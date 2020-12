Coronavirus im Landkreis Weilheim-Schongau: Zahl der Fälle im Penzberger Seniorenzentrum steigt auf 30

Die Zahl der Neuinfizierten steigt weiter. Die Corona-Entwicklung im Landkreis Weilheim-Schongau im News-Ticker.

Im Penzberger AWO-Seniorenzentrum sind Bewohner und Pflegekräfte positiv getestet worden.

Das Landratsamt meldet insgesamt 42 neue Corona-Fälle.

In unserem News-Ticker halten wir Sie über die Corona-Lage im Landkreis auf dem Laufenden.

Update vom 27. Dezember, 17.30 Uhr: Gestiegen ist die Zahl der Bewohner und Mitarbeiter im Penzberger AWO-Seniorenzentrum, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Laut Landratsamt stieg die Zahl bis zum ersten Weihnachtsfeiertag auf elf positiv getestete Bewohner und vier positiv getestete Mitarbeiter. Eine am Samstag vom Gesundheitsamt veranlasste Testung habe dann 14 weitere positive Bewohner ergeben. Somit seien 25 Bewohner bislang positiv getestet worden, teilte das Landratsamt am Sonntag mit. Bei den Mitarbeitern sind es jetzt insgesamt fünf Betroffene.

Wie Hans Rehbehn, Pressesprecher am Landratsamt, meldete, gehe es den Bewohnern so weit gut, zwei seien vorsorglich ins Penzberger Krankenhaus verlegt worden. Bei einer Begehung vor Ort am Samstag sowie telefonisch bereits in den vergangenen Tagen wurden ihm zufolge alle notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen ergriffen. Das Gesundheitsamt werde am heutigen Montag die „Taskforce Pflege“ hinzuziehen. Außerdem soll mit Martin Dotzer, ärztlicher Koordinator für alle Krankenhäuser und Reha-Kliniken im Oberland, eine mögliche Verlegung von Bewohnern organisiert werden. Das Gesundheitsamt hat veranlasst, dass am Montag alle Mitarbeiter und weitere Bewohner getestet werden. Das BRK Penzberg hilft bei der Versorgung der Senioren

Update vom 23. Dezember, 16.40 Uhr: Im AWO-Seniorenzentrum in Penzberg sind sechs Bewohner und eine Pflegekraft positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Landratsamt Weilheim-Schongau am Mittwoch mit. Das Gesundheitsamt habe die Umgebungsuntersuchungen aufgenommen und die notwendigen Infektionsschutzmaßnehmen eingeleitet, so das Landratsamt weiter.

Auf Nachfrage hieß es dazu im Seniorenzentrum, dass es sich um Testergebnisse bereits vom vergangenen Donnerstag handelt. Es seien sechs Bewohner und zwei Pflegekräfte positiv getestet worden. Man habe mit dem Gesundheitsamt die Maßnahmen koordiniert. Tägliche Tests hätten seither keine weiteren positiven Fälle ergeben.

Insgesamt stieg die Zahl der positiven Corona-Fälle innerhalb eines Tages um 42 an. Die betroffenen Personen wohnen in Altenstadt (2), Burggen, Habach (2), Hohenpeißenberg, Huglfing (4), Oberhausen, Peißenberg (4), Peiting, Penzberg (12), Polling (2), Raisting (2), Schongau (3), Schwabbruck, Weilheim (3), Wielenbach und Wildsteig (2). Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 2330 Personen mit einem positiven Corona-Test gemeldet worden. Davon sind 2058 Fälle wieder genesen. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 26 Personen aus unserem Landkreis verstorben.

Aktuell befinden sich 246 positiv getestete Personen und 441 Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz-Zahl pro 100 000 Einwohner des RKI für den Landkreis lag am Freitag bei 119,7 und damit etwas niedriger als tags zuvor.

Für dringende Anfragen hat das Gesundheitsamt vom 24. bis 27. Dezember seine Hotline unter der Telefonnummer 0881/681 1600 und 0881/681 1717 täglich von 9 bis 12 Uhr besetzt.

Update vom 22. Dezember, 16.15 Uhr: Im Zeitraum zwischen Montag- und Dienstagmittag wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Weilheim-Schongau 21 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Betroffenen wohnen in Altenstadt (2), Burggen (2), Hohenpeißenberg, Huglfing, Ingenried, Obersöchering, Peißenberg (2), Peiting, Penzberg (3), Schongau (2), Schwabbruck (2) und Weilheim (drei Fälle).

