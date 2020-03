Coronavirus in Weilheim: Rund 2300 Schüler von BOS, FOS und Berufsschule sollen zu Hause bleiben

Mittlerweile ist die Zahl an Coronavirus-Erkrankten im Landkreis Weilheim-Schongau auf sieben angestiegen. In diesem News-Ticker finden Sie immer alle aktuellen Informationen.

Im Landkreis Weilheim-Schongau werden immer mehr Coronavirus-Fälle bekannt.

werden immer mehr bekannt. Inzwischen sind acht Personen im Landkreis daran erkrankt.

im Landkreis daran erkrankt. In unserem News-Ticker halten wir Sie mit den aktuellen Informationen auf dem Laufenden.





Update vom 12. März 2020, 18.26 Uhr: Wir haben sicherheitshalber noch einmal bei Landrätin Andrea Jochner-Weiß nachgefragt. Landkreis-Pressesprecher Hans Rehbehn hat eine Falschnachricht verbreitet. Fakt ist, dass die Berufsschule in Weilheim und die FOS/BOS in Weilheim für 14 Tage geschlossen sind. Betroffen sind 2290 Schüler, die sich bis auf weiteres NICHT IN HÄUSLICHER QUARANTÄNE BEFINDEN. „Erst wenn nachweislich auch Schüler erkrankt sind, müssen wir neu entscheiden“, sagte Jochner-Weiß gerade. Die Schüler sollen am Freitag nicht auf die Arbeit gehen und öffentliche Ansammlungen vermeiden. Die Redaktion stellt fest: Die vorher verbreitete Falschinformation wurde uns trotz mehrfacher Nachfrage von Pressesprecher Hans Rehbehn so mitgeteilt. Wir bitten um Entschuldigung.





Update vom 12. März 2020, 16.13 Uhr: Die Zahl der Corona-Erkrankten im Landkreis ist weiter gestiegen. Eine 38-Jährige, die sich wahrscheinlich im Urlaub in Ischgl infiziert hatte, bekam kurz nach ihrer Rückkehr die ersten Symptome. Sie befindet sich in häuslicher Quarantäne. Damit steigt die Zahl der Erkrankten auf acht.

Das am Mittwoch neu gemeldete Ehepaar (67 und 70 Jahre alt) zeige weiterhin keine Symptome, teilte Landkreis-Pressesprecher Hans Rehbehn am Donnerstagnachmittag mit. Auch sie sind – genau wie der sechsjährige Bub – in häuslicher Quarantäne isoliert, so Rehbehn.

+++

+++

Der 71-Jährige, der am Mittwoch ins Krankenhaus in Weilheim eingeliefert wurde, konnte mittlerweile auf die Isolierstation verlegt werden. Bei ihm sei nach wie vor keine Ansteckungsquelle bekannt, schreibt der Landkreis-Pressesprecher. Er teilt auch mit, dass die ursprünglich für den 27. März geplante Sportlerehrung bis auf Weiteres verschoben wurde. Ein neuer Termin wurde nicht genannt.

Lehrer erkrankt: 2300 BOS/FOS-Schüler und Auszubildende müssen in Quarantäne

Am Mittwochabend musste die Staatliche Berufsschule Weilheim aus Gründen des Infektionsschutzes geschlossen werden (siehe Update weiter unten). Ein positiv bestätigter Lehrer, der nicht aus unserem Landkreis kommt, hatte laut Pressesprecher Hans Rehbehn einen intensiven Kontakt zu Mitschülern und Lehrern. Deshalb wurde beschlossen, die Berufsschule und sicherheitshalber auch die FOS/BOS für 14 Tage zu schließen. Sämtliche 1730 Schüler und 52 Lehrer der Berufsschule wurden, wie Hans Rehbehn, Pressesprecher des Landratsamtes, auf Nachfrage mitteilte, unter häusliche Quarantäne gestellt.

