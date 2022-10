Carsharing im Pfaffenwinkel: „Bindung ans Auto ist sehr emotionale Angelegenheit“

Interview mit Martin Heinz

Im Interview mit der Heimatzeitung spricht Geschäftsführer Martin Heinz von „CarSharing Pfaffenwinkel“ unter anderem über die neue Konkurrenz im Landkreis Weilheim-Schongau.

Landkreis – Vor 22 Jahren wurde „teilAuto – CarSharing Pfaffenwinkel“ unter dem Dach des Vereins „ÖkoMobil Pfaffenwinkel“ ins Leben gerufen. Durch das gemeinsame Nutzen von Fahrzeugen sollen Individualverkehr und Flächenverbrauch reduziert und ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden. Doch der gemeinnützige Verein hat Probleme: zu wenig Nutzer und damit zu wenig Einnahmen für die landkreisweit 18 Fahrzeuge an 15 Standorten. Zudem gibt es neue Konkurrenz durch E-Carsharing wie „EOberland“. Darüber sprachen wir mit Geschäftsführer Martin Heinz (60).

Nach über 20 Jahren haben Sie gerade 340 Nutzer im rund 135 000 Einwohner zählenden Landkreis. Woran liegt das?

Der Nutzerzuwachs hat mit Corona zu stagnieren begonnen. Seit Corona haben wir zur Kostenreduzierung einige Autos weniger. Grundsätzlich ist die Bindung ans eigene Auto hierzulande sehr groß und eine sehr emotionale Angelegenheit. Wir haben sicher noch großes Potenzial. Außerdem stelle ich immer wieder fest, dass viele Menschen gar nicht wissen, was Carsharing eigentlich ist. Viele setzen es mit dem Angebot der Automobilindustrie gleich. Bei „Share Now“ beispielsweise geht es jedoch nicht um Umweltschutz, sondern rein um Markenpflege.

Sie haben jüngst die Gemeinde Bernried um einen Defizitzuschuss gebeten. Haben Sie größere finanzielle Probleme?

Nein, die haben wir nicht. Wir arbeiten uns nach Corona gerade wieder an die schwarze Null heran. In Bernried haben wir unser Angebot von drei Fahrzeugen auf ein Fahrzeug reduziert. Das ist sehr schade, gerade in Bernried war es uns gelungen, viele Menschen zum Verzicht auf das Erst- oder Zweitauto zu bewegen. Was wir in Bernried und anderswo dringend brauchen würden, wäre ein neuer Kundenstrom. Ideell unterstützen uns die Gemeinden sehr gut, aber in Bernried fahren wir seit einiger Zeit ein Defizit ein, das der Verein auf Dauer nicht tragen kann.

Warum vermieten Sie nur Autos mit Verbrennungsmotoren?

Einfach, weil sie für uns günstiger sind. Wir hatten ein Elektroauto in Weilheim, das riss ein riesiges Loch in unsere Kasse, weil es kaum genutzt wurde. Die Berührungsängste wegen der Reichweite und der Technik waren wohl zu groß. Das Auto haben wir zurückgegeben. Außerdem wäre es für uns als Verein ein zu großer technischer Sprung und zu kostspielig, auf Elektro umzusteigen.

Wie wollen Sie gegen die neue Konkurrenz mit wesentlich günstigeren Konditionen und attraktiven Elektrofahrzeugen bestehen?

Ich weiß nicht, ob die wirklich günstiger sind. Bei denen benötigen Sie ein Smartphone, wenn der Akku leer ist, funktioniert nichts mehr. Wir haben sehr viele ältere Kunden, die damit überhaupt nicht zurechtkommen würden. Grundsätzlich finde ich e-Carsharing gut, das sehe ich nicht als Konkurrenz.

Wie finanziert sich Ihr Angebot?

Wir haben eine Monatsbeitrag von 13,50 Euro. Der deckt in etwa unsere Versicherungskosten. Neue Fahrzeuge finanzieren wir aus unseren Rücklagen oder durch Leasing. Die Fahrten selbst bezahlen dann unsere Kunden durch Kilometerpauschalen und Stunden- oder Tagestarife.

Was zahlt bei Ihnen ein Kunde, der einen Wagen zweimal die Woche für jeweils eine Stunden mietet und dabei jeweils zehn Kilometer fährt?

Er zahlt zunächst 500 Euro Kaution und 50 Euro einmalige Aufnahmegebühr. Hinzu kommt die Kilometerpauschale von 41 Cent und der Stundenpreis von 2,53 Euro. Das sind dann für zwei Stunden pro Woche 13,26 inclusive Benzin und Versicherung. Das ist sehr günstig. Macht der Kunde zum Beispiel von Weilheim einen Ausflug nach Schloss Linderhof, das sind rund 120 Kilometer, dann zahlt er knapp 75 Euro für den ganzen Tag. (Anmerkung der Redaktion: Bei „EOberland“ sind es für einen VW ID. 9 80 Euro. Der Tagesausflug würde rund 60 Euro kosten.)

Wird es „CarSharing Pfaffenwinkel“ in fünf Jahren noch geben?

Ja, ganz gewiss. Konkurrenz belebt das Geschäft. Unser Angebot ist klassisch bewährt, die anderen besetzen andere Nischen. Für uns wird künftig die Verquickung von Wohnen und Carsharing immer wichtiger. Wenn ein Bauträger mit uns zusammenarbeitet, muss er weniger Stellplätze anbieten. Das haben wir in Penzberg bereits sehr erfolgreich gemacht. Weitere Projekte, bei denen in einem Wohnquartier ein Carsharing-Angebot besteht, wird es in Kürze geben. Möglicherweise müssen wir unwirtschaftliche Standorte aufgeben, wenn die Finanzierung nicht stimmt. Unseren Wagen in Huglfing haben wir abgezogen, weil die Nachfrage einfach nicht da war.

