Es hagelt Bußgeldbescheide: Schul- und Testpflicht wird immer häufiger ignoriert

Ärger mit dem Amt

Von Sebastian Tauchnitz schließen

Weil sie die Test- und Maskenpflicht in den Schulen ablehnen, behalten zahlreiche Eltern ihre Kinder unerlaubt zu Hause. Mittlerweile leitete das Landratsamt deswegen zahlreiche Verfahren ein.

Landkreis – Für die Schüler waren die vergangenen beiden Corona-Jahre alles andere als leicht. Homeschooling, fehlende Schulfreunde und soziale Kontakte, Maskenpflicht am Platz und regelmäßige Tests belasteten die Kinder und Jugendlichen stark. Dennoch arrangierte sich die überwältigende Mehrheit der Schüler und deren Eltern mit der Situation und versuchten, das Beste daraus zu machen. Einige Eltern beschlossen allerdings, ihre Kinder nicht mehr zur Schule zu schicken, weil sie die Test- und Maskenpflicht ablehnten. Das ist nicht nur illegal, sondern beschert dem Landratsamt auch jede Menge Arbeit.

So wurden nach Angaben des stellvertretenden Pressesprechers des Landratsamtes, Klaus Mergel, mittlerweile mehr als 60 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Schulpflicht und des Verstoßes gegen die Testpflicht eingeleitet. „Es sind bei diesen Fällen auch ,Mehrfachtäter’ enthalten“, so das Landratsamt. Dies betreffe im Bereich der Grund- und Mittelschulen insgesamt zwölf Schüler.

Lesen Sie auch: Landkreis macht 2024 Schulden, um seine Schulden zu bezahlen

Entwicklungen, von denen aus anderen Landkreisen in Oberbayern berichtet wurde, bei denen nicht zugelassene „Querdenker-Schulen“ in Privathäusern eingerichtet wurden, in denen die Kinder ohne Tests und Masken von den eigenen Eltern unterrichtet werden, seien bislang bei uns im Landkreis nicht zu beobachten, heißt es weiter.

Bis die Fälle beim Landratsamt aufschlagen, dauert es eine Weile. „Die Benachrichtigung des Jugendamtes im Landratsamt erfolgt ausschließlich durch die Schule. Es müssen Tatsachen vorliegen, die auf eine ernsthafte Gefährdung oder Beeinträchtigung des Schülerwohls schließen lassen, so dass deshalb Maßnahmen der Jugendhilfe erforderlich sind“, so Mergel weiter.

Die Nichterfüllung der Schulpflicht sei als solche noch keine Kindeswohlgefährdung, könne aber Anhaltspunkt oder Ausdruck einer anderweitigen Kindeswohlgefährdung sein. „Das gezielte Abhalten der Kinder vom Schulbesuch kann dagegen eine Kindeswohlgefährdung begründen“, warnt das Landratsamt weiter. Schüler, die unberechtigt vom Unterricht fernbleiben – auch solche, die kein vorgeschriebenes negatives Testergebnis vorlegen und deshalb nicht regelmäßig am Unterricht teilnehmen können – verletzen laut dem Landratsamt grundsätzlich ihre Schulpflicht.

Bußgelder liegen zwischen fünf und 1000 Euro

Daher würden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und Bußgelder für die Eltern verhängt. Diese bewegen sich im Bereich zwischen fünf und 1000 Euro. Eine Gefahr, dass die Kinder in Obhut genommen, also aus den Familien herausgelöst betreut werden, bestehe allerdings nicht, so das Landratsamt. „Die Nichterfüllung der Schulpflicht alleine stellt keinen Tatbestand für die Notwendigkeit einer Inobhutnahme dar und wäre als alleiniger Grund für eine Inobhutnahme unverhältnismäßig“, so der Leiter des Jugendamtes, Jürgen Wachtler.

Nun ist das Nicht-Erscheinen zum Unterricht keine neue Entwicklung, die ausschließlich mit der Corona-Pandemie sowie Test- und Maskenpflicht zu tun hat. Allerdings haben die Fälle in den zurückliegenden Monaten stark zugenommen. 2021 wurden insgesamt 25 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Schulpflichtverstößen durch das Ordnungsamt des Landkreises durchgeführt, heißt es weiter auf Anfrage der Heimatzeitung.