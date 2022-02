Ende der Sperrstunde: Gastronomen in Weilheim-Schongau atmen auf - keiner muss mehr um 22 Uhr nach Hause gehen

Von: Jennifer Battaglia

Sperrstunde aufgehoben!

Das bayerische Kabinett beschloss erst kürzlich zahlreiche Corona-Lockerungen. Dazu zählte auch die ersatzlose Streichung der Sondersperrstunde in der Gastronomie.

Landkreis Weilheim-Schongau - Seit dem 23. November gab es die Corona-Sondersperrstunde für die Gastronomie. Nach über zwei Monaten müssen bayerische Gastronomen jetzt ihre Gäste nicht mehr um 22 Uhr hinauskomplimentieren. Lokalbetreiber aus dem Landkreis Weilheim-Schongau nehmen diese Lockerung erleichtert, wenn auch etwas verwundert auf.

Corona-Lockerungen: CSU trifft mal wieder kurzfristig Entscheidungen

„Dass alles so schnell geht, war mal wieder eine klassische CSU-Entscheidung“, sagt Florian Mangold lachend am Telefon. „Die meinen wohl, sonst laufen ihnen die Wähler davon.“ Erst am Freitag wird Mangold seine Cafè-Bar Sonnendeck in Weilheim wieder bis spät in die Nacht öffnen. „Vorher haben meine Mitarbeiter keine Zeit.“ In den letzten Wochen hatte der 46-Jährige, der die Bar seit 2007 führt, alles alleine gemacht. „Bis 22 Uhr ging das auch ganz gut“, so der Gastronom.

Mangold stört sich daran, dass Bars, die keine Speisen abgeben, bayernweit immer noch nicht öffnen dürfen. Der Betrieb von erlaubnisbedürftigen reinen Schankwirtschaften ist weiterhin untersagt. „Das finde ich komisch“, sagt der Weilheimer. „Wer nur ein Bier trinken möchte, darf das nicht, aber Essengehen ist in Ordnung.“ Als Beispiel nennt er die Landeshauptstadt. „Da gibt es volle Restaurants und daneben eine Bar, die noch zu haben muss“, so Mangold. „Das würde mich als Besitzer wahnsinnig machen.“

Corona-Lockerungen: Gäste müssen nicht mehr hinauskomplimentiert werden

Auch im Schongauer Löwenhof zeigt man sich über die Lockerungen erleichtert. „Das ist super, ich bin einfach nur froh“, sagt Inhaber Markus Wohlhaupter. Er erzählt, wie frustrierend es war, die Gäste um 22 Uhr vor die Tür setzen zu müssen. „Um sie zum Gehen zu bewegen, machte ich die Musik oder das Licht aus“, so der Gastronom. „Das war immer blöd.“ Vereinzelt hätte es Buh-Rufe gegeben, wenn auch wohlgemeinte. „Die Leute haben super mitgemacht und Verständnis gezeigt“, sagt er rückblickend.

Seit gestern hat Wohlhaupter bereits wieder länger geöffnet. „Das hat mit dem Personal kurzfristig gut funktioniert.“ Nach eigenen Angaben hatte sich der Gastronom bereits darauf eingestellt, bis ins Frühjahr um 22 Uhr schließen zu müssen. Die Abschaffung der Sondersperrstunde kam deshalb für ihn überraschend. „Wobei ja auch schon in anderen Ländern alles gekippt wurde“, so Wohlhaupter weiter.

Katharina Haller, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes für die Kreisstelle Weilheim, sagt: „Natürlich ist das Wegfallen der Sperrstunde perfekt, da brauchen wir gar nicht diskutieren, aber ich hätte mir mehr erhofft.“ Sie kritisiert die 2G-Regelung. „Für mich wäre 3G voll in Ordnung“, so Haller. „Bei einem Getesteten weiß ich wenigstens, dass er das Virus nicht hat, bei Geimpften weiß ich das nicht.“ Sie ist gespannt, ob weitere Lockerungen folgen werden.

Gastro-Szene in Weilheim-Schongau: Es kann wieder mehr gefeiert werden

Die Streichung der Sperrstunde gibt laut Haller den Menschen wieder mehr Möglichkeit zu feiern. „Keiner feiert doch seinen Geburtstag, wenn er um 10 Uhr abends nach Hause gehen muss“, so die Inhaberin des Gasthauses Sonne in Peißenberg. Sie hofft, dass dadurch das Geschäft wieder an Fahrt aufnehmen wird. Haller geht aber nicht davon aus, dass alle Gaststätten und Restaurants auf das Wegfallen der Sperrstunde vorbereitet sind. „Bei mir geht das organisatorisch mit dem Personal gut, aber nicht jeder Betrieb ist gleich.“

Jan Smeets, Inhaber des Seeshaupter Restaurants „Unsere Dorfwirtschaft“, hat keine Probleme, ab sofort wieder länger seine Gäste zu bedienen. „Dass die Sperrstunde wegfällt, ist wirklich eine sehr gute Entscheidung“, sagt er. „So können die Gäste länger sitzen bleiben – und damit auch wieder mehr konsumieren.“ Gäste aus der Region München oder Starnberg waren zuletzt wegen der vorgegebenen Schließungszeit um 22 Uhr ausgeblieben. „Nur für zwei Stunden wollten viele nicht so weit fahren“, sagt Smeets. „Ich hoffe jetzt, dass sich alle wieder raustrauen und zu uns kommen.“