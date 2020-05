Corona-Kampf im Landkreis: „Es war ausreichend Schutzausrüstung da“

Seit 30. März ist Dr. Karl Breu als Versorgungsarzt in der Führungsgruppe Katastrophenschutz mit der Corona-Pandemie befasst. Hier seine Bilanz.

Landkreis – Ende März hatten es Bayerns Landkreise von der Staatsregierung offiziell: Per „Bekanntmachung zum Vollzug des Bayerischen Katastrophenschutzgesetzes sowie des Infektionsschutzgesetzes“ sollten sie im Zuge der Corona-Notfallpläne jeweils einen Versorgungsarzt bestellen. In Weilheim-Schongau wurde Dr. Karl Breu (67), Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands und langjähriger Gesundheitsamtsleiter, von Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) ernannt. Breu sitzt seitdem in der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK). Seine Aufgaben sind vielfältig. Er soll sich um die ärztliche Versorgung durch die 296 niedergelassenen Kollegen (darunter rund 110 Hausärzte) sowie die persönlichen Schutzausrüstungen für die Helfer kümmern. „Ich habe in der Regel einen Acht-Stunden-Tag“, sagt der Pollinger.

Genug Schutzausrüstung

Im Vergleich zu anderen Regionen sah es laut Breu damit im Landkreis gut aus: „Es war schon ausreichend Schutzausrüstung da.“ Man hatte vorgesorgt. Katastrophenschutz, Gesundheitsamt, Landratsamt und Kreistag kümmerten sich schon frühzeitig um Bestellungen. So ist ein Teilnehmer der FüGK-Gruppe fast rund um die Uhr mit der Suche nach Angeboten für Masken, Brillen und Kitteln beschäftigt. Passte das Gefundene, wurde gekauft. Praxen, Physiotherapeuten, Hebammen aber auch Krankenhäuser und Pflegeheime melden wöchentlich ihren Bedarf und können die Lieferung aus einem Zentrallager abholen. „Es wird eine bestimmte Menge zugeteilt“, so Breu.

Zahlen zu Bestellungen und Ausgaben nennt das Landratsamt nicht. Es handele sich um einen Betrag, „der sich schon im Haushalt widerspiegelt“, deutet Kreiskämmerer Norbert Merk an. Der Landkreis sei „in Vorleistung“ getreten. Man hofft auf staatliche Mittel – dass „bevorzugt aus Mitteln des Gesundheitsministeriums eine Erstattung erfolgt“, so Merk.

Die hohe Zahl an Schutzausrüstungen für die Arztpraxen habe sich für das Personal bezahlt gemacht, sagt Breu: Seit seiner Ernennung gab es keine Meldung, dass ein Arzt unter Quarantäne gestellt werden musste.

Zwei Testzentren

Mitte März startete auf dem Weilheimer Volksfestplatz die erste Drive-In-Station für Corona-Tests. Ende März folgte ein Standort auf der Penzberger Berghalde. Kommen dürfen nur Personen, die von ihrem Hausarzt oder dem Gesundheitsamt zum Abstrich geschickt werden. Jetzt ist eine dritte Station in Schongau in Vorbereitung, sagt Breu – über Stadt und THW auf dem Festplatz. Allerdings komme es dazu nur, „wenn sich die Lage verschärft“. Denn die beiden Testzentren laufen derzeit mit reduzierten Öffnungszeiten, der Zulauf habe nachgelassen. Den Rückgang erklärt sich Breu vor allem damit, dass die Praxen „relativ leer“ sind – viele Menschen hätten Sorgen, zum Arzt zu gehen. Allerdings geht Breu davon aus, „dass wir die Testzentren verstärkt brauchen werden“. Er macht sich keine Illusion: „Wir bekommen die zweite Welle.“ Spätestens im Herbst rechnet der Fachmann mit steigenden Zahlen an Corona-Verdachtsfällen – „wenn die Infekte kommen.“

Ärzte für Altenheime

Die Alten- und Pflegeheime sind von den Corona-Beschränkungen besonders betroffen. Senioren zählen zu den Risikogruppen beim Virus. Eigentlich war von offizieller Seite angedacht, dass für die medizinische Versorgung der Bewohner je ein Heimarzt bestimmt wird. Davon nahm Breu nach Rücksprache mit Heimen und Kollegen jedoch aus logistischen Problemen Abstand. Jetzt gibt es eine informelle Landkreis-Lösung: Pro Tag darf nur ein Arzt ins Haus, die Kollegen wechseln sich jedoch nach Dienstplan ab. So können Ärzte ihre Patienten weiter betreuen. Breu: „Das läuft extrem gut.“ Auch in den Pflegeeinrichtungen hätten die Schutzmaßnahmen gegriffen. Laut Breu gab es bislang zwei Covid-19-Fälle in zwei Heimen im Landkreis. Die Einrichtungen wurden kurzfristig unter Quarantäne gestellt. „Es gab aber keine Weiterverbreitung.“

Hausbesuche geregelt

Auch das ist laut Breu „gut geregelt“: Die Kollegen wechseln sich wie bei normalen Urlaubsvertretungen ab. Sogar eine „spezielle Lage“ wurde organisiert, so der Versorgungsarzt. Für die Polizei sollte ein Hintergrunddienst an Ärzten für Haftfähigkeits-Untersuchungen und Leichenbeschau gestellt werden. Eine Kollegin habe sich bereit erklärt, sich rund um die Uhr zur Verfügung zu stellen.

Die Ärzte leisten viel Arbeit in der Pandemie-Zeit. Karl Breu hat in seiner Funktion immerhin jetzt zwei Stellvertreter: Die Kollegen Martin Kayser aus Schongau und Stefan Schnack aus Burggen.

Pläne der Krankenhäuser

Die bayerischen Krankenhäuser sollen laut Plan der Staatsregierung ab 18. Mai schrittweise vom Corona-Modus in den Normalbetrieb gehen. An den beiden Standorten der Krankenhaus GmbH in Weilheim und Schongau ist die Patientenzahl rund um Covid-19 weiter rückläufig. Stand gestern wurde ein positiv getesteter Fall in der Weilheimer Isolierstation versorgt, in Schongau sind zwei Verdachtsfälle isoliert. Angesichts der rückläufigen Zahlen will die Krankenhaus GmbH die Klinikstrukturen wieder „vorsichtig anpassen“.

Weiter strenge Regeln

In Schongau bleibt weiter die Station SG 1 eine Isolierstation (wir berichteten). In Weilheim wird der abgetrennte Bereich zurückgefahren. Die Station 8.1 bleibt weiter Isolierstation, aber mit vier Patientenzimmern und zwei weiteren Zimmern als Reserve. Die Station 4 dagegen wird in den Standardbetrieb zurückgeführt und fungiert weiter als Aufnahmestation für das ganze Haus. Bei Bedarf können jedoch die Kapazitäten wieder hochgefahren werden, teilt die GmbH mit. Was bleibt, sind die strengen Regeln zum Infektionsschutz – dazu zählt die Maskenpflicht, die vorgelagerte Aufnahme mit Temperaturmessung (Triage-Punkt) sowie das Besuchsverbot (Ausnahme Entbindungsstation). Unterschiede gibt es bei der Aufnahme. In Schongau werden alle Patienten, die stationär in Krankenhaus kommen, auf Corona getestet. Verdachtsfälle kommen vorsorglich auf die Isolierstation, dann wird je nach Testergebnis verfahren. In Weilheim erfolgen Abstrich und vorsorgliche Isolierstation erst bei Hinweisen am Triage-Punkt auf eine mögliche Coronavirus-Infektion.

Patienten aus Pflegeheimen

Bei Patienten aus einem Altenheim wird an beiden Standorten gleich verfahren: Es gibt bei allen Personen zur Sicherheit einen Abstrich. Ist dieser negativ, findet die geplante Behandlung statt. Ist der Corona-Test jedoch positiv, kommt der Patient auf die Isolier- oder die Intensivstation. „Eine Rückverlegung ins Altenheim erfolgt erst nach negativem Doppelabstrich plus mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit“, heißt es von der GmbH.

Wieder Unterricht

Erfreuliche Nachricht von der Krankenpflegeschule in Schongau: Nach rund sechswöchiger Pause wird laut GmbH der Unterricht für die einjährige Ausbildung zum Pflegehelfer „ab sofort“ wieder aufgenommen. Die Kurse für die dreijährige Ausbildung finden jedoch weiter online statt.