Update vom 21. Dezember, 17 Uhr: In der Zeit von Freitagmittag bis Montagmittag meldet das Gesundheitsamt Weilheim-Schongau 51 neue Corona-Fälle. Das sind deutlich weniger als vor einer Woche, als die Zahl der Erkrankten noch 92 betragen hat. Die aktuell betroffenen Personen kommen aus Altenstadt (2), Antdorf (3), Bernried (2), Hohenpeißenberg (2), Huglfing, Iffeldorf, Peißenberg (7), Peiting (5), Penzberg (4), Raisting (2), Rottenbuch, Schongau (9), Steingaden, Weilheim (9) und Wielenbach (2). Insgesamt sind damit im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 2267 Personen mit einem positiven Corona-Test gemeldet worden. Davon sind 1999 Fälle wieder genesen.

„Mit Bedauern“, so schreibt das Landratsamt, müsse man zudem mitteilen, dass es im Landkreis Weilheim-Schongau einen weiteren Todesfall gibt. Somit sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 26 Personen aus unserem Landkreis an Covid-19 verstorben. Aktuell befinden sich 242 positiv getestete Personen in Quarantäne. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert pro 100 000 Einwohner des RKI für den Landkreis Weilheim-Schongau sinkt ebenfalls stets, Stand gestern um Mitternacht betrug er 126,2.

Update vom 18. Dezember, 17.30 Uhr: Im Landkreis Weilheim-Schongau ist ein weiterer Todesfall zu beklagen, dem eine Infektion mit dem Corona-Virus vorausging. Insgesamt 26 neue Fälle wurden dem Gesundheitsamt zwischen Donnerstag- und Freitagmittag mitgeteilt, wie das Landratsamt gestern vermeldete. Die Betroffenen wohnen in Altenstadt (ein Fall), Habach (2), Huglfing (1), Peißenberg (1), Penzberg (2), Polling (7), Schongau (4), Seeshaupt (1), Weilheim (6) und Wielenbach (ein Fall).

Update vom 17. Dezember, 17 Uhr: Der Lockdown zeigt erwartungsgemäß noch keine Wirkung. Dem Gesundheitsamt des Landkreises wurden binnen 24 Stunden 42 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die betroffenen Personen wohnen in Antdorf (ein Fall), Bernried (1), Böbing (1), Habach (4), Hohenpeißenberg (1), Obersöchering (1), Peißenberg (5), Peiting (2), Penzberg (1), Polling (2), Schongau (3), Schwabbruck (1), Seeshaupt (3), Sindelsdorf (3), Weilheim (7), Wessobrunn (3) und Wielenbach (drei Fälle).

Update vom 16. Dezember, 17.30 Uhr: Wie das Landratsamt Weilheim-Schongau mitteilte, wurden dem Gesundheitsamt im Zeitraum zwischen Dienstag- und Mittwochmittag insgesamt 35 neue Corona-Infektionen gemeldet. Damit stieg die Zahl, die am Vortag noch mit 14 positiven Tests sehr niedrig gelegen hatte, wieder deutlich an. Die betroffenen Personen wohnen in Altenstadt (ein Fall), Huglfing (1), Iffeldorf (2), Peißenberg (7), Peiting (2), Penzberg (4), Polling (4), Raisting (1), Schongau (4), Seeshaupt (3), Weilheim (4) und Wielenbach (zwei Fälle).

Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau damit bisher 2148 Personen mit einem positiven Test auf Covid-19 gemeldet worden. Davon sind 1786 Fälle wieder genesen, wie das Landratsamt weiter mitteilte. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 24 Personen aus dem Landkreis mit einer Corona-Infektion verstorben. Aktuell befinden sich 338 positiv getestete Personen sowie noch weitere 470 enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert lag für den Landkreis Weilheim-Schongau bei 171,2.

Update vom 15. Dezember, 16.20 Uhr: Wieder musste das Landratsamt am Dienstag eine traurige Mitteilung machen: Erneut ist eine Person aus dem Landkreis im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Eine gute Nachricht gibt es dagegen, was die Zahl der Neuinfektionen angeht.

Nur 14 neue Corona-Fälle sind dem Gesundheitsamt von Montagmittag bis Dienstagmittag gemeldet worden. Weniger Neuinfektion binnen 24 Stunden hatte es zuletzt Mitte Oktober gegeben, als nur sieben neue Fälle gemeldet worden waren. Die Betroffenen wohnen in Hohenfurch, Hohenpeißenberg, Iffeldorf, Pähl, Peißenberg (3), Penzberg, Schongau, Sindelsdorf, Steingaden und Weilheim (3).