Das bedeutet, dass nahezu sämtliche Auszubildenden nicht mehr zur Arbeit dürfen. Genauso verhält es sich bei den FOS/BOS-Schülern - insgesamt 560 Schüler sind in häuslicher Quarantäne.

Update vom 12. März 2020, 13.21 Uhr:

Jetzt ist auch die für Mittwoch, 1. April, vorgesehene Verleihung des Weilheimer Literaturpreises an Saša Stanišić im Stadttheater abgesagt. Dies teilt soeben die Redaktion der „Weilheimer Hefte zur Literatur“ des Gymnasiums mit. Karteninhaber erhalten ihr Geld an der entsprechenden Ausgabestelle zurück. Das Redaktionsteam bemüht sich um einen Nachholtermin im Herbst.

Update vom 12. März 2020, 12.55 Uhr:

Neuigkeiten vom Schulamt Weilheim: Nach aktuellem Stand läuft der Unterrichtsausfall an den Grundschulen in Hohenpeißenberg, Staufer-Schule Schongau und am Hardt in Weilheim bis heute. Der Unterrichtsausfall an der Mittelschule Weilheim läuft bis morgen, teilt Amtschefin Ingrid Hartmann-Kugelmann mit. An den vier Schulen liegen derzeit noch keine bestätigten Testergebnisse vor. Sobald diese vorliegen, werde über das weitere Vorgehen entschieden. Die Entscheidung über Schulschließungen treffe das Gesundheitsamt, heißt es.

Update vom 11. März 2020, 22.03 Uhr: Wie der Landkreis Weilheim-Schongau in einer Pressemitteilung schrieb, bleibt die Staatliche Berufsschule Weilheim am Donnerstag (12. März) und Freitag (13. März) geschlossen.

„Um eine mögliche Infektionskette zu unterbrechen“, werden die Schüler und Lehrkräfte gebeten, nicht in die Schule zu kommen und auch untereinander keinen persönlichen Kontakt zu haben. „Wir bitten die betroffenen Schüler, so lange nicht im Unternehmen zu erscheinen, bis die Schule den Betrieb wiederaufgenommen hat“, hieß es in der Mitteilung weiter.

Vier neue Corona-Fälle im Landkreis Weilheim-Schongau

Update vom 11. März 2020, 18.56 Uhr:

Es handelt sich laut Aussage des Landkreis-Pressesprechers Hans Rehbehn bei den neuen positiv getesteten Fällen um ein Ehepaar, das sich vermutlich in dem Risikogebiet Italien infiziert hat. Das Ehepaar ist in häuslicher Quarantäne, der Gesundheitszustand ist stabil. Ein weiterer positiver Befund wurde bei einem sechsjährigen Kind festgestellt. Das Kind ist in häuslicher Quarantäne und ist frei von Symptomen. Beim vierten positiven Fall des heutigen Tages handelt es sich um einen 77-jährigen Mann, der stationär im Krankenhaus Weilheim aufgenommen wurde.

Derzeit fällt aufgrund von noch nicht bestätigten Testergebnissen an vier Schulen für insgesamt 13 Klassen (von insgesamt 40 Schulen mit 354 Klassen) der Unterricht aus, schreibt Rehbehn weiter. Betroffen sind zwei Grundschulklassen in Hohenpeißenberg, eine Klasse in der Staufer-Grundschule in Schongau, zwei Klassen an der Grundschule am Hardt in Weilheim und acht Klassen an der Mittelschule in Weilheim - das war Stand heute Mittag und kann sich ständig ändern. Sobald die Testergebnisse einen negativen Befund aufweisen, könnten die Klassen wieder die Schule besuchen, so Rehbehn. Die Schulen würden die Eltern informieren.

Schwerst erkrankter 80-Jähriger nach München verlegt

Update vom 11. März, 15.23 Uhr:

Der am Coronavirus erkrankte 80-Jährige, der bislang im Weilheimer Krankenhaus behandelt worden war, wurde nach Angaben des Landratsamtes Weilheim-Schongau gestern ins Klinikum „Rechts der Isar“ in München verlegt.

