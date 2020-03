Coronavirus im Landkreis Weilheim-Schongau: 38 Infizierte im Landkreis - Arztpraxen mit Bitte

Mittlerweile ist die Zahl an Coronavirus-Erkrankten im Landkreis Weilheim-Schongau auf 38 angestiegen. In diesem News-Ticker finden Sie immer alle aktuellen Informationen.

Update vom 19. März 2020, 12.45 Uhr:

Der Krisenstab am Landratsamt reagiert auf die Corona-Krise: Er bat den Ärztlichen Kreisverband um Unterstützung. Hintergrund ist die Einschätzung, dass im Landkreis Weilheim-Schongau die Zahl der schweren Fälle zunehmen wird. Diese müssen stationär in den Krankenhäusern behandelt werden. Doch dort stoßen die Mitarbeiter an ihre Grenzen. Der Vorsitzende des Ärztlichen Kreisverbands, Dr. Karl Breu, warb im Kollegenkreis um Aktive, die an den Krankenhäusern arbeiten könnten. Die Idee: Interessenten können sich bei der Krankenhaus GmbH mit den Standorten Weilheim und Schongau sowie am Klinikum Penzberg melden. Dort wird eine Art ÄrztePool geschaffen. Der Aufruf stieß bislang auf große Resonanz, berichtet Breu. Unter anderem meldeten sich „vier bis fünf“ Medizinerinnen im Erziehungsurlaub, die Hilfe im häuslichen Umfeld anboten. Auch fachfremde Kollegen wollen anpacken: Ein Psychiater erklärte sich genauso bereit, im Krankenhaus zu arbeiten, wie drei Psychotherapeuthen. Sogar Rentner sind laut Kreisverbandschef dabei.

Breu spricht bei aller Begeisterung über die Hilfsbereitschaft von „einem zweischneidigen Schwert“. Vor allem für die älteren Kollegen. Denn der Corona-Dienst im Krankenhaus „wird schon etwas stressig werden“, weiß er. Zudem sind gerade Senioren bekanntlich eine Risikogruppe in den Virus-Zeiten. Aus diesem Grund werden die Namenslisten jetzt erst mal in den Krankenhäusern gesammelt und sortiert. Dort wird bei Bedarf über den Einsatz entscheiden.

Ansprechpartner für Interessierte sind die Krankenhaus GmbH (Ärztlicher Direktor Dr. Michael Platz, Tel. 08861/ 215117 und E-Mail m.platz@k-gmbh-ws.de) sowie das Klinikum Penzberg (Ärztlicher Direktor Dr. Florian Brändle, Tel. 08856/ 910101 und E-Mail florian.braendle@klinikumpenzberg.de).

Update vom 19. März 2020, 12.00 Uhr: Die IHK für München und Oberbayern baut ihr Beratungs- und Serviceangebot sowohl telefonisch als auch online stark aus. Alle Prüfungen und Veranstaltungen werden bis Freitag, 24. April, abgesagt, um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern, heißt es in der Pressemitteilung.

Coronavirus im Landkreis Weilheim-Schongau: Schongauer Bürgermeister appelliert an Bevölkerung

Update vom 19. März 2020, 11.20 Uhr: Der Schongauer Bürgermeister Falk Sluyterman hat sich jetzt in einer Videobotschaft zu Wort gemeldet. Darin appelliert er unter anderem an die Bürger, den lokalen Einzelhandel zu unterstützen, indem Besorgungen und Einkäufe, die nicht sofort erfolgen müssen, auf die Zeit nach der Corona-Krise zu verschieben.

Update vom 19. März 2020, 10.55 Uhr: Abschotten ist jetztBürgerpflicht, um dem Coronavirus irgendwie Einhalt zu gebieten. Doch, und das ist die gute Nachricht: In der Krise sind die Menschen füreinander da. Das zeigt sich gerade wunderbar in Schongau und Peiting, wo neu gegründete Nachbarschaftshilfen einen rasanten Zulauf verzeichnen.

Update vom 19. März 2020, 9.59 Uhr: Die Stadt Weilheim informiert auf ihrer Homepage über Hilfsmaßnahmen für Weilheimer Unternehmen. „So können sich betroffene Unternehmer einen schnellen Überblick über das Soforthilfeprogramm der Bayerischen Staatsregierung und den entsprechenden Ministerien verschaffen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Update vom 19. März 2020, 9.45 Uhr: Sie sind in der Krise einer der Dreh- und Angelpunkte: die Apotheken vor Ort. Gerade weil sie die medizinische Versorgung aufrecht erhalten müssen, wird Sicherheit besonders groß geschrieben. Hier lest ihr, wie Apotheken im Landkreis Weilheim-Schongau umbauen, aufrüsten, versuchen zu helfen und Ansteckung zu verhindern.

Nur noch im äußersten Notfall sollten Patienten den Weg zur Arztpraxis suchen. Ansonsten gilt: Wer ein Rezept oder auch eine Krankschreibung braucht, kann das alles von zu Hause erledigen. Die Hausarztpraxen im Schongauer Land arbeiten nach Pandemieplan. Wir haben die Hausarztpraxis Martin Kayser in Schongau besucht – natürlich im gebührenden Sicherheitsabstand.

Coronavirus im Landkreis Weilheim-Schongau: 38 Infektionen - Jüngste Person ist drei Jahre alt

Update vom 18. März 2020, 16.24 Uhr: Insgesamt gibt es zum jetzigen Zeitpunkt 38 Personen, die im Landkreis Weilheim-Schongau positiv auf das Coronavirus getestet wurden, teilt Landkreis-Pressesprecher Hans Rehbehn mit. Seit gestern gebe es zwölf neue Fälle, die dem Gesundheitsamt gemeldet wurden. Die jüngste Person ist drei Jahre alt. Drei der Infizierten werden stationär betreut, eine der drei Personen wird beatmet.

Die Laborergebnisse lassen derzeit aus Kapazitätsgründen auf sich warten. Deshalb wird angenommen, dass die Zahl der Infizierten bereits höher ist, heißt es weiter.

Auch zur Schuleinschreibung für das Grundschuljahr 2020/2021 gibt es Neuerungen, wie Rehbehn mitteilt. Die persönliche Einschreibung sei demnach nicht erforderlich. Eine Anmeldung könne schriftlich (zum Beispiel per E-Mail) oder telefonisch bei der jeweiligen Grundschule vorgenommen werden.

„Über die genauen Verfahrenswege der jeweiligen Einzelschulen werden die Erziehungsberechtigten durch die Schule informiert. Für Fragen stehen die Schulen selbstverständlich zur Verfügung“, teilt Rehbehn mit.

Update vom 18. März 2020, 15.00 Uhr: Wie die Krankenhaus GmbH Weilheim-Schongau mitteilt, werden aktuell neun Patienten in den beiden Krankenhäusern versorgt. Zwei der Patienten wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Einer wird - wie vier andere - auf der Isolierstation des Weilheimer Krankenhauses betreut. Der andere Patient wird auf der Intensivstation versorgt. Der Zustand beider Infizierten ist jedoch stabil. Ein Patient konnte mittlerweile von der Isolierstation auf eine normale Station verlegt werden, da keine Ansteckungsgefahr mehr besteht und sich sein Zustand verbessert hat, heißt es weiter.

Im Schongauer Krankenhaus werden fünf Patienten auf der Isolierstation behandelt und betreut.

Zwei Mitarbeiter der Krankenhäuser in Weilheim und Schongau, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, befinden sich aktuell in häuslicher Quarantäne. „Ein weiterer Mitarbeiter hat sich vorsorglich in häusliche Quarantäne beegeben, um den Verdachtsfall zu klären. Mit dem Testergebnis wird in Kürze gerechnet“, schreibt die Krankenhaus GmbH.