Die wenigen neuen positiven Fälle machen sich auch beim 7-Tage-Inzidenzwert bemerkbar. Er sank im Vergleich zum Vortag von 189 auf 178,6.

Update vom 14. Dezemeber, 15.45 Uhr: Erneut sind zwei Personen aus dem Landkreis an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das meldet das Landratsamt am heutigen Montag. Über das Wochenende ist zudem die Zahl der Neuinfektionen deutlich gestiegen. Von Freitagmittag bis Montagmittag wurden dem Gesundheitsamt 92 neue positive Corona-Fälle gemeldet.

Die betroffenen Personen kommen aus Altenstadt (2), Antdorf (2), Böbing (1), Burggen (1), Habach (4), Hohenpeißenberg (2), Iffeldorf (1), Obersöchering (2), Pähl (2), Peißenberg (10), Peiting (7), Penzberg (9), Polling (5), Prem (1), Raisting (1), Rottenbuch (3), Schongau (11), Seeshaupt (7), Sindelsdorf (1), Steinganden (4), Weilheim (12), Wielenbach (1) und Wildsteig (3).

Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 2099 Personen mit einem positiven Test auf Covid-19 gemeldet worden. Davon sind 1774 Fälle wieder genesen. Mit den beiden neuen Todesfällen sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 23 Personen aus dem Landkreis verstorben. Aktuell befinden sich 303 positiv getestete Personen sowie noch weitere 428 enge Kontaktpersonen in Quarantäne.

Die 7-Tage-Inzidenz-Zahl pro 100.000 Einwohner des RKI für den Landkreis lag am Montag bei 189 und damit deutlich höher als am Freitag (152,1).

Update vom 11. Dezember, 15.20 Uhr: Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis ist weiterhin hoch. Von Donnerstagmittag bis Freitagmittag wurden dem Gesundheitsamt 42 neue positive Fälle gemeldet.

Die Betroffenen leben in Altenstadt (2), Böbing (2), Burggen, Hohenpeißenberg (2), Iffeldorf (3), Oberhausen, Obersöchering, Peißenberg (9), Peiting (3), Penzberg, Polling, Schongau (3), Seeshaupt (3), Sindelsdorf, Weilheim (7), Wielenbach und Wildsteig.

Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 2007 Personen mit einem positiven Test auf Covid-19 gemeldet worden. Davon sind 1687 Fälle wieder genesen. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 21 Personen aus unserem Landkreis verstorben. Aktuell befinden sich 299 positiv getestete Personen sowie noch weitere 459 enge Kontaktpersonen in Quarantäne.

Neue Details lieferte das Gesundheitsamt am Freitag zum Infektionsgeschehen an den Schulen im Landkreis. Derzeit befinden sich demnach 49 Schüler und 21 Lehrkräfte wegen eines positiven Tests auf Covid-19 in Quarantäne. 15 Schulklassen sind deshalb in Kohortenisolation.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100 000 Einwohner des RKI stieg am Freitag auf 152,1.

Update vom 10. Dezember, 15.42 Uhr: Die hohe Zahl von 70 Corona-Neuinfektionen, die das Gesundheitsamt Weilheim-Schongau am Mittwoch gemeldet hatte, haben ihre Ursache nicht in besonderen Hotspots. Es handele sich einzig „um Einzelfälle und Fälle im familiären Umfeld“, teilte das Landratsamt mit.

Bis Donnerstagmittag meldete das Gesundheitsamt weitere 43 Corona-Fälle aus Altenstadt, Bernried, Böbing, Habach (3), Hohenpeißenberg (4), Pähl, Peißenberg (3), Peiting (2), Penzberg (3), Prem, Rottenbuch (2), Schongau (5), Schwabsoien, Seeshaupt (3), Steingaden, Weilheim (10) und Wielenbach. Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 1965 Personen positiv auf Corona getestet worden, davon sind 1663 wieder genesen. Aktuell befinden sich 281 positiv getestete Personen sowie weitere 449 enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Die 7-Tage-Inzidenz-Zahl pro 100 000 Einwohner des RKI für den Landkreis ist auf 138,0 gestiegen.

