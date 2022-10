Bund Naturschutz im Landkreis Weilheim-Schongau sieht sich weiter in Wächterfunktion und zieht Bilanz des Bienen-Volksbegehrens

Vorstand bei Wahlen bestätigt

Zur ersten Jahreshauptversammlung nach den Coronajahren 2020 und 2021 hat sich die Kreisgruppe des Bund Naturschutz auf dem Gögerl in Weilheim getroffen. Dabei standen neben Berichten und Neuwahlen auch eine Bilanz des Bienen-Volksbegehrens auf der Tagesordnung.

Landkreis – Der Bund-Naturschutz-Kreisvorsitzende Helmut Hermann hielt seinen Rechenschaftsbericht kurz, da man via vereinseigenem Infoblatt die Mitglieder bereits ausführlich über die Aktivitäten der vergangenen beiden Jahre in Kenntnis gesetzt hatte. Derzeit zählt die Kreisgruppe rund 3900 Mitglieder und Förderer, sechs Ortsgruppen gibt es, zwei weitere würde Hermann sich wünschen. „Vielleicht in Peißenberg oder in der Region Steingaden.“

Näher ging Hermann auf das Projekt „Ammer-Tamariske“ ein, das von der Kreisgruppe finanziert wird und nun schon 250 Pflanzen zählt. Zudem hat es in den Jahren 2020/21 wieder Grundstücksankäufe gegeben, so dass die Kreisgruppe nun etwa 70 Pflegemaßnahmen im Jahr zu bewerkstelligen hat, davon 40 Feldstücke im Vertragsnaturschutz.

Rückblick auf vielfältige Tätigkeit

Auch über die verschiedenen Umweltbildungsmaßnahmen wie das Netzwerk Naturzeit, Sommercamps oder die in Kooperation mit dem Kreisjugendring durchgeführten Projekte Pfingstcamp und Ammerwoche wurden die Mitglieder informiert.

Die anschließende Neuwahl bestätigte Helmut Hermann im Amt des Vorsitzenden. Stellvertreterin wurde Caroline Mayer, Schatzmeister ist weiter Markus Keller, Schriftführer bleibt Wolfgang Kraus, und zu Beisitzern wurden Hannelore Jaresch und Klaus Weis gewählt. Kassenprüfer sind wiederum Martina Beyer und Harald Benckendorf.

Auf jeden Fall höhere Grundakzeptanz geschaffen

Danach stand der Vortrag von Christine Margraf, Artenschutzreferentin des Bund Naturschutzes Bayern, auf dem Programm. Unter dem Titel „Drei Jahre Bienen-Volksbegehren – Artenvielfalt gerettet?“ zog sie eine (Zwischen)-Bilanz des Volksbegehrens im Jahr 2019. „Auf alle Fälle hat das Volksbegehren zu einer höheren Grundakzeptanz geführt“, so Margraf.

Es sei klar gewesen, dass es nicht die Trendwende für die Rettung der Artenvielfalt sei, es gäbe aber immerhin viele Ansätze und Projekte, aber auch Aktionismus, der ins Leere gehe. Eine grundsätzliche politische Trendwende sei strukturell nicht erkennbar, lediglich lokal und individuell, wie sie an einigen Beispielen aufzeigte.

Ähnlich schlimm wie die Klimakrise

Was jedoch ein großer Gewinn sei, den man dem Volksbegehren zuschreiben könne, sei die verbesserte personelle und finanzielle Ausstattung der Naturschutzverwaltung, die Neugründung von Landschaftspflegeverbänden, Hilfestellungen und Fördermittel. Negativ bewertete Margraf, dass die „gute fachliche Praxis“ nicht neu definiert wurde, keine Baumschutzverordnung ins Gesetz aufgenommen wurde und naturschädliche Subventionen weiterhin gezahlt würden.

Im Vortrag ging die Artenschutzreferentin auch auf verschiedene Einzelthemen ein wie den Biotopverbund, die Gewässerrandstreifen, Streuobstwiesen, Wiesenschutz, Ökolandbau, Pestizide, Moorschutz, Naturwald, Lichtverschmutzung und kommunale Bemühungen ein. „Der Bund Naturschutz hat weiterhin eine Wächterfunktion“, so Margraf abschließend. „Und durch das Volksbegehren ist klar geworden, dass die Biodiversitätskrise ähnlich der Klimakrise einzuordnen ist. Und der Schutz der Biodiversität richtet sich nicht gegen irgendjemanden, sondern braucht alle.“