Coronavirus: Neue Maßnahmen in den Krankenhäusern im Landkreis

Zudem hat die Krankenhaus GmbH Weilheim-Schongau neue Maßnahmen ergriffen, um weiteren Corona-Fällen gerecht werden zu können. Dazu zählt, dass die Beatmungskapazitäten von acht auf 16 Plätze erhöht - also verdoppelt - werden konnte. Dazu sei ein Aufwachraum zur Intensivstation umgerüstet worden und Narkose-Geräte aus dem OP seien für den Einsatz in der Beatmung vorbereitet worden.

Auch eine vorgelagerte Erstaufnahme wird ab Montag, 23. März, umgesetzt. Damit der Infektionsschutz weiterhin gewährleistet werden kann, werden Patienten - zum Beispiel verunfallte Verdachtsfälle - sofort isoliert, um ein Ansteckungsrisiko auch bei einem hohen Patientenaufkommen zu minimieren. Im Krankenhaus Schongau findet diese Erstaufnahme im Eingangsbereich statt – in Weilheim im Eingangsfoyer.

Zusätzlich zu den vorherigen Maßnahmen wird in Weilheim eine zweite Isolierstation eröffnet und steht ab Montag, 23. März, zur Verfügung. Sie wird 19 Einzelzimmer haben und damit besteht die Möglichkeit bis zu 38 Patienten in der „Kohorte“ zu versorgen. Die jetzige „erste Isolierstation“ in Weilheim hat eine Kapazität von sieben Einzelplätzen und die „Option bis zu 14 Patienten in der „Kohorte“ zu versorgen“, teilt die Krankenhaus GmbH mit.

Update vom 18. März 2020, 12.45 Uhr: Wegen der momentanen Überlastung des Gesundheitsamtes kann keine Allgemeine Schwangerschaftsberatung stattfinden, teilt das Gesundheitsamt mit. Jedoch werden diese teilweise von den Freien Trägern (SKF und Donum Vitae) abgedeckt.

Die Schwangerschaftskonfliktberatung könne aber sichergestellt werden. Die Kontaktaufnahme zur Terminvereinbarung solle am Besten über die E-Mail-Adresse schwangerenberatung@lra-wm.bayern.de stattfinden, da alle Telefone überlastet sind.

Update vom 18. März 2020, 10.05 Uhr: Der TÜV Süd stellt alle Theorie- und Praxisprüfungen bis vorerst Sonntag, 19. April, ein.

Update vom 18. März 2020, 9.52 Uhr: Die Altpapiersammlung am kommenden Freitag, 21. März, in Obersöchering muss entfallen. Die Betriebe und Haushalte werden gebeten, dass sie das Papier weiterhin bei sich sammeln und bis auf Weiteres aufbewahren.

Update vom 17. März 2020, 19.38 Uhr: Wie Landkreis-Pressesprecher Hans Rehbehn mitteilt, wurden dem Gesundheitsamt heute sieben neue Fälle, die eine bestätigte Coronavirus-Infektion haben, gemeldet. „Die Personen sind zwischen sechs und 64 Jahre alt. Alle neuen Fälle werden aktuell zu Hause behandelt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Des Weiteren weist das Gesundheitsamt darauf hin, dass auch eine mündlich angeordnete Quarantäne gültig ist. „Schriftliche Bescheide werden zeitnah versandt, allerdings kann es auf Grund des hohen Arbeitsanfalls im Gesundheitsamt dabei aktuell zu Verzögerungen kommen“, schreibt Rehbehn.

Die Bürgerhotline des Gesundheitsamtes ist wegen der aktuellen Lage voll ausgelastet und oftmals besetzt. Deshalb wurden nun die Kapazitäten erweitert. Folgende Nummern werden ab Mittwoch, 18. März für die Hotline freigeschaltet:

Gesundheit: 0881/681 1717

Gewerbe und Gaststätten: 0881/681 1779

Lebensmittelüberwachung: 0881/681 4444

Die Bürgerhotline ist täglich von 8 bis 17 Uhr erreichbar. Außerhalb dieser Zeiten rufen Sie bitte den ärztlichen Notdienst unter Telefon 116117 an!

Update vom 17. März 2020, 16.05 Uhr: Die Läden der Diakonie Herzogsägmühle und der i+s Pfaffenwinkel (dazu zählen die Werkstattläden, die Wühlkiste, die Penzberger Schatzkiste, die Gebrauchtmöbelhäuser, der Gebrauchtwarenladen in Weilheim, das Sozialkaufhaus BiLL in Landsberg, der Gärtnereiverkauf in Herzogsägmühle) sowie das Café & Gasthaus Herzog und das Café VerWeilheim werden ab Mittwoch, 18. März, bis auf Weiteres ihre Tore schließen. Der Schongauer MühlenMarkt und der Herzogsägmühler MühlenMarkt bleiben im Bereich Lebensmittel offen.

Die Wärmestube in Schongau ist geschlossen, die Herberge und die Schongauer Tafel bleiben geöffnet.

Ein Besuch in Wohnangeboten ist zum Schutz der betreuten Menschen nur in äußersten Ausnahmefällen möglich, teilt die Herzogsägmühle im Presseschreiben mit. Für die Beratungsstellen gilt, dass sie zwar geöffnet haben, aber erst nach telefonischer Anmeldung oder E-Mail-Anfrage aufgesucht werden sollen.

„Die Tagesstätten für Menschen mit psychischer Erkrankung sowie Kontakt- und Begegnungstätten müssen ebenfalls geschlossen werden, es sollen jedoch auch hier wiederhin Kontaktmöglichkeiten aufrechterhalten werden“, heißt es weiter.

Zudem werden alle Veranstaltungen bis Mai - also Fachtage, Infotage, Kulturtage, Konzerte und der Frühlingsflohmarkt - vorerst abgesagt. Ebenso werden alle Besuchergruppen bis Ende Mai abgesagt.

Des Weiteren gilt:

Der Fachbereich „Arbeit für Menschen mit Behinderung“ teilt mit: Die Förderstätte schließt ab Mittwoch, 18. März. Es wird vorübergehend eine Gruppe zur Notbetreuung geben.

Die Lekos Tagesstätte schließt ebenfalls ab Mittwoch, 18. März. Eine Betreuung findet nur in den Wohnangeboten statt.

Und auch die Werkstätten für Menschen mit Behinderung schließen. Es wird vorübergehend eine Gruppe zur Notbetreuung in der Hauptwerkstatt eingerichtet.

Update vom 17. März 2020, 15.27 Uhr: Das Museum Penzberg – Sammlung Campendonk sowie das Bergwerksmuseum Penzberg werden vorübergehend geschlossen. Alle Führungen, Programme und Veranstaltungen entfallen aus diesem Grund. Davon ist auch die Ausstellungseröffnung „Rasenglück“, die am Freitag, 27. März, um 18 Uhr geplant war, betroffen. Sie wird bis auf Weiteres verschoben.

Update vom 17. März 2020, 15.19 Uhr: Die Gemeinde Raisting beschränkt den Zugang zum Rathaus bis auf Weiteres erheblich. Es wird darum gebeten, dass nur im äußersten Notfall die Gemeinde persönlich aufgesucht wird. Telefonisch oder per E-Mail ist die Gemeinde jedoch nach wie vor erreichbar.

Ebenso ist der Parteiverkehr im Iffeldorfer Rathaus beschränkt. Auch hier steht das Rathaus per E-Mail oder telefonisch für alle Anliegen bereit.

Update vom 17. März 2020, 13.55 Uhr: Die für Samstag, 21. März, geplante Altpapiersammlung in Seeshaupt muss wegen der aktuellen Lage abgesagt werden. Die Bürger und Betriebe werden gebeten, ihr Altpapier weiter aufzubewahren.