Sein Gesundheitszustand konnte laut der Erklärung bis Dienstagnacht stabilisiert werden, „mit einer tendenziellen Verbesserung des Zustandes“. In der Nacht zum Mittwoch sei dann allerdings eine Verschlechterung eingetreten, wodurch das intensivmedizinische Ärzte-Team gezwungen war, die Intensivität der Beatmung zu verstärken. Es zeichnete sich ab, dass der Patient eine externe Lungenunterstützung benötige, wie sie nur in universitären Spezialzentren vorgehalten wird, schreibt Landkreis-Pressesprecher Hans Rehbehn weiter.

Aufgrund der engen Kooperation mit dem Klinikum „Rechts der Isar“ in München sei es kurzfristig möglich gewesen, „diesen Platz für den Patienten zu gewinnen“. In enger interdisziplinärer Abstimmung zwischen den Ärzteteams in Weilheim und in München wurde der Patient inzwischen nach München ans Klinikum „Rechts der Isar“ verlegt.

Diese Entscheidung erfolgte in enger Abstimmung mit den Angehörigen und nach gemeinsamer Beratung. Das in den USA angeforderte antivirale Medikament „Remdesivier“ werde sofort nach Eintreffen per Eilboten ans Klinikum Rechts der Isar weitergegeben.

Corona im Landkreis Weilheim-Schongau: Auch Ehefrau des ersten Erkrankten positiv getestet

Update vom 7. März 2020:

Ebenfalls an Corona erkrankt, ist die Ehefrau des ersten Patienten. Doch ihr Zustand sei stabil und es liege nur ein leichter Verlauf vor, teilten das Gesundheitsamt und das Landratsamt mit. Deshalb könne die Frau in häuslicher Quarantäne behandelt werden.

Auch der zustand ihres 80-jährigen Ehemannes, der als erster im Landkreis am Coronavirus erkrankt war, habe sich wieder verbessert, berichtete Kreissprecher Hans Rehbehn.

Zweite Person positiv auf Coronavirus getestet - auch Krankenhauspersonal in Quarantäne

Update vom 6. März 2020:

Nur einen Tag nach Bekanntwerden des ersten Erkrankten wurde eine weitere Person positiv auf das Coronavirus getestet. Dabei handelt es sich um eine 50-jährige Frau, die grippale Symptome aufgezeigt hatte und deshalb in häuslicher Quarantäne behandelt wird. Sie ist Klinikmitarbeiterin und hatte keinen Kontakt zu Patienten. Wo sie sich angesteckt hat, „versuchen wir gerade nachzuvollziehen“, so Krankenhaus-Sprecherin Susanne Heintzmann.

Auch das Krankenhauspersonal, das mit dem ersten Infizierten in Kontakt stand, wurde vorsorglich in häusliche Quarantäne geschickt und auf das Virus getestet. Für 9 Personen liegen die Testergebnisse vor. Diese sind alle negativ. Für die verbleibenden vier Mitarbeiter werden die Testergebnisse spätestens im Laufe des kommenden Montags (9. März) vorliegen, heißt es weiter in der entsprechenden Pressemitteilung.

Coronavirus: Infektion im Landkreis Weilheim-Schongau bestätigt

Erstmeldung vom 5. März 2020:

Weilheim - Am Donnerstag, 5. März, wurde der erste Fall eines Coronavirus-Erkrankten in Weilheim gemeldet. Wie das Gesundheitsamt und die Krankenhaus GmbH Weilheim-Schongau in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgaben, wurde zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus Weilheim ein Patient behandelt, der positiv auf das Virus getestet wurde.

Dabei handelt es sich um einen 80-Jährigen, der „als Risikopatient“ gilt, wie Professor Dr. Andreas Knez, ärztlicher Direktor am Weilheimer Krankenhaus, sagte. Dieser musste intensivmedizinisch betreut werden, da sich sein Gesundheitszustand verschlechterte.