Update vom 9. Dezember, 17 Uhr: Einen absoluten Rekordwert meldet das Landratsamt Weilheim-Schongau bei den Corona-Zahlen: Innerhalb eines Tages sind dem Gesundheitsamt am Mittwoch bis Mittag 70 neue Fälle aus Altenstadt, Bernbeuren (2), Bernried, Böbing (2), Eberfing, Habach, Hohenpeißenberg, Huglfing, Iffeldorf, Peißenberg (7), Peiting (13), Penzberg (5), Polling (2), Prem (2), Rottenbuch (2), Schongau (5), Schwabsoien, Seeshaupt (2), Steingaden (8), Weilheim (9), Wessobrunn, Wielenbach und Wildsteig gemeldet worden. Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 1922 Personen mit einem positiven Corona-Test gemeldet worden, es gab 21 Todesfälle. Aktuell befinden sich 253 positiv getestete Personen in Quarantäne.

Die Sieben-Tage-Inzidenz-Zahl pro 100 000 Einwohner des RKI betrug im Landkreis am Mittwoch 109,2, dürfte aber mit den aktuellen Rekordzahlen bereits deutlich höher liegen.

Update vom 8. Dezember, 17.40 Uhr: Wieder deutlich gesunken ist die Zahl der Corona-Fälle, die innerhalb eines Tages ans Gesundheitsamt Weilheim-Schongau gemeldet worden sind: Bis Dienstagmittag wurden 16 Personen gemeldet, die Betroffenen wohnen in Böbing, Hohenpeißenberg, Peißenberg (3), Penzberg, Schongau (3), Schwabbruck, Steingaden, Weilheim (4) und Wielenbach. Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 1852 Personen mit einem positiven Corona-Test gemeldet worden. Davon sind 1623 Fälle wieder genesen.

Auch einen weiteren Todesfall hat es gegeben, eine Person über 80 Jahre ist an Covid-19 gestorben. Damit sind es seit Beginn der Pandemie insgesamt 21 Todesfälle. Aktuell befinden sich 208 positiv getestete Personen in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz-Zahl pro 100 000 Einwohner des RKI für den Landkreis Weilheim-Schongau (Stand ist gestern um Mitternacht) ist wieder etwas gestiegen auf 113,7, dürfte aber morgen wieder sinken. sn

Update vom 7. Dezember, 17.40 Uhr: Seit Freitag bis Montagmittag sind beim Gesundheitsamt Weilheim-Schongau 53 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die betroffenen Personen wohnen in Altenstadt (3), Bernbeuern, Bernried, Böbing (alle 2), Burggen, Eberfing (6), Huglfing, Peißenberg (7), Peiting (4), Penzberg (5), Raisting, Rottenbuch, Schongau (7), Seeshaupt, Steingaden (3), Weilheim (5), Wessobrunn (3) und Wielenbach. Insgesamt sind im Landkreis bisher 1836 Personen mit einem positiven Corona-Test gemeldet worden. Davon sind 1623 Fälle wieder genesen.

Zudem gibt es einen weiteren Todesfall im Landkreis, eine über 80 Jahre alte Frau. Seit Beginn der Pandemie sind damit insgesamt 20 Personen an Covid-19 gestorben. Aktuell befinden sich 193 positiv getestete Personen in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz-Zahl pro 100 000 Einwohner des Robert-Koch-Instituts ist nach sinkenden Zahlen Ende vergangener Woche übers Wochenende deutlich über 100 gestiegen und betrug gestern (Stand Mitternacht) wieder 104,1.

Update vom 4. Dezember, 14.50 Uhr: Wie eine hellrote Insel sticht der Landkreis Weilheim-Schongau derzeit aus der ansonsten dunkelroten Corona-Karte des Robert-Koch-Instituts hervor: Als einziger Landkreis in Oberbayern und sogar ganz Südbayern wies Weilheim-Schongau am Freitag einen Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100 000 Einwohner von unter 100 auf, genau 87,1.

Der dürfte sich aber wieder erhöhen, denn nach einigen Tagen mit relativ wenig Neuerkrankungen meldete das Gesundheitsamt bis Freitagmittag 35 neue positive Corona-Fälle. Die betroffenen Personen wohnen in Antdorf, Bernbeuren (2), Böbing, Burggen (3), Hohenpeißenberg, Huglfing, Obersöchering, Peißenberg (3), Peiting (2), Penzberg (2), Polling, Schongau, Seeshaupt, Sindelsdorf (2), Eglfing, Weilheim (11) und Wessobrunn. Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 1783 Personen mit einem positiven Corona-Test gemeldet worden. Davon sind 1548 Fälle wieder genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 19 Personen aus dem Landkreis verstorben.

