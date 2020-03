Corona im Landkreis Weilheim-Schongau: Auch Ehefrau des ersten Erkrankten positiv getestet

Gesundheitsamt und Landkreis haben am Samstagabend den dritten Corona-Fall im Landkreis Weilheim-Schongau gemeldet: Auch die Ehefrau des 80-Jährigen, der am Donnerstag als erster Fall gemeldet worden war und dessen Zustand unverändert kritisch ist, wurde positiv getestet.

Landkreis - Beim dritten Corona-Fall im Landkreis handelt es sich um die Ehefrau des ersten Patienten. Nach Auskunft von Gesundheitsamt und Landratsamt liegt bei ihr ein leichter Verlauf vor, so dass die Erkrankung in häuslicher Quarantäne behandelt werden kann. Ihr Zustand sei stabil - im Gegensatz zu dem ihres Mannes.

Hochleistungstherapie für kritisch Erkrankten

„Ein interdisziplinäres Ärzteteam unter Leitung der Chefärzte Prof. Dr. Andreas Knez und Dr. Thomas Waldenmaier arbeitet mit Hochdruck daran, durch den Einsatz von Hochleistungstherapien mit sogenannten Virustatika den schwer erkrankten Patienten bestmöglich zu versorgen“, heißt es in einer Mitteilung. Bei den Virustatika handelt es sich um speziell gegen Viren ausgerichtete Medikamente, die z.B. bei Ebola oder Aids eingesetzt werden. „Hierzu stehen die Ärzte mit den führenden Arzneimittelherstellern weltweit und universitären Einrichtungen in engem Austausch.“

Krankenhaus-Verwaltungsmitarbeiterin erkrankt

Bei der zweiten Corona-Patientin, die am Freitag bestätigt wurde, handelt es sich nicht, wie irrtümlich von uns berichtet, um eine Krankenschwester, sondern um eine Klinikmitarbeiterin. „Sie ist in den Häusern in Weilheim und Schongau in der Verwaltung tätig, sitzt in einem Büro und hat keinerlei Patientenkontakt“, betont Krankenhaus-Sprecherin Susanne Heintzmann. Wo sie sich angesteckt hat, „versuchen wir gerade nachzuvollziehen“, so Heintzmann. Ihr Zustand sei stabil, sie zeige keinerlei Krankheitssymptome und befinde sich häuslicher Quarantäne.

Entwarnung für zehn Klinik-Mitarbeiter

Entwarnung gibt es hingegen für die zwölf Klinik-Mitarbeiter, die nach dem Kontakt mit dem an Corona erkrankten Patienten seit Donnerstag vorsorglich in häusliche Quarantäne gegangen sind. Zehn wurden negativ getestet, bei zweien stehen die Ergebnisse noch aus.

Alle Mitarbeiter mit Mundschutz

Um Patienten, ihre Angehörige, aber auch Besucher und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen, tragen alle Mitarbeiter im Krankenhaus – auch in den patientenfernen Bereichen, wie z.B. an der Pforte – bis auf weiteres einen Mundschutz. „Damit setzt das Krankenhaus die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes, des Gesundheitsamtes sowie neueste, wissenschaftliche Erkenntnisse um“, heißt es in der Mitteilung.

Lesen Sie auch: Wie es zumersten Fall kam und warum die Jobmesse abgesagt wurde.