Corona-Ampel auf Rot: Diese Regeln gelten ab heute für den Landkreis Weilheim-Schongau

Da der Sieben-Tage-Inzidenz über 50 liegt, gelten nun verschärfte Regelungen für den Landkreis Weilheim-Schongau. Diese neuen Regeln gelten seit Dienstag 0 Uhr.

Die 7-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen im Landkreis Weilheim-Schongau steigt über 50.

Seit 0 Uhr am Dienstag (20. Oktober) gelten neue Regeln.

Wir haben alle neuen Bestimmungen hier zusammengefasst.

51,7 zeigte der Sieben-Tage-Inzidenz am Montag, 0 Uhr, für den Landkreis Weilheim-Schongau an. Damit gelten nun für mindestens sechs Tage strengere Regeln. Sie gelten ab Dienstag, 0 Uhr:

Neue Corona-Regeln im Landkreis Weilheim-Schongau - die Schulen und Kindergärten

Schule: Schüler aller Jahrgangsstufen müssen nun einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das gilt auch für die Zeit, in der sie am Platz sitzen.

Kindergärten: In Kindergärten müssen feste Gruppen gebildet werden. Betreuungspersonal muss keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. Kinder mit Erkältungsanzeichen dürfen die Einrichtung erst wieder besuchen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen können.

Öffentlich zugängliche Gebäude: In öffentlichen Gebäuden sowie in Freizeiteinrichtungen gilt eine Maskenpflicht.

Corona im Landkreis Weilheim-Schongau: Wochenmärkte

Wöchentliche und monatliche Märkte: Das Landratsamt hat festgelegt, dass eine Maskenpflicht auf den Wochen- und Monatsmärkten in Weilheim, Schongau, Penzberg, Peiting und Peißenberg besteht.

Corona im Landkreis Weilheim-Schongau: Private Treffen stark eingeschränkt

Privates Umfeld: Sowohl in der Öffentlichkeit als auch in privat genutzten Räumen dürfen sich maximal fünf Personen oder die Mitglieder von zwei Haushalten treffen. Das gilt nun auch für Feiern wie Hochzeiten und Geburtstage. Auch wenn die Treffen in einem Restaurant stattfinden, gilt diese Beschränkung der Teilnehmerzahl.

Einschränkungen für Gastronomie, Versammlungen - und auf der Arbeit

Gastronomie: In Restaurants, Cafés und Gaststätten dürfen sich maximal fünf Personen oder eben zwei Haushalte treffen.

Versammlungen: Vereinsversammlungen dürfen weiterhin stattfinden, es müssen aber zwischen allen Teilnehmern mindestens 1,5 Meter Abstand eingehalten werden. Ab 25 Anwesenden rät das Landratsamt dazu, dass jeder durchgehend einen Mund-Nasen-Schutz trägt.

Sportveranstaltungen: Wettkämpfe und Trainingseinheiten können weiterhin unter Einhaltung der Hygieneregeln stattfinden. Zuschauer haben Maskenpflicht.

Berufsleben: Auf so genannten Begegnungs- und Verkehrsflächen wie Fahrstühlen, Fluren, Kantinen und an Eingängen gilt eine Maskenpflicht. Diese greift auch, wenn am Arbeitsplatz ein Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Auf Tagungen und Kongressen muss ebenfalls ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Kultur: Kulturveranstaltungen können unter Einhaltung der Hygieneregeln stattfinden. Es herrscht Maskenpflicht.

Corona im Landkreis Weilheim-Schongau: Die Sperrstunde

Sperrstunde: In der Zeit von 22 bis 6 Uhr darf kein Essen und Trinken serviert werden, das vor Ort konsumiert wird. Zudem ist in dieser Zeit der Verkauf von Alkohol verboten.

