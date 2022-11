Apotheker im Zwiespalt: Zwischen „Heilberufler und Dealer“

Von: Johannes Thoma

Cannabis soll in Deutschland legal werden © IMAGO/Christoph Hardt

Die Bundesregierung plant die Legalisierung von Cannabis. Als Abgabestellen sind unter anderem Apotheken vorgesehen. Die Apotheker im Landkreis sind darüber alles andere als begeistert – auch wenn sich einige durchaus vorstellen können, dann Cannabis zu verkaufen.

Landkreis – „Wir Apotheker sind bei dieser Frage innerlich sehr gespalten“, sagt Philipp Kircher, Sprecher der Apotheker im Landkreis und Inhaber der St.-Ulrichs-Apotheke in Peißenberg. Er könne sich nur sehr schwer vorstellen, neben Hustensaft bald auch Cannabis – dazu noch ausschließlich zu Rauschzwecken – zu verkaufen. „Das beißt sich. Wir verkaufen ja auch keine Zigaretten und keinen Alkohol.“

Andererseits stünden die Apotheker bereit, wenn der Gesetzgeber Cannabis legalisieren möchte. Denn Aufgabe der Apotheken sei es, Kunden aufzuklären und zu betreuen – gerade bei einem sensiblen Thema wie Cannabis. „Wenn wir das machen, ist das besser, als wenn es der Kiosk um die Ecke macht“, so Kircher, der damit auch weitgehend die Meinung des Apothekerverbandes vertritt.

Nur der Apotheker kennt seine Kunden

Warum der Verkauf in der Apotheke besser aufgehoben ist als am Kiosk, begründet Kircher mit einem Beispiel: Ein Mann, der permanent an Rückenschmerzen leidet, möchte Cannabis ausprobieren. Er geht in die Apotheke und erfährt dort, dass Cannabis für ihn keineswegs geeignet, ja sogar gefährlich ist, denn er nimmt gleichzeitig auch Medikamente gegen Herzrhythmusstörungen. Das wisse nur der Apotheker, der seine Kunden in der Regel kenne, nicht aber der Kioskbetreiber, so Kircher.

Kirchers Ansichten, decken sich weitgehend mit denen von Joachim Lippl, Mitinhaber der Stadt-Apotheke Penzberg. „Ich schreie sicher nicht Hurra, aber es ist sicher besser, wenn Cannabis von fachkundigem Personal abgegeben wird.“ Er verweist auch auf die Erfahrungen der Apotheken bei der Abgabe von Cannabis aus medizinisch-therapeutischen Gründen. Das ist schon seit 2017 legal. Ein bis zwei Kunden pro Woche, die bei ihm Cannabis zur Schmerzlinderung bekommen, zählt Lippl. „Diese Menschen sind unheimlich froh, dass so ihre Schmerzen gelindert werden.“

Medizinisches Cannabis ein „echter Segen“

Das bestätigt auch Korbinian Kuhn, Inhaber der Olympia-Apotheke in Weilheim. Medizinisches Cannabis sei ein „echter Segen“, aber eine Apotheke sei keine „Genussmittel-Abgabe-Stelle“. Wenn er es vermeiden könne, werde er im Falle einer Legalisierung kein Cannabis abgeben. „Ich stelle mich beim Notdienst in der Nacht doch nicht hin und verkaufe Cannabis.“ Außerdem bürde der Staat den Apotheken ohnehin schon vieles auf, was nicht bezahlt werde. Der Verkauf von Cannabis würde noch mehr Bürokratie bedeuten. Der wirtschaftliche Aspekt sei angesichts dessen auch zu vernachlässigen.

Darin sind sich Kuhn, Lippl und Kircher einig. Einig sind sich die Apotheker auch bezüglich der Gesundheitsgefahren durch Cannabis bei Jüngeren. Denn bei Menschen unter 25 Jahren sei das Gehirn noch nicht ausgereift. Der Genuss der Droge können daher zu Hirnschäden und Depressionen führen. „Die Schäden am Gehirn sind irreversibel“, so Kircher. Nach derzeitigem Stand sehen die Pläne der Bundesregierung eine Abgabe an Menschen ab 21 Jahren vor. Auch Ärzteverbände sehen die Legalisierung aus genannten Gründen kritisch.

Joachim Lippl, Mitinhaber der Stadt-Apotheke Penzberg. © Lippl

Philipp Kircher, Sprecher der Apotheker im Landkreis © Kircher