Aktuell befinden sich 216 positiv getestete Personen in Quarantäne. Darunter sind 42 positiv getestete Schüler und drei positiv getestete Lehrer aus allen Schularten, 22 Schulklassen befinden sich als kohortenisolierte in häuslicher Absonderung.

Update vom 3. Dezember, 18 Uhr: Innerhalb eines Tages sind dem Gesundheitsamt Weilheim-Schongau bis Donnerstagmittag 17 neue positive Corona-Fälle gemeldet worden. Die betroffenen Personen wohnen in Peißenberg (4), Peiting, Prem, Rottenbuch (5), Schongau (4), Weilheim und Wildsteig. Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 1748 Personen mit einem positiven Test auf Covid-19 gemeldet worden. Davon sind 1548 Fälle wieder genesen.

„Mit großem Bedauern“ teilt das Landratsamt zudem mit, dass es zwei weitere Todesfälle aufgrund von Covid-19-Infektionen gegeben hat. Dabei handelt es sich um zwei Personen über 60 bzw. über 70 Jahre. Seit Beginn der Pandemie sind damit insgesamt 19 Personen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau gestorben. Aktuell befinden sich 215 positiv getestete Personen in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz-Zahl pro 100 000 Einwohner des RKI ist weiter gesunken auf jetzt 92, der niedrigste Wert im weiten Umkreis.

Update vom 2. Dezember, 17.30 Uhr: Innerhalb von 24 Stunden hat das Landratsamt Weilheim-Schongau bis Mittwochmittag 25 neue Corona-Fälle gemeldet. Die betroffenen Personen kommen aus Antdorf (2), Altenstadt, Bernried (3), Burggen, Böbing (2), Huglfing, Peiting, Polling, Penzberg (2), Peißenberg (6), Weilheim (4) und Wielenbach. Insgesamt sind im Landkreis bisher 1731 Personen positiv auf Corona getestet worden, davon sind 1538 wieder genesen. Seit Beginn der Pandemie sind 17 Personen aus unserem Landkreis gestorben. Aktuell befinden sich 176 positiv getestete Personen in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner ist laut RKI (Stand: Gestern um Mitternacht) auf 98,2 gesunken.

Update vom 1. Dezember, 17.20 Uhr: Von Montag- bis Dienstagmittag sind dem Gesundheitsamt Weilheim-Schongau 24 neue positive Corona-Fälle gemeldet worden. Die betroffenen Personen wohnen in Burggen, Eglfing (3), Iffeldorf, Peißenberg, Peiting (6), Penzberg, Schongau (4), Sindelsdorf, Weilheim (5) und Wildsteig.

Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 1706 Personen mit einem positiven Corona-Test gemeldet worden. Davon sind 1494 Fälle wieder genesen. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 17 Personen aus dem Landkreis gestorben. Aktuell befinden sich 195 positiv getestete Personen in Quarantäne.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner liegt laut LGL bei 101,86, was möglicherweise aber nicht korrekt ist, weil sie aufs Komma identisch mit der tags zuvor gemeldeten ist.

Update vom 30. November, 16 Uhr: Über das Wochenende sind im Landkreis weitere 48 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die betroffenen Personen wohnen in Bernried, Böbing (4), Eglfing, Huglfing, Obersöchering, Pähl (2), Peißenberg (10), Peiting (5), Penzberg (2), Polling (3), Prem (2), Raisting (2), Rottenbuch (3), Schongau (2), Seeshaupt, Steingaden, Weilheim (4), Wessobrunn und Wildsteig (2).

Eine traurige Nachricht gibt es aus dem Schongauer Krankenhaus. Dort starb eine weitere Patientin, die an Covid-19 erkrankt war. Sie war laut Krankenhaus GmbH- Pressesprecherin Ida Berndt über 90 Jahre alt. Damit sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 17 Personen aus dem Landkreis verstorben. Aktuell befinden sich 171 positiv getestete Personen in Quarantäne. Insgesamt sind im Landkreis bisher 1682 Bürger mit einem positiven Test auf Covid-19 gemeldet worden. Davon sind 1494 wieder genesen. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert pro 100 000 Einwohner kletterte am Montag laut LGL im Vergleich zum Freitag von 96,0 auf 101,86.

