Carsharing in Weilheim: Nutzerzahl auf einen Schlag verdoppelt

Auch Weilheims Rathaus ist jetzt „teilAuto“-Nutzer: (v.l.) Martin Heinz, Karin Groß, Katharina Segerer, Markus Loth, Katharina Christ, Gerd Ratter, Georg Geisenberger. © Ruder

Bisher haben sich 140 Nutzer die fünf Autos in Weilheim geteilt, die der gemeinwohlorientierte Verein „ÖkoMobil Pfaffenwinkel“ den Bürgern der Stadt zum Carsharing anbietet. Jetzt hat sich die Zahl der potenziellen Nutzer schlagartig verdoppelt – nachdem sich Weilheims Stadtverwaltung zur Teilnahme angemeldet hat.

Weilheim – Die Zahl von 150 weiteren Nutzern, die damit diese Autos fahren können, ist laut Bürgermeister Markus Loth aber nur ein theoretischer Wert, da nicht alle Mitarbeiter der Verwaltung Dienstfahrten mit dem Auto machen. Man wollte laut Klimamanagerin Katharina Segerer vielmehr ein Zeichen setzen, das Weilheimer Bürger zur Nachahmung und damit zum Umweltschutz motivieren soll. Den Antrag, dass die Stadtverwaltung am Carsharing teilnehmen sollte, hatte ÖDP-Stadtrat Gerd Ratter im März 2021 gestellt. Er wollte damit nicht nur die Umwelt schützen, sondern auch Kosten sparen, weil die Stadtverwaltung so ein Leasing-Fahrzeug weniger braucht.

Für Einzelpersonen oder Familien lohnt sich Carsharing laut Geschäftsführer Martin Heinz besonders dann, wenn man mit dem eigenen Wagen – oder Zweitwagen – weniger als 9000 Kilometer pro Jahr fährt. Zum Einstieg muss man als Einzelnutzer 511 Euro Kaution und 51 Euro Anmeldegebühr zahlen. Die monatliche Grundgebühr beträgt zwölf Euro. Für Nutzergemeinschaften, Schüler und Studenten sowie Firmen, Vereine und Behörden gibt es Sonderkonditionen. Damit sind die Fixkosten erledigt. Anschließend zahlen die Teilnehmer nur noch für die Dauer der tatsächlichen Nutzung und die gefahrene Strecke. Eine Stunde kostet tagsüber je nach Fahrzeug 2,25 bis 2,85 Euro, nachts bei allen Fahrzeugen 0,50 Euro. Für längere Nutzungen gibt es günstigere Tages- und Wochensätze. Ein gefahrener Kilometer kostet zusätzlich zwischen 34 und 40 Cent.

Ein „Teilauto“ ersetzt zehn Autos

Beim Autoteilen geht es laut Heinz nicht nur um den finanziellen Vorteil für Wenigfahrer. Wichtiger sei noch der ökologische Effekt. Ein „Teilauto“ ersetze etwa zehn Autos, die meist als Zweitwagen gefahren werden. Und da man für jede einzelne Nutzung zahlen muss, würden sich viele Teilnehmer am Carsharing viel genauer überlegen, ob die jeweilige Fahrt wirklich nötig ist. Alternativ könnte man ja auch zu Fuß gehen, mit dem Rad fahren oder öffentliche Verkehrsmittel wie den Stadtbus benutzen. „ÖkoMobil Pfaffenwinkel“ hat neben den fünf Autos in Weilheim noch weitere elf Fahrzeuge in Schongau, Peiting, Peißenberg, Murnau, Penzberg und Bernried.

Alfred Schubert

Interessierte finden detaillierte Informationen über den Verein und die Teilnahmebedingungen im Internet unter carsharing-pfaffenwinkel.de.