Auch alle Veranstaltungen der Nachbarschaftshilfe Seeshaupt werden ab sofort abgesagt. Unter anderem davon betroffen sind die Seniorennachmittage, Krabbelgruppen, Sportveranstaltungen und Bastel- und Handarbeitstreffen.

Update vom 17. März 2020, 12.44 Uhr: Das Landratsamt Weilheim-Schongau schließt ab Mittwoch, 18. März, alle seine Amtsgebäude. Der Zugang ist nur noch mit Terminvereinbarung möglich. „Nachdem bayernweit nun alle Schulen und Kindertageseinrichtungen geschlossen wurden sowie ab dem 18. März eine Vielzahl an Einzelhandelsgeschäften in Bayern nicht mehr geöffnet sind, schließt auch das Landratsamt Weilheim-Schongau aus Vorsorgegründen alle seine Amtsgebäude in Weilheim und Schongau“, heißt es in der Pressemitteilung von Landkreis-Pressesprecher Hans Rehbehn.

Jedoch biete das Landratsamt weiterhin alle Dienste an - aber überwiegend telefonisch oder elektronisch. Termine würden nur für Fälle vergeben, bei denen eine persönliche Anwesenheit erforderlich ist. Termine können telefonisch oder per E-Mail ausgemacht werden. Alle Ansprechpartner des jeweiligen Fachbereichs finden Sie auf der Internetseite www.weilheim-schongau.de.

Update vom 17. März 2020, 12.43 Uhr: Die Nachbarschaftshilfe Iffeldorf muss aufgrund der aktuellen Lage alle Veranstaltungen absagen. „Dies betrifft im Besonderen das Seniorencafé Ende des Monats, den Mittagstisch in der zweiten Aprilwoche, die wöchentliche Sitzgymnastik und den für Donnerstag geplanten Vortrag ,Digitalisierung‘“, schreibt die Vorsitzende Ria Markowski.

Jedoch steht die Nachbarschaftshilfe stehen jedoch - wie der Name schon sagt - „in Bereitschaft, falls Unterstützung für Einkaufs- oder Fahrdienste sowie im familiären Bereich benötigt wird“.

Unter der Nummer des Helfertelefons 08856/80 23 157 oder Telefon 08856/7900 sowie per Mail an nbh.iffeldorf@gmail.com kann Hilfe und Unterstützung erfragt werden.

Update vom 17. März 2020, 12.33 Uhr: Um die Verbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen, hat die Stadt Weilheim das Rathaus bis auf Weiteres für Besucher gesperrt. Nur Mitarbeiter dürfen in das Gebäude. Nach einer Terminvereinbarung dürfen auch Besucher ins Weilheimer Rathaus, jedoch nur in Begleitung eines Beschäftigten, heißt es in der Pressemitteilung.

Zudem haben folgende städtische Einrichtungen ebenfalls bis auf Weiteres geschlossen:

• Kindertageseinrichtungen (Ausnahme Notbetreuung) • Schulen • Sport- und Turnhallen, Sportgelände • Musikschule • Stadttheater • WeilheimInfo/Veranstaltungsbüro • Stadtbücherei • Stadtmuseum • Jugendhaus Come In

Lieferservice in Pähl und Penzberg eingerichtet

Update vom 17. März 2020, 11.05 Uhr: Die Gemeinde Pähl hat für Bürger, die sich wegen der aktuellen Lage nicht selbst versorgen können, einen Lieferservice eingeführt. Dabei wird in Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde, der Nachbarschaftshilfe, Rewe, der Bäckerei Kasprowicz und weiteren Beteiligten dafür gesorgt, dass alle Bürger ausreichend versorgt werden.

Sollte sich jemand als Helfer engagieren oder den Service selbst in Anspruch nehmen wollen, kann die Gemeindeverwaltung Pähl unter Telefon 08808/920416 darüber informiert werden.

Update vom 17. März 2020, 10.23 Uhr: Der Rewe-Markt in Penzberg (Straße des 28. April 1945 1) bietet ab sofort einen Online-Bestellservice an. Zwar gehört dieser Service schon länger zu Rewe, aber für alle, die wegen der aktuellen Coronavirus-Verbreitung nicht in einer Schlange an der Kasse anstehen wollen, bietet sich die Abholung im Markt an. Auf www.rewe.de oder in der Rewe-App kann die Penzberger Postleitzahl (82377) eingegeben und anschließend die Option „Abholung im Markt“ ausgewählt werden. Bezahlt wird vor Ort - wie üblich bar, mit EC- oder Kreditkarte. Drei Stunden nach Bestellung kann die Ware im Markt abgeholt werden. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht, jedoch fällt eine Servicegebühr von 2 Euro an.

Update vom 17. März 2020, 10.06 Uhr: Eine mobile Station zur Untersuchung auf das Coronavirus hat am Wochenende ihre Arbeit in Weilheim aufgenommen. Die Station erleichtert dem Gesundheitsamt die Arbeit, sodass wesentlich mehr Personen getestet werden können. Bisher musste jemand die Person aufsuchen, die sich möglicherweise infiziert hat, was angesichts der Größe des Landkreise sehr zeitaufwändig war, so Hygiene-Inspektor Wolfgang Tilgner.

Ein Testlauf mit 50 Personen hat laut Tilgner gezeigt, dass das Verfahren funktioniert. Jetzt können die Untersuchungen im Minutentakt gemacht werden, weil die betroffenen Personen selbst auf den Weilheimer Volksfestplatz kommen, wo sie nicht einmal aus dem Auto aussteigen müssen. Am Sonntag wurden 72 Kontaktpersonen getestet, am Montag 71 Personen, wie gestern durch das Landratsamt mitgeteilt wurde. Unter ihnen war eine Frau, die im Gesundheitsbereich arbeitet. Sie kann ihre Arbeit so lange nicht ausüben, bis feststeht, dass sie nicht infiziert ist. Sie findet es „gut, dass es so etwas gibt – und dass es so schnell geht“. Ihr Partner, der auch in der Gesundheitsbranche tätig ist, arbeitet derzeit nur im Home-Office. Den Befund erhalten die Getesteten voraussichtlich am nächsten Tag per Telefon. Es kann auch auch länger dauern, wenn das Labor überlastet ist.

Drive-in-Teststation nicht öffentlich

Die Fachkräfte der Sozialmedizin, Angelika Schelle und Lisa Jodl, die an der Station tätig sind, wurden gefragt, ob sie die Arbeit übernehmen wollen und sie haben „ja gesagt“, berichten die beiden übereinstimmend. Ihre Arbeit ist nicht leicht. In der Schutzkleidung und mit Atemmaske sind sie derzeit sechs Stunden am Tag – mit einer Stunde Mittagspause – im Einsatz.

Die Station ist nicht öffentlich, einfach vorbeifahren und sich testen lassen kann man nicht. Die Personen, die aus einem Riskogebiet kommen oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten, bekommen Nachricht vom Gesundheitsamt, soweit dies dem Amt bekannt ist. Wer selbst feststellt, dass er zu der betroffenen Gruppe gehört oder gehören könnte, soll dies umgehend dem Gesundheitsamt mitteilen. Dass die Station, die gut sichtbar auf dem Volksfestplatz steht, nicht öffentlich ist, ist nicht zu erkennen.

So kam am Sonntag auch ein Radfahrer, der nach einem Test fragte. Nachdem er aber weder in einem Risikogebiet war noch Kontakt zu einer infizierten Person hatte, fuhr er ohne Test weiter. Laut Tilgner ist Hygiene jetzt besonders wichtig. Neben gründlichem Händewaschen mit Seife ist es auch sinnvoll, die Kleidung öfter zu wechseln und zu waschen, die Wohnung nicht mit Straßenschuhe zu betreten und den Boden öfters feucht zu wischen. Dies seien aber allgemeine Maßnahmen zum Infektionsschutz, die nicht nur jetzt gelten. Ein Mundschutz sei vor allen sinnvoll, um andere zu schützen. Auch solle man Kontakt zu anderen Menschen so gut es geht vermeiden.

Update vom 16. März 2020, 18.44 Uhr: Die Krankenhaus GmbH Weilheim-Schongau setzt alle planbaren Operationen bis auf Weiteres aus. Damit folge sie den Vorgaben der Regierung, sagte Krankenhaus-Geschäftsführer Thomas Lippmann im Gespräch mit Heimatzeitung. „Wir sind nach wie vor handlungsfähig und auch im Notfall sind wir selbstverständlich da und operieren“, sagte er weiter. Mit der Umsetzung dieser Vorgabe wolle das Krankenhaus lediglich etwas Platz schaffen, damit mehr Patienten, die Versorgung aufgrund einer Corona-Erkrankung brauchen, aufgenommen werden können. Auch der Besucherstopp in den Kliniken sei gut aufgenommen worden.

Nach dem aktuellsten Stand gibt es derzeit 19 Personen im Landkreis Weilheim-Schongau, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, teilt Landkreis-Pressesprecher Hans Rehbehn mit. Zwei davon – ein 82-jähriger und ein 77-jähriger Patient (das Geschlecht beider Erkrankten ist nicht bekannt) – müssen im Krankenhaus Weilheim stationär behandelt werden, teilt Lippmann mit. Zudem habe sich nach den ersten beiden Angestellten der Krankenhausverwaltung nun auch eine medizinisch-technische Mitarbeiterin angesteckt und befinde sich in häuslicher Quarantäne. Alle anderen Mitarbeiter, die mit der Infizierten zu tun hatten, würden ebenfalls getestet, sagt Lippmann. Aus diesem Anlass werde nun bei jedem Mitarbeiter zu Schichtbeginn Fieber gemessen. „Sollte die Temperatur 38 Grad Celcius überschreiten, wird der Mitarbeiter nach Hause geschickt und getestet“, sagt Lippmann. Wenn der Test negativ ausfällt, darf der Mitarbeiter den Dienst wieder antreten.

Die Krankenhaus GmbH plane ab Donnerstag auch ein „Zeichen der Wertschätzung des Teams“, sagte er weiter. „Die Küche wird umgerüstet und wir stellen unseren Mitarbeitern Käse- und Wurstsemmeln sowie Getränke frei zur Verfügung.“ Um die Versorgung der Patienten sicherstellen zu können, suche sowohl das Krankenhaus in Weilheim als auch in Schongau „neue alte“ Mitarbeiter. Es werde eine Liste an Mitarbeitern, „die in Pension sind oder den Job gewechselt haben“, abgeklappert, sagte Lippmann. Zwar sei das Krankenhauspersonal aktuell noch gut aufgestellt, aber es brauche schon jetzt „Entlastung für die aktuellen Kräfte“.

Update vom 16. März 2020, 14.54 Uhr: Auf der Strecke der Bayerischen Regiobahn (BRB) kommt es zu Einschränkungen im Zugverkehr. Vorerst betrifft es die Strecken Augsburg – Schongau und Augsburg – Ingolstadt. „Hier bietet die BRB einen Stundentakt an und fängt so die zunehmend notwendigen Freistellungen und Krankmeldungen ihrer Mitarbeitenden, auch zur Kinderbetreuung auf“, heißt es in der Pressemitteilung.

Zusätzlich wird auf der Webseite der BRB über die stattfindenden und ausfallenden Zugverbindungen informiert. Die BRB bittet darum, dass sich alle Fahrgäste vor Antritt der Reise über ihre Zugverbindung informieren.

Update vom 16. März 2020, 14.48 Uhr: Das KinderKino, das in verschiedenen Gemeinden im Landkreis Weilheim-Schongau gespielt wird, muss aufgrund der aktuellen Situation abgesagt werden, teilt das Landratsamt Weilheim-Schongau mit.

Auch die Seniorengymnastik des BRK, die am Mittwoch von 9 bis 10 Uhr in der Kirche St. Pölten und am Donnerstag zur gleichen Zeit im BRK-Haus stattgefunden hätte, muss bis auf Weiteres abgesagt werden.

Coronavirus: Agentur für Arbeit stellt Zahlungen an oberste Stelle

Update vom 16. März 2020, 14.35 Uhr: Die Agentur für Arbeit Weilheim bleibt weiterhin für seine Kunden da. Jedoch werden der Telefon- und Online-Zugang intensiviert und optimiert, heißt es in der Pressemitteilung der Arbeitsagentur.

Um einer weiteren Coronavirus-Verbreitung vorzubeugen, wird der persönliche Kontakt eingestellt. Jedoch besteht in dringenden Fällen nach wie vor die Möglichkeit des persönlichen Kontakts. „Eine Arbeitslosmeldung kann auch telefonisch erfolgen. Ein Antrag auf Grundsicherung kann formlos in den Hausbriefkasten der Dienststelle eingeworfen werden“, schreibt die Agentur für Arbeit Weilheim.

Bereits bestehende Termine „entfallen ohne Rechtsfolgen“ und müssen nicht telefonisch abgesagt werden. Für Arbeitslosmeldungen entfällt der persönliche Kontakt bis auf Weiteres. Die Meldung muss jedoch telefonisch erfolgen. Auch über die Internetseite www.arbeitsagentur.de/eServices können Anträge gestellt werden.

Wer Sorge hat, dass finanzielle Nachteile entstehen könnten, da Termine ausfallen oder der persönliche Kontakt nicht möglich ist, kann beruhigt werden: „Wir agieren so gut es geht in diesen schwierigen Zeiten unbürokratisch und flexibel, so dass die Versorgung aller Menschen, die auf die Geldleistungen von Jobcenter oder Arbeitsagentur angewiesen sind, sichergestellt ist“, teilt die Agentur für Arbeit Weilheim weiter mit. Die Auszahlung von Geldleistungen habe im Moment oberste Priorität - das gelte auch für die Zahlung des Kindergeldes und des Kinderzuschlags.

Update vom 16. März 2020, 12.47 Uhr: Wie das Gesundheitsamt Weilheim nun mitteilt, muss auch die reguläre Schuleingangsuntersuchung heuer ersatzlos entfallen und die bereits vergebenen Termine für die Schuleingangsuntersuchung müssen gestrichen werden.

Coronavirus im Landkreis Weilheim-Schongau: Mittlerweile 19 nachgewiesene Fälle

Update vom 15. März 2020, 21.38 Uhr: Das geplante Konzert zur Fastenzeit wird von der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Weilheim abgesagt. Ursprünglich hätte das Konzert am Sonntag, 22. März, in Mariae Himmelfahrt stattgefunden. Es soll aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Update vom 15. März 2020, 20.39 Uhr: Bayerns Innenminister Joachim Hermann unterstützt die vorübergehenden „Grenzkontrollen an den Binnengrenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Maßnahmen treten ab Monatgmorgen, 16. März, um 8 Uhr in Kraft.

Update vom 15. März 2020, 17.51 Uhr: Deutschland wird ab Montagmorgen, 16. März, wegen der Coronakrise seine Grenzen zu den drei Nachbarländern Frankreich, Österreich und der Schweiz schließen. Regierungskreise bestätigten der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag entsprechende Medienberichte, wie *Merkur.de berichtete.

In Berlin haben bereits die ersten Geschäfte und Gastronomiebetriebe geschlossen. Auch in Bayern könnte es zu Einschränkungen im öffentlichen Leben kommen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) leitete am Sonntagnachmittag, 15. März, eine Krisenstabssitzung wegen des Coronavirus, wobei auch die Maßnahmen der Schließungen beschlossen wurden.

Demnach sollen Gastronomien - wie Restaurants und Bars - aber auch Schwimmbäder komplett geschlossen werden. Definitiv offen bleiben jedoch Lebensmittelgeschäfte und Apotheken sowie Banken und Tankstellen, wie *Merkur.de berichtet.

Update vom 15. März 2020, 17.24 Uhr: Die Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Weilheim, die am Freitag, 20. März, stattgefunden hätte, wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Ein Nachholtermin wird bekanntgegeben, sobald er feststeht.

Update vom 15. März 2020, 15.55 Uhr: Das Landratsamt meldet über das Wochenende weitere Corona-Fälle im Landkreis: Bis Sonntag, 12 Uhr, wurden insgesamt 19 Personen positiv getestet. Das sind im Vergleich zum Freitag acht neue Fälle. Die Erkrankten sind laut Kreissprecher Hans Rehbehn zwischen 26 und 75 Jahre alt. Alle Erkrankten hätten sich vor Ausbruch der Symptome entweder in einem Risikogebiet aufgehalten oder standen in engem Kontakt mit einem bereits bestätigten Krankheitsfall.„Die Erkrankten zeigen nur leichte Symptome und werden in häuslicher Isolation ambulant betreut“, so Rehbehn.

Update vom 15. März 2020, 15.50 Uhr: Neue Infos von den Krankenhäusern in Weilheim und Schongau: In Schongau wurden drei Verdachtspatienten getestet und sicherheitshalber auf die Isolierstation gebracht. Das Testergebnis wird laut Krankenhaus GmbH für Montag erwartet. Im Krankenhaus Weilheim befinden sich derzeit zwei Corona-positive Patienten – einer auf der Intensiv- und eine auf der Isolierstation. Vier Verdachtsfälle liegen ebenfalls auf der Isolierstation. Weitere Angaben zu den Personen machen die Krankenhäuser nicht.

Laut Sprecherin Isa Berndt gibt es einen Fall in der eigenen Belegschaft. Eine Mitarbeiterin im medizinisch-administrativen Bereich am Krankenhaus Schongau wurde positiv getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Dagegen nehmen ersten Mitarbeiter, die im Weilheimer Krankenhaus in Quarantäne geschickt wurden, am kommenden Montag wieder den Dienst auf.

Die GmbH hat weiter intern auf die Corona-Ausbreitung reagiert: Ab Montag, 16. März, müssen alle Mitarbeitenden vor Arbeitsbeginn ihre Temperatur messen. Bei Temperatur über 38 Grad müssen sich die Personen bei ihren direkten Vorgesetzten melden – die betreffenden Mitarbeiter werden getestet und bleiben Zuhause. Zugleich gilt ab sofort in beiden Krankenhäusern Maskenpflicht für alle Mitarbeiter.

Update vom 15. März 2020, 15.40 Uhr: Bei der BRB-Bahn ging am Sonntag von 10 bis kurz nach 12 Uhr auf der Strecke Schongau-Peißenberg nichts mehr. Grund war ein Corona-Alarm in einem Regionalzug, der in den Schongauer Bahnhof eingefahren war. Wie Fabian Amini, Geschäftsführer der Bayerischen Regionalbahn, auf Nachfrage sagte, hatte sich ein Kundenbetreuer gegen 9.30 Uhr wegen Unwohlseins selbst bei der Betriebsleitzentrale gemeldet.

+ Sicherheitshalber wurde der Zug abgeriegelt und der Erkrankte genau untersucht. © Foto: Herold

Das Unternehmen informierte vorsichtshalber umgehend die Bahnpolizei. Diese rückte mit Schutzanzügen an, was dem Vernehmen nach derzeit zum Standardprogramm der Ordnungshüter gehört. Auch das Gesundheitsamt Weilheim und der Rettungsdienst waren vor Ort. Zum Glück stellte sich laut Amini heraus, dass der Kollege „nur grippale Symptome“ hatte.

Es habe sich nicht um einen Corona-Verdachtsfall gehandelt. Man habe jedoch vorsorglich die Polizei und die Behörden informiert, so der Geschäftsführer. Der betreffende Kollege fuhr mit dem Zug wieder zurück nach Augsburg. Die Aktion dauerte etwa 2,5 Stunden, so Amini. Ab 10 Uhr bis kurz nach 12 Uhr fuhr jedoch kein Zug zwischen Schongau und Peißenberg. Die BRB hatte einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Update vom 15. März 2020, 15.33 Uhr:

„Um die weitere Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, schließt sich die RVO den Schutzmaßnahmen an, die in den Verkehrsverbünden in Bayern ergriffen und vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) empfohlen werden“, heißt es auf der Webseite des Unternenehmens. Deshalb werden ab Montag, 16. März, folgende Maßnahmen ergriffen:

Ein- und Ausstieg hinten: Bis auf Weiteres ist an der Vordertür kein Ein- oder Ausstieg mehr möglich. Die Sitzreihen direkt hinter dem Fahrersitz bleiben zum Schutz der Mitarbeiter frei und werden abgesperrt.

Bis auf Weiteres ist an der Vordertür kein Ein- oder Ausstieg mehr möglich. Die Sitzreihen direkt hinter dem Fahrersitz bleiben zum Schutz der Mitarbeiter frei und werden abgesperrt. Kein Fahrkartenkauf beim Fahrer möglich: In den Bussen werden keine Fahrscheine mehr verkauft. Die Fahrgäste werden deshalb gebeten, die Tickets schon vorher, wenn möglich an den vorhandenen Ticketautomaten oder in den Vorverkaufsstellen zu erwerben.

Umstellung auf Ferienfahrplan ab Montag, 23. März: Ab Montag, 23. März, fahren die Busse der RVO grundsätzlich nach dem Ferienfahrplan. Abweichende Regelungen in den Verbünden sind möglich. Bitte informieren Sie sich auf den Internetseiten der Verbünde hierzu.

Update vom 15. März 2020, 14.23 Uhr: In Peißenberg wird die jeweils am Dienstag stattfindende Wirbelsäulengymnastik des Frauenbunds St. Johann vorerst bis nach den Osterferien abgesagt.

Update vom 15. März 2020, 13.55 Uhr: Da das gesamte Personal des Gesundheitsamtes zur Bewältigung der Coronakrise eingesetzt wird, muss die reformierte Schuleingangsuntersuchung, die für Mai 2020 geplant war, verschoben werden. Sie wird demnach erst im Jahr 2021 beginnen, heißt es von Seiten des Gesundheitsamts in einer Pressemitteilung. Die Schuleingangsuntersuchung für die Schüler, welche im September 2020 in die Schule kommen wird regulär durchgeführt.

Update vom 15. März 2020, 13.43 Uhr: In Penzberg wird der Frauenwohlfühltag am Samstag, 28. März, verschoben, da alle Veranstaltungen der Pfarrei und des Verbandes bis Ostern abgesagt wurden. Ein Nachholtermin ist aber in Planung.

Update vom 15. März 2020, 13.24 Uhr: Das geplante Frühjahrskonzert der Musikkapelle Eglfing, das am Samstag, 28. März, stattgefunden hätte, muss abgesagt werden.

Update vom 15. März 2020, 13.12 Uhr: Die Übungsstunden des Reha-Sportvereins in Penzberg entfallen bis voraussichtlich Sonntag, 19. April. Auch die Jahreshauptversammlung von Freitag, 27. März, wird verschoben, teilt der erste Vorsitzende Josef Christ mit.

Auch die Jahreshauptversammlung des Katholischen Frauenbunds im Gasthof zur Post in Eberfing, die am Mittwoch, 25. März, gewesen wäre, wurde abgesagt. Auch der Kaffeetreff in Eberfing im Gasthof zur Post am Mittwoch, 8. April, entfällt.

Update vom 15. März 2020, 13.00 Uhr: Immer mehr Veranstaltungen fallen der aktuellen Corona-Lage zum Opfer. Auch die Hauptversammlung des SC 1920 Huglfing, die für Freitag, 20. März, geplant war, wurde abgesagt.

Update vom 15. März 2020, 12.44 Uhr: Das Reparatur-Café in Penzberg findet am Freitag, 20. März, nicht statt. Grund dafür ist die aktuelle Verbreitung des Coronavirus und die Gefährdungslage, heißt es in der Mitteilung. Auch die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen der Kulturgemeinschaft Penzberg, die im kleinen Saal der Penzberger Stadthalle stattgefunden hätte, entfällt am Donnerstag, 19. März. Die Versammlung wird aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Update vom 15. März 2020, 12.14 Uhr: Die NaturFreunde Weilheim müssen - wie viele andere - auch die geplanten Veranstaltungen und Ausflüge absagen. Dazu zählen die Wanderung am Dienstag, 17. März nach Aidenried/Andechs, das Schafkopfen am Donnerstag, 20. März, der Auflug zum Gut Dietlhofen am Freitag, 20. März, die Wanderung am Dienstag, 24. März bei Koche sowie das Kegeln in Raisting am Donnerstag, 26. März.

Update vom 15. März 2020, 12.05 Uhr: Nachdem schon andere Büchereien im Landkreis ihre Pforten geschlossen haben (siehe unten), zieht auch die Bücherei Hohenpeißenberg nach. Die Bücherei bleibt bis nach den Osterferien geschlossen.

Update vom 15. März 2020, 11.53 Uhr: Der geplante „Kino und Vino“-Abend am Freitag, 20. März, im Pfarrgemeindezentrum Pähl entfällt ebenfalls aufgrund der aktuellen Lage. Auch die Skigymnastik des Aplenvereins Weilheim wird ab sofort beendet.

Update vom 15. März 2020, 11.38 Uhr: Die Vereinigte Schützengesellschaft Peißenberg sagt ihr Sauschießen für Donnerstag, 19. März, sowie die Preisverteilung mit Jubilarehrungen am Samstag, 21. März, ab. Zudem findet vorerst bis nach den Osterferien kein Jugendtraining statt.

Update vom 15. März 2020, 11.22 Uhr: Die Musikschule der Stadt Penzberg schließt auch ihre Tore. Alle Veranstaltungen sowie der Unterricht entfallen von Montag, 16. März, bis Sonntag, 19. April.

Update vom 15. März 2020, 11.04 Uhr: Die Ortsmeisterschaft des Schützenvereins Oberhausen, die von Freitag, 20 März, bis Sonntag, 21. März, stattgefunden hätte, muss wegen der aktuellen Lage ebenfalls abgesagt werden.

Update vom 15. März 2020, 10.23 Uhr: Der TSV Iffeldorf sagt aufgrund der aktuellen Entwicklungen alle Veranstaltungen bis einschließlich Sonntag, 19. April, ab. Darunter fallen zum Beispiel Übungsstunden auf den Plätzen und in der Halle, Gesundheitskurse und Mitgliederversammlungen.

Auch die Geschäftsstelle des TSV Iffeldorf bleibt bis auf Weiteres für den Parteienverkehr geschlossen. Kontakt kann telefonisch (08856 934675) oder per Email (mail@tsv-iffeldorf.de oder iffeldorfmail@t-online.de) aufgenommen werden.

Update vom 15. März 2020, 10.12 Uhr: Der Inner Wheel Club Pfaffenwinkel hat sich nun auch dazu entschlossen, die Benefiz-Comedy mit Chris Boettcher, die für Samstag, 28. März, im Gemeindezentrum Iffeldorf geplant war, abzusagen. Die Karten behalten ihre Gültigkeit und ein Ersatztermin wird noch bekanntgegeben.

Update vom 15. März 2020, 10.03 Uhr: Nun zieht auch die Dorfbühne Seeshaupt mit der Absage ihrer Veranstaltungen nach. Alle Theateraufführungen bis Samstag, 4. April, entfallen. Den Eintrittspreis werden gegen Vorlage der Originalkarte bis zum 04.04.2020 in den Vorverkaufsstellen (Hotel Sterff, Penzberger Straße 6, Seeshaupt).

Update vom 15. März 2020, 9.46 Uhr: Auch alle Veranstaltungen des Heimat- und Trachtenvereins Weilheim werden vorerst bis Sonntag, 19. April, eingestellt, teilt Martin Schwarzenbrunner, erster Vorsitzender, mit. Ein neuer Termin für die Mitgliederversammlung werde mitgeteilt, sobald Näheres bekannt ist.

Update vom 15. März 2020, 9.34 Uhr: Wegen der aktuellen Lage werden nach wie vor weiterhin Veranstaltungen abgesagt. Darunter ist auch die Mitgliederversammlung des Vereins für Gartenbau und Landespflege, die am kommenden Freitag, 20. März, um 19 Uhr im Gasthof zur Post in Eberfing stattgefunden hätte.

Update vom 15. März 2020, 9.20 Uhr: Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, werden im Landkreis Weilheim-Schongau weitere Schließungen bekanntgegeben. In Peißenberg ist die Sauna-Landschaft der Rigi Rutsch'n ab Montag (16. März) geschlossen. Das Therapiezentrum PRO „Ambulante Reha“ ist allerdings weiterhin geöffnet und versorgt die Patienten, heißt es in einem Facebook-Posting.

Coronavirus im Landkreis: Zahlreiche Veranstaltungen abgesagt - und es folgen immer mehr

Update vom 13. März 2020, 18.49 Uhr: Für die 1730 Schüler der geschlossenen Weilheimer Berufsschule gilt weiter: Schüler, die in den letzten 14 Tage die Einrichtung besucht hatten und möglicherweise in Kontakt mit dem erkrankten Lehrer standen, sollen ihrem Ausbildungsbetrieb fernbleiben. Laut Landratsamtssprecher Rehbehn sollen die Schüler zu Hause bleiben, es handele sich aber nicht um eine häusliche Quarantäne. Gleiches gelte für die 560 FOS/BOS-Schüler.

Aufgrund der aktuellen Nachfrage nach Desinfektionsmittel ist der Markt wie leergefegt. Jetzt gehen die Apotheker im Landkreis Weilheim-Schongau neue Wege.

Drive-in-Test des Gesundheitsamts bei der Hochlandhalle in Weilheim

Die Krankenhaus GmbH hat heute den der Schulbetrieb an der Krankenpflegeschule Schongau zunächst bis 6. April ausgesetzt. Die Lehrer werden jetzt in den Krankenhäusern Schongau und Weilheim eingesetzt.

Am morgigen Samstag nimmt das Gesundheitsamt bei der Hochlandhalle in Weilheim in Weilheim probeweise eine mobile Teststation in Betrieb. Es ist kein öffentlicher Betrieb. Darüber entscheidet der Krisenstab am Montag.

Update vom 13. März 2020, 18.38 Uhr: Die Bücherei in Peißenberg hat ihre Pforten geschlossen. Von Montag, 16. März, bis voraussichtlich Montag, 20. April, wird die Schließung dauern.

Die Stadt Weilheim schließt ab Montag die Städtische Musikschule und die Stadtbücherei sowie heilpädagogische und Tagespflegeeinrichtungen. Das Jugendhaus „Come in“ ist bereits ab Samstag, 14. März, geschlossen.

Mitarbeiter von Radio Oberland mit Coronavirus infiziert

Update vom 13. März 2020, 18.20 Uhr: Ein 25-Jähriger aus dem südlichen Altlandkreis Weilheim, der sich mit dem Coronavirus angesteckt hat, arbeitet bei Radio Oberland. Geschäftsführer Dr. Peter Samstag bestätigt, dass der junge Mann positiv getestet wurde. „Wir haben das am Sonntagabend erfahren.“ Die Verantwortlichen reagierten prompt.

Bereits am Freitagmorgen (13. März) blieben die weiteren Mitarbeiter zuhause. Sie sind in Quarantäne, die sie Kontakt ihrem Kollegen hatten. „Wir müssen jetzt die Untersuchungen des Gesundheitsamtes abwarten“, sagt Samstag. „Einige Mitarbeiter haben sich aber bereits testen lassen und sind negativ.“ Den Betrieb wird Radio Oberland nicht einstellen müssen. „Wir werden die Leute weiterhin auf dem Laufenden halten. Vielleicht gibt es einige Einschränkungen bei Reporter-Berichten, aber die Nachrichten laufen auf jeden Fall“, verspricht Samstag.

Durch moderne Technik könne ein normales Radio-Programm über Laptops und Mikrofone aus dem Homeoffice betrieben werden. Was Samstag deutlich herausstellt: „Der Betroffene zeigte keinerlei Symptome, kat kein Fieber, keinen Husten.“ Bekannt ist allerdings auch, dass sich der Großvater des Mitarbeiters ebenfalls mit dem Virus angesteckt hat und seit einigen Tagen im Krankenhaus in Weilheim behandelt wird. Das bestätigt Hans Rehbehn, Pressesprecher im Landratsamt Weilheim-Schongau.

Update vom 13. März 2020, 17.37 Uhr: Die Zahl der gemeldetenCorona-Infizierten im Landkreis ist auf elf Fälle gestiegen. Bis Freitag (13. März) wurden drei weitere Patienten positiv auf das Coronavirus getestet, teilt das Landratsamt mit. Im Krankenhaus Weilheim werden derweil ein Coronavirus-Patient und zwei Verdachtsfälle betreut. „Diese befinden sich in einem stabilen Zustand“, so die Krankenhaus GmbH.

Alle befinden sich im Isolationsbereich, der auf der Intensivstation liegt. Mittlerweile wurde eine zweite Mitarbeiterin, die in einem patientenfernen Bereich arbeitet, positiv getestet. Die Frau ist in häuslicher Quarantäne, es gehe ihr gut. Die drei neuen Fälle – laut Landratsamt zwei Männer (26 und 27 Jahre) und eine Frau (81) - stehen in familiärem Zusammenhang mit einer am Donnerstag positiv getesteten Person. Die Erkrankten zeigen nur leichte Symptome und werden in häuslicher Isolation ambulant betreut.

Besuchsverbot im Krankenhaus - Eingänge werden überwacht

Update vom 13. März 2020, 17.17 Uhr: Thomas Lippmann, Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH Weilheim-Schongau, teilte am Freitag (13. März) mit, dass ab sofort ein Besuchsverbot für die beiden Krankenhäuser in Weilheim und Schongau gilt. Lediglich Patienten mit einem Termin oder Notfallpatienten werden eingelassen. Nur bei extremen medizinischen Fällen werde nach ärztlicher Genehmigung ein Einzelzugang gewährt, um Patienten und Mitarbeiter zu schützen. „Das bedeutet aber, dass 99 Prozent aller Besucher auf Anordnung des Gesundheitsamtes abgewiesen werden müssen“, so Lippmann. Kontrolliert werde das von einer Sicherheitsfirma, die die Eingänge 24 Stunden am Tag überwacht. Ab 18 Uhr ist nur noch ein Zugang pro Haus geöffnet.

Update vom 13. März 2020, 17.04 Uhr: Nun wurde auch der Kindersachen-Basar, der am nächsten Samstag, 21. März im Iffeldorfer Pfarrzentrum stattfinden sollte, abgesagt. Im Namen des Hauses für Kinder St. Vitus bittet Maria Hecht als Presseverantwortliche des Elternbeirats um Verständnis.

Update vom 13. März 2020, 16.51 Uhr: Auch die Peitinger CSU verzichtetet am Samstag auf ihre beiden geplanten Infostände zur Wahl in der Ortsmitte. Man nehme damit angesichts der aktuellen Entwicklungen Rücksicht auf die Bevölkerung und die eigenen Kandidaten, teilte Fraktionschef und Bürgermeisterkandidat Peter Ostenrieder mit.

Update vom 13. März 2020, 16.39 Uhr: Das Erzbistum München und Freising sagt alle öffentlichen Gottesdienste bis Freitag, 3. April, ab. „Den Verantwortlichen ist bewusst, dass dieser Schritt das kirchliche Leben der Gläubigen erheblich einschränkt. Dennoch hat derzeit Vorrang, der Ausbreitung des Virus durch die Zusammenkunft von Menschen nicht weiter Vorschub zu leisten“, heißt es in der Pressemitteilung.

Weitere Informationen des Erzbistums München und Freising

Krankensalbungen und Krankenkommunion: Unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger stehen auch in dieser Krisensituation an der Seite der Kranken und Sterbenden. Bei einer dringlichen Notwendigkeit (z.B. lebensbedrohlichen Situation) bringen sie – unter Beachtung der besonderen Hygienemaßnahmen – auch weiterhin die Kommunion und spenden die Krankensalbung. Im Allgemeinen wird die Hauskommunion und Krankensalbung aber eingestellt.

Beerdigungen finden selbstverständlich weiterhin statt, aber ohne ein Requiem (Totenmesse). Ein solches kann später nachgeholt werden. Die Erzdiözese bittet darum, den Kreis der Anwesenden bei Beerdigungen klein zu halten.

Taufen und Trauungen sind zu verschieben. In dringlichsten Ausnahmesituationen können Priester und Diakone das Taufsakrament im engsten Familienkreis spenden.

Firmungen sind, wie bereits mitgeteilt, für den Zeitraum bis Ostern zu verschieben.

Das Erzbistum empfiehlt Veranstaltungen, die nicht unbedingt notwendig sind, unabhängig von der Teilnehmerzahl zu verschieben.

Kirchen bleiben zu den üblichen Zeiten geöffnet. Die Gläubigen sind zum persönlichen Gebet eingeladen.

Update vom 13. März 2020, 16.30 Uhr: Der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) empfhielt allen Vereinen den Spiel-, Trainings- und Wettkampfbetrieb einzustellen. Das beinhalte auch die Abnahme von Sportabzeichen.



Des Weiteren werden die BLSV-Sportcamp und die Sportschule Oberhaching ab Montag, 16. März, bis einschließlich Sonntag, 19. April, geschlossen.

Update vom 13. März 2020, 16.08 Uhr: Es kommen immer wieder Absagen verschiedenster Vereine. Darunter auch vom Lechgau-Trachtenverband. Die Veranstaltungen „Gaujugend-Frühschoppen“ am Sonntag, 22. März, in Apfeldorf und das „Preisplatteln der Aktiven“ in Schongau, Sonntag, 19. April, sind von dieser Absage betroffen. „Die Vorstandschaft bittet um Verständnis“, schreiben die Verantwortlichen.

Update vom 13. März 2020, 16.03 Uhr: Die Gemeinde Peißenberg hat die Schließung aller öffentlichen Veranstaltungsorte bis nach den Osterferien beschlossen, was auch die Veranstaltung „May liest Förg“ am Donnerstag, 02. April, des Kulturverein Peissenberg betrifft.

Die Veranstaltung wird nachgeholt, ein Termin steht jedoch noch nicht fest. „Die Beteiligten befinden sich noch in Abstimmung“, heißt es von den Verantwortlichen. Alle Karten behalten ihre Gültigkeit.

Unterbringung der Kinder in Bücherei nicht möglich

Update vom 13. März 2020, 15.56 Uhr: Die Schließung der Schulen stellt viele Eltern vor Herausforderungen. In Schongau hat jetzt die Bücherei am Münztor Alarm geschlagen. Es seien viele Anfragen eingegangen von Eltern, die ihre Kinder zur Überbrückung der schulfreien Zeit in die Einrichtung schicken wollten, sagte Leiterin Kornelia Funke am Freitagnachmittag. „Das geht leider nicht.“ Darauf weist die Bücherei mittlerweile auch in Aushängen hin.

Nicht alle Eltern hätten dies klaglos akzeptiert, so Funke. „Es gab welche, die haben dafür keinerlei Verständnis gezeigt.“ Noch steht nicht fest, ob die Bücherei in der kommenden Woche überhaupt geöffnet ist. Man werde dies am Wochenende entscheiden und dann auf der eigenen Homepage veröffentlichen, sagte Funke.

Update vom 13. März 2020, 15.50 Uhr: Die Infostände am Marienplatz in Schongau, die für den morgigen Samstag geplant waren, werden auch abgesagt. Das teilten die Grünen Schongau auf ihrer Facebookseite mit.

Veranstaltungen heute Abend abgesagt - Ersatztermin für Meisterkonzert gefunden

Update vom 13. März 2020, 15.45 Uhr: Der für heute Abend (Freitag, 13. März) geplante „Japan-Vortrag“ im Schmitterhof in Huglfing wurde ebenfalls abgesagt. Wie der „Ausstellwerk e.V.“-Vorsitzende Hans Peter Schöler schreibt, wird die Veranstaltung auf jeden Fall nachgeholt.

Update vom 13. März 2020, 15. 27 Uhr: Das für morgen (Samstag, 14. März) geplante Meisterkonzert mit dem "De la Rosée Consort" in Iffeldorf muss abgesagt werden. „Weitere Informationen zur Kartenabwicklung folgen in Kürze auf www.iffeldorfer-meisterkonzerte.de", schreibt Maria Mack, die für die PR und die Organisation zuständig ist. Die gute Nachricht: Es wurde ein Ersatztermin gefunden. Das Konzert findet nun am Sonntag, 29. November, um 19 Uhr statt.

Update vom 13. März 2020, 15.22 Uhr: Nun hat auch die Kolpingjugend Peißenberg den Spieleabend am kommenden Freitag, 20. März, abgesagt. Ebenfalls entfallen alle von der Kolpingjugend angebotenen Jugendgruppen bis auf Weiteres. Die Jugendgruppen werden nach dem Ende der Schulschließungen wieder aufgenommen, heißt es in der Mitteilung der Kolpingjugend.

Und auch in Hohenpeißenberg wurde eine Veranstaltung abgesagt: „Aufgrund der aktuellen Entwicklungen hat sich die Knappschafts- und Trachtenkapelle Hohenpeißenberg e.V. für die Absage der für 21. März gepanten, Josefifeier entschieden", teilt Schriftführerin Susanne Löw mit.

Kinocenter Trifthof in Weilheim weiter geöffnet - aber mit Einschränkungen

Update vom 13. März 2020, 15.17 Uhr: Die Kinobetriebe Wolf (dazu zählt das Kinocenter Trifthof in Weilheim) haben weiter auf, wie Katha Sohnius, die für das Marketing verantwortlich ist, in einer Pressemitteilung schreibt. Jedoch sei die Kapazität in den Kinosälen auf 99 Personen pro Saal beschränkt. Zwischen den Sitzen kann immer ein Platz freigelassen werden, damit der Abstand zwischen den Personen größer ist.

„Wir haben auf unseren Internetseiten eine Informationsseite zum Coronavirus eingerichtet. Dort informieren wir unsere Gäste über die Lage zum aktuellen Spielbetrieb, welche weiteren Hygienemaßnahmen wir etabliert haben und was wir unseren Gästen empfehlen“, so Sohnius. Desinfektionsmittel im Verkaufsbereich, regelmäßiges Lüften oder Ticketkontrolle (nach Möglichkeit) nur mit dem Scan gehören beispielsweise zu den Maßnahmen. Wer seine Tickets direkt online kauft und an der Concession-Theke mit Karte oder per Handy bezahlt, vermeidet selbst auch weitere Kontaktpunkte, heißt es in der Pressemitteilung.

Immer mehr Veranstaltungsabsagen werden bekanntgegeben

Update vom 13. März 2020, 15.11 Uhr: Die Absagen diverser Veranstaltungen lassen nicht nach: Der "Stroblwirt" Oberhausen hat alle Kulturveranstaltungen bis Ostern abgesagt - insgesamt 12 Veranstaltungen (inclusive der Aufführungen der Oberhausener Theaterer). Es wird versucht, für sämtliche Veranstaltungen Ersatztermine zu finden. Ein Ersatztermin steht schon fest: Die Musikkabarettisten "Da Huawa, da Meier und I" kommen am 12. Mai (statt am 16. März).

Auch die IHK für München und Oberbayern: Die Kammer sagt alle Aus- und Fortbildungsprüfungen in Oberbayern und in München bis einschließlich 24. April ab. Betroffen sind in der Berufsausbildung alle kaufmännischen, gastronomischen sowie technischen Zwischen- und Abschlussprüfungen Teil 1 (sowohl schriftlich als auch praktische Prüfungsteile) sowie alle Fortbildungsprüfungen einschließlich der Ausbildereignungsprüfung. Bei Sach- und Fachkundeprüfungen erfolgt laut IHK „eine Risikobewertung im Einzelfall“.

Update vom 13. März 2020, 15.07 Uhr: Jetzt hat auch das Landratsamt nachgezogen: Die für Sonntag, 18 Uhr, im Landratsamt geplante Live-Präsentation der Wahlergebnisse ist abgesagt. Die Entscheidung wurde in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden getroffen.

Update vom 13. März 2020, 13.56 Uhr: Auch die Weilheimer KulturNacht wird wegen der aktuellen Lage abgesagt. Ein Ersatztermin ist zwar angedacht und in Planung, aber es könne nicht gesagt werden, ob es in diesem Jahr möglich ist, dass die KulturNacht noch stattfindet, schreibt Iris Mühle in einer Pressemitteilung.

Update vom 13. März 2020, 13.46 Uhr: Wegen des Coronavirus fallen alle laufenden Kurse und Einzelveranstaltungen an den Volkshochschulen im Landkreis (vhs Weilheim, vhs Penzberg, vhs Peiting, vhs Schongau und vhs Peißenberg) bis zum Ende der Osterferien aus.

Auf den einzelnen Homepages der beteiligten Volkshochschulen sowie auf der gemeinsamen Homepage der Volkshochschulen im Pfaffenwinkel www.vhs-pfaffenwinkel.de wird über diese Entscheidung informiert und es werden dort weitere Informationen bekanntgegeben.

Update vom 13. März 2020, 13.09 Uhr: Noch bis heute (Freitag, 13. März) 15 Uhr können im Rathaus in Peiting regulär die Briefwahlunterlagen abgeholt werden. Auch am Samstag, 14. März, von 8 bis 12 Uhr und am Sonntag, 15. März, von 8 bis 15 Uhr ist das Rathaus besetzt. In dieser Zeit können Bürger im Falle einer Erkrankung ebenfalls noch Briefwahl beantragen. In den anderen Gemeinden im Landkreis gilt diese Regelung auch.

Update vom 13. März 2020, 12.42 Uhr: Die Erbenschwanger Verwertungs- und Abfallentsorgungsgesellschaft (EVA) appelliert in einer Pressemitteilung an alle Kunden, die Entsorgung von Abfällen und Wertstoffen an den Wertstoffhöfen in Penzberg, Weilheim, Peißenberg und im Abfallentsorgungszentrum Erbenschwang aufzuschieben und zu vermeiden. Die Wertstoffhöfe sollten nur aufgesucht werden, wenn eine Entsorgung unbedingt notwendig ist und sich nicht verschieben lässt.

Coronavirus im Landkreis Weilheim-Schongau: Zahlreiche Veranstaltungen abgesagt

Update vom 13. März 2020, 12.31 Uhr: Die Stadt Penzberg hat jetzt auch die Wahllveranstaltung am Sonntag in der Stadthalle abgesagt. Die Penzberger Ergebnisse werden auf www