Update vom 26. November, 18 Uhr: Die Berg- und Talfahrt in Sachen positiver Corona-Fälle im Landkreis geht weiter, ein deutlicher Trend ist nicht zu erkennen. Von Mittwochmittag bis Donnerstagmittag wurden dem Gesundheitsamt in Weilheim insgesamt 20 neue positive Corona-Fälle gemeldet. Das sind zwar 23 weniger als am Vortag, aber fünf mehr als am Dienstag. Am Montag waren es 43 Neuinfizierte gewesen.

Die betroffenen Personen wohnen laut Mitteilung des Landratsamtes in Altenstadt, Antdorf, Bernbeuren, Böbing, Iffeldorf, Obersöchering, Peißenberg, Peiting, Penzberg (3), Polling, Raisting, Schongau (2), Weilheim (3) und Wielenbach.

Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau damit bisher 1618 Personen mit einem positiven Test auf Covid-19 gemeldet worden. Davon sind inzwischen 1406 wieder genesen. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 16 Bürger aus dem Landkreis, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, verstorben. Aktuell befinden sich 196 positiv getestete Personen in Quarantäne.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert für den Landkreis hat gestern wieder die Marke von 100 übersprungen. Er lag laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit bei 101,86 (Stand Donnerstag 8 Uhr). Am Tag zuvor hatte der Wert, der die Zahl der gemeldeten Neuinfektion der vergangenen sieben Tage pro 100 0000 Einwohnern angibt, noch 99,65 betragen.

Update vom 25. November, 17.07 Uhr: In einer Schule in Huglfing sind vier Schüler einer Klasse positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Landratsamt am Mittwochnachmittag mit. Da lief bereits die Ermittlung der Kontaktpersonen.

Insgesamt meldete die Behörde 43 neu positiv getestete Landkreisbürger innerhalb von 24 Stunden. Sie wohnen laut Landratsamt in Bernried (2 Fälle), Iffeldorf (2), Pähl (3), Penzberg (4), Prem (4), Schongau (2), Schwabsoien (2), Steingaden (3), Weilheim (4), Wielenbach (2), Wildsteig (2) sowie Antdorf, Böbing, Eberfing, Eglfing, Huglfing, Obersöchering, Peißenberg, Peiting, Raisting, Schönberg, Seeshaupt und Wessobrunn (jeweils ein Fall).

Damit wurden mittlerweile 1598 Fälle im Landkreis registriert. 176 von ihnen sind noch in Quarantäne. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert lag am Mittwochmorgen bei 99,65 – knapp jeder tausendste Einwohner ist also innerhalb einer Woche positiv getestet worden.

Update vom 24. November, 19.35 Uhr: Der Lockdown scheint im Landkreis Weilheim-Schongau langsam Wirkung zu zeigen: Seit Tagen gehen die Zahlen der neu mit Corona infizierten Personen zurück, das Gesundheitsamt meldete am Dienstag nur 15 neue Fälle innerhalb eines Tages. Das ist die niedrigste Zahl seit dem 15. Oktober, als nur sieben neue Fälle gemeldet worden waren – danach ging es rasant nach oben.

Die neuen Corona-Fälle kommen aus Altenstadt, Hohenpeißenberg, Pähl, Peißenberg, Peiting, Penzberg (3), Polling (2), Rottenbuch, Schongau (2), Sindelsdorf und Weilheim. Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 1555 Personen positiv auf Corona getestet worden, 1378 sind bereits wieder genesen. Aktuell befinden sich 161 positiv getestete Personen und zusätzlich 3858 Kontaktpersonen in Quarantäne. Die 7-Tage-Inzidenz-Zahl pro 100 000 Einwohner ist auf 101,1 gesunken.

Update vom 23. November, 18.11 Uhr: 43 neue Corona-Fälle meldet das Landratsamt Weilheim-Schongau übers Wochenende (Stand: Montag 13 Uhr). Die betroffenen Personen wohnen in Altenstadt (5), Bernried, Böbing (3), Burggen (3), Iffeldorf, Oberhausen, Obersöchering (2), Peißenberg, Peiting (3), Penzberg (6), Raisting (3), Schongau (3), Weilheim (9) und Wildsteig (2). Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau bisher 1540 Personen mit einem positiven Corona-Test gemeldet worden. Davon sind 1349 Fälle wieder genesen.

Es gibt auch einen neuen Todesfall, laut Landratsamt ist eine über 85 Jahre alte Person, die sich im Krankenhaus Schongau angesteckt hatte, an Covid-19 gestorben. Aktuell befinden sich 175 positiv getestete Personen und derzeit noch 4359 weitere Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz-Zahl pro 100 000 Einwohner, die am Freitag noch bei 118,1 lag, ist leicht auf 111,5 gesunken.

Update vom 20. November, 15.50 Uhr: Es gibt erneut eine traurige Nachricht im Zusammenhang mit Corona: Eine weitere Person aus dem Landkreis, die an Covid-19 erkrankt war, ist verstorben. Das teilte das Gesundheitsamt gestern mit. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten im Landkreis auf 15. Rückläufig dagegen ist die Zahl der Neuinfizierten. Von Donnerstagmittag bis Freitagmittag wurden dem Gesundheitsamt 17 neue Fälle gemeldet – drei weniger als am Vortag. Die Betroffenen leben in Bernried, Eberfing, Huglfing, Peiting (3), Penzberg, Raisting, Schongau (3), Schwabbruck, Steingaden und Weilheim (3). Eine Person mit Hauptwohnsitz in Südafrika befindet sich in Seeshaupt in Quarantäne.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert lag am Freitag bei 118,1 und damit deutlich unter dem von Donnerstag (133,6). Stand gestern wurden im Krankenhaus Schongau 18 Corona-Patienten behandelt (in Weilheim einer), fünf davon auf der Intensivstation. 27 Krankenhaus-Mitarbeiter befinden sich weiterhin in Quarantäne.

Update vom 20. November, 14.50 Uhr: Die Postbank plant, ihre Filiale am Bahnhof Weilheim früher als zunächst vorgesehen wieder zu öffnen. Die Filiale, in der auch Dienstleistungen der Deutschen Post angeboten werden, war am Donnerstag geschlossen worden, weil eine Mitarbeiterin positiv auf das Corona-Virus getestet worden war.

Statt erst Mitte nächster Woche, wie es zunächst hieß, soll dort der Betrieb nun bereits am kommenden Montag, 23. November, wieder aufgenommen werden – und zwar zu den gewohnten Öffnungszeiten, wie Oliver Rittmaier vom Bereich „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ der Postbank am Freitag mitteilte. Es seien keine Einschränkungen der Öffnungszeiten notwendig, „vorausgesetzt es kommt am Montag nicht zu kurzfristigen Personalausfällen“.

„Weil die Schließung nur wenige Tage dauert“, verbleiben laut Rittmaier in der Zwischenzeit jene Sendungen in der Filiale, die dort bereits zur Abholung bereitliegen. Die Lagerfrist werde entsprechend verlängert, so dass Kunden nach der Wiederöffnung am kommenden Montag ausreichend Zeit zum Abholen hätten.

Trotz der coronabedingten Schließung sind aktuell der Selbstbedienungsbereich mit Geldautomat und Serviceterminal sowie die Postfachanlage in dem Gebäude am Bahnhofsplatz zugänglich.

Update vom 19. November, 16.35 Uhr: Auch am heutigen Donnerstag hat das Weilheimer Gesundheitsamt wieder neue Corona-Fälle melden müssen. Demnach haben sich weitere 20 Menschen aus dem Landkreis mit dem Covid-19-Virus infiziert. Am Vortag hatte die Behörde noch doppelt so viele Fälle registriert.

Die Betroffenen leben in Altenstadt, Bernried (2), Peißenberg (3), Peiting (3), Penzberg (3), Polling, Raisting (2), Schongau, Weilheim (3) und Wielenbach. Insgesamt sind im Landkreis damit bisher 1480 Personen mit einem positiven Test auf Covid-19 gemeldet worden. Davon sind 1217 wieder genesen.

Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 14 Personen aus dem Landkreis verstorben. Aktuell befinden sich 249 positiv getestete Bürger in Quarantäne und zusätzlich noch 3425 Kontaktpersonen. Die 7-Tage-Inzidenz lag gestern bei 133,6 und damit leicht unter dem Wert des Vortags (135,8).

Update vom 19. November, 13.10 Uhr: Davon dürften viele betroffen sein: Die Postbank-Filiale am Bahnhof Weilheim, in der auch Dienstleistungen der Deutschen Post angeboten werden, ist vorübergehend geschlossen, weil sich eine Mitarbeiterin mit dem Corona-Virus infiziert hat. Der SB-Bereich ist allerdings weiterhin geöffnet - genauso die Postfachanlage. In der Filiale soll eine Sonderreinigung erfolgen.

„Für die Sendungen, die in der Filiale zur Abholung bereit liegen, halten wir abhängig vom Termin der Sonderreinigung und der Dauer der Schließung eine Lösung bereit“, teilte die Postbank mit. „Entweder wird die Deutsche Post die Sendungen aus der Filiale abholen und diese den Empfängern erneut zustellen oder die Sendungen verbleiben in der Filiale. Die Lagerfrist wird dann entsprechend verlängert, so dass unsere Kunden nach der Wiederöffnung ausreichend Zeit zum Abholen haben.“ Geplant ist, die Filiale ab Mitte kommender Woche wieder zu öffnen.

Update vom 18. November, 16.50 Uhr: Wieder ist die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis gestiegen. Von Dienstagmittag bis Mittwochmittag wurden dem Gesundheitsamt in Weilheim 40 neue Covid-19-Fälle gemeldet.

Die Betroffenen wohnen in Altenstadt (2), Bernried (4), Böbing (2), Habach, Hohenfurch, Huglfing, Peißenberg (4), Peiting (3), Penzberg (4), Polling, Raisting, Schongau (3), Seeshaupt, Steingaden (3), Weilheim (4), Wielenbach (4) und Wildsteig. Insgesamt sind im Landkreis Weilheim-Schongau damit bisher 1460 Personen mit einem positiven Test auf Covid-19 gemeldet worden, teilte das Landratsamt mit. Davon sind 1203 Fälle mittlerweile wieder genesen. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 14 Personen aus dem Landkreis im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Aktuell befinden sich 243 positiv getestete Bürger in Quarantäne und zusätzlich noch 3892 weitere Kontaktpersonen.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der die positiven Corona-Fälle der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner abbildet, lag laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit am Mittwoch bei 135,8 (Stand 8 Uhr) und ist damit im Vergleich zum Vortag (129,9) wieder leicht gestiegen.

Landkreis, 17. November, 17.30 Uhr: So langsam kommt das Krankenhaus Schongau wieder zur Ruhe. Zum vierten Mal wurden alle Mitarbeiter nun auf das Coronavirus getestet – und diesmal gab’s bei den 627 Abstrichen keinen neuen positiven Befund. Das teilte Pressesprecherin Dorothea Jestädt in einer Pressemitteilung mit.

Von den 97 betroffenen Mitarbeitern, die im Laufe der vergangenen Wochen positiv getestet worden waren, sind aktuell noch 38 in Quarantäne. In Weilheim waren sieben Angestellte betroffen, vier von ihnen gelten als „gesundet“. Jestädt kündigt an, dass alle Mitarbeiter weiterhin wöchentlich getestet werden, am heutigen Mittwoch und morgigen Donnerstag werden bereits die nächsten Abstriche genommen.

Schongau ist „Covid-Schwerpunkt-Krankenhaus“ im Landkreis

Aktuell betreuen die Weilheimer Krankenhausmitarbeiter einen Covid-19-Patienten auf der Intensivstation, zudem waren zwei Personen mit Verdacht auf das Virus eingeliefert worden. Der Großteil der Patienten wird aber in Schongau behandelt – die Klinik fungiert als „Covid-Schwerpunkt-Krankenhaus“ im Landkreis. Am Dienstag wurden 20 Patienten dort betreut, fünf von ihnen auf der Intensivstation.

Wie berichtet, war am Montag eine Frau gestorben, die sich im Krankenhaus Schongau mit dem Virus angesteckt hatte. „Wir haben diesen siebten nosokomialen Todesfall zur Aufklärung an die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei übergeben“, schreibt Jestädt.

Ergebnisse zu den ersten Todesfällen gab es am Dienstag noch nicht. „Die Untersuchungen dauern an“, sagte Andrea Mayer, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft München II, auf Nachfrage der Heimatzeitung.

Unterdessen wurden dem Gesundheitsamt bis Dienstagmittag 17 neue positive Tests aus dem Landkreis gemeldet. Die Betroffenen wohnen in Weilheim (2 Fälle), Penzberg (2), Schongau (2), Pähl (2) sowie Burggen, Peiting, Raisting, Peißenberg, Schwabsoien, Hohenpeißenberg, Polling, Prem und Wielenbach (je ein Fall). Der Inzidenzwert lag bei 129,91.

Das Coronavirus hält den Landkreis schon seit Wochen in Atem: Die Entwicklung von August bis Mitte November können Sie im vorherigen News-Ticker nachlesen.