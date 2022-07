Neuer Jazz aus Weilheim – mit viel Gefühl

Von: Magnus Reitinger

Open-Air-Auftritt in Weilheim für das Akustik-Trio „Comilitunes“: Pianist Constantin Hauck, Sängerin Lisa Istenes und Kontrabassistin Mina Lichtenberg Ende Juni bei „Musik am Rathausplatz“ vor der dortigen Eisdiele. © Heigl

Jazz aus Weilheim, das ist fast schon ein Gütesiegel in der Szene – die Liste erfolgreicher Jazzer aus der Kreisstadt ist lang. Nun macht der nächste auf sich aufmerksam: Pianist Constantin Hauck (24) hat mit dem Trio „Comilitunes“ die erste CD veröffentlicht.

Weilheim – Die Musik der „Comilitunes“ funktioniert sogar auf der Straße, samstagvormittags in einer Einkaufsstadt. Das hat das Trio kürzlich in der neuen Weilheimer Freiluftreihe „Musik am Rathausplatz“ bewiesen – vor dem Eiscafé an selbigem. Was die jungen Jazzer dort zur Freude von Passanten, Eiscreme- und Kaffeegenießern hören ließen, ist allerdings nur eine Seite ihres Repertoires: Mit bekannten Jazzstandards und souligen Songs von Norah Jones oder Gregory Porter umrahmen die „Comilitunes“ zum Beispiel auch Hochzeitsfeiern, Firmen-events und Abendgalas.

Feiner Jazz in ungewöhnlicher Besetzung

Wobei auch prominente Pop-Balladen eine ganz besondere Note bekommen und stets etwas feiner klingen, wenn diese Drei sich ihrer annehmen. Das bringt schon die ungewöhnliche Besetzung mit sich: Pianist Constantin Hauck bildet die „Comilitunes“ mit der aus Mammendorf stammenden Sängerin Lisa Istenes und der bei Nürnberg aufgewachsenen Kontrabassistin Mina Lichtenberg. Ohne Schlagzeug zu jazzen, das hat den drei jungen Musikern auf Anhieb gefallen, als sie im Zuge des Studiums an der Münchner Musikhochschule eher zufällig ihren ersten gemeinsamen Auftritt hatten.

Musik zum Genießen, Entspannen, Träumen...

Gut drei Jahre ist das nun her, und seitdem folgte trotz Pandemie-Zeiten eine ganze Reihe weiterer Konzerte. Und eben auch ein erstes Album: „Home tonight“ zeigt die andere, noch intimere Seite ihres Repertoires – in acht ruhigen, feinsinnigen, fast meditativen Eigenkompositionen. Die würden beim Konzert im geschäftigen Straßencafé nur bedingt funktionieren. In konzentrierterer Atmosphäre aber schmeicheln sie sich unwiderstehlich ins Ohr, lassen sie vorzüglich genießen, entspannen, träumen. „I start the day and leave the night / an inner movie starts to play“, heißt es in einem der Texte. Der innere Film, der am Übergang von der Nacht zum Tag beginnt, ist eine Art Leitmotiv von „Home tonight“.

Auch der Tonmeister kommt aus Weilheim

Aufgenommen hat das Akustik-Trio die CD vergangenen Herbst in München; Tonmeister war dabei übrigens ein weiterer Weilheimer, nämlich Raphael Kohler. Eigentlich wollten die „Comilitunes“ – der Name spielt nicht nur aufs gemeinsame Studium an, sondern verbindet auch die Anfangsbuchstaben der Vornamen Constantin, Mina und Lisa – ihre Songs nur „hobbymäßig für uns selber“ einspielen, erzählt Hauck. Dann wurde das Ganze „aber doch professioneller“. Im Puchheimer Kulturcentrum „puc“ wird es auch noch ein ordentliches Release-Konzert für das Album geben. „Musik über kleine Augenblicke und große Gefühle in einer Klangwelt irgendwo zwischen Jazz, Pop und Soul“ – so wird auf dessen Website beschrieben, was die junge Band macht.

In Weilheims Bigband hat alles begonnen

Und wie geht’s weiter mit den „Comilitunes“? „Das lassen wir auf uns zukommen“, sagt der Pianist aus Weilheim. Einerseits haben sie schon wieder viele neue Songs geschrieben und überlegen, eine zweite CD aufzunehmen. Andererseits steht bei allen dreien im Frühjahr das Examen als angehende Gymnasiallehrer für Musik an. Constantin Hauck, der Schulmusik mit Schwerpunkt Jazzklavier studiert, plant danach erst mal eine längere Europareise mit einem alten Bus und will dann ins Referendariat gehen.

Auch sein Vater ist Musiklehrer am Gymnasium (und wohlbekannt in Weilheim). Mehr noch als zuhause wurde der heute 24-Jährige für seinen Berufswunsch aber anderswo geprägt: „Ohne die Bigband am Gymnasium Weilheim würde ich das sicher nicht studieren“, betont Constantin Hauck – und ist heute noch begeistert, wie man dort „auf hohem Niveau in die Musik eintauchen“ konnte: „Vor allem die Bigband hat mir die Freude an der Musik gebracht. Die will der junge Weilheimer als Lehrer gerne weitergeben. Und zugleich steht für ihn fest: Das eigene Musizieren in Ensembles wie den „Comilitunes“, das will er sich „unbedingt erhalten“.

Die CD „Home tonight“ ist erhältlich per E-Mail an comilitunes@web.de. Nähere Informationen online unter comilitunes.de oder auf Instagram unter @comilitunes.