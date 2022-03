„Corona Rebellen Weilheim“ werben auf Telegram für ihre „Spaziergänge“ - und gefälschte Impfpässe

Von: Sebastian Tauchnitz

In ihrer Telegram-Gruppe werben die „Corona Rebellen Weilheim“ ganz ungeniert für kriminelle Angebote. © Screenshot: SET

Viel wurde in den vergangenen Wochen über das obskure soziale Netzwerk „Telegram“ diskutiert. Hier sammeln sich schon seit längerem Impfgegner und Querdenker zum anonymen Austausch von Verschwörungstheorien – auch Menschen aus dem Landkreis.

Landkreis – Es gibt mittlerweile etliche derartige Gruppen für den Landkreis auf Telegram. In den meisten werden „nur“ Falschinformationen verbreitet, wird gegen Medizin, Wissenschaft, Politik und Medien gehetzt. In den allermeisten Fällen anonym, unter dem Deckmantel der „Meinungsfreiheit“.

Die „Corona Rebellen Weilheim“ gehen allerdings noch deutlich weiter. Sicher, auch hier werden die üblichen Inhalte geteilt wie in den anderen Gruppen. Lange Traktate, in den behauptet wird, der Mittelstand solle vernichtet werden, „um Platz zu machen für Roboter, Drohnen und weitere Digitalisierungen“, über eine Polizei, die „von administrativen Robotern“ gelenkt werde. Gepostet werden verwackelte Videos von den „Spaziergängen“ in Weilheim, aber auch Anleitungen, wie man sich bei diesen „Spaziergängen“ zu verhalten habe: Keine Handys mitnehmen, sondern nur Fotokameras, um im Falle einer Beschlagnahmung die Beweisführung durch die ermittelnden Beamten zu erschweren oder unmöglich zu machen. Die Gruppe mit 50 Mitgliedern bewirbt aber auch seit Wochen einen illegalen Handel mit gefälschten Impfausweisen. Immer wieder beteuerte der Plattformbetreiber „Telegram“, dass derartige Inhalte schnell gelöscht würden. Im vorliegenden Fall ist allerdings seit etlichen Tagen gar nichts passiert. Völlig ungeniert wird in der Gruppe für Impfnachweise und -ausweise geworben, die Ungeimpften ermöglichen sollen, die gleichen Lockerungen zu genießen wie vollständig Geimpfte.

Verwendung und Handel mit gefälschten Impfpässen ist strafbar

Eine riesige Liste mit Impfzentren wird präsentiert, aus denen die angeblichen Originale kommen sollen. Peißenberg ist nicht dabei, da solle man einfach ein aufgeführtes Zentrum in der Nähe nehmen, heißt es weiter.

Nur um das noch mal klarzustellen: Wer einen gefälschten Impfpass benutzt, um einen anderen Impfstatus vorzugaukeln, als er tatsächlich hat, macht sich strafbar. Wer mit gefälschten Impfpässen und -zertifikaten handelt, auch.

„Der übersandte Chatverlauf war bisher nicht bekannt. Der Inhalt wird durch die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim geprüft. Sollten sich Hinweise für strafbare Inhalte ergeben, werden weitere Schritte mit der Staatsanwaltschaft abgestimmt“, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd dazu auf Anfrage der Heimatzeitung mit.

Große Gefahr, einfach nur abgezockt zu werden

Man überwache die Querdenker- und Impfgegner-Gruppen auf Telegram nicht dauernd, hieß es weiter. Nur anlassbezogen erfolge ein „Monitoring“ durch die Polizei. Ermittlungen in sozialen Netzwerken seien grundsätzlich sehr aufwändig. Wer aber denkt, dass ihn die Anonymität hinter ausgedachten Namen auf Telegram, Facebook & Co. sicher vor einer Strafverfolgung schützt, der irrt sich: „Natürlich stellt die teilweise verwendete Anonymität zunächst ein Hindernis dar, Ermittlungen haben aber in der Vergangenheit auch schon mehrfach zur Ermittlung von Tatverdächtigen geführt“, heißt es weiter vom Polizeipräsidium.

Mal ganz abgesehen von den strafrechtlichen Konsequenzen, die jedem drohen, der mit gefälschten Impfnachweisen handelt oder diese benutzt: Jeder, der solche Angebote annimmt, läuft Gefahr, betrogen zu werden. Denn man bewegt sich im kriminellen Milieu. Bezahlt wird nur im Voraus per Guthabenkarte oder Bitcoin. Das Geld zurückzuholen, wenn nichts geliefert wird, ist also unmöglich. Und die Kriminellen, die gefälschte Impfausweise anbieten, wollen viel Geld im Voraus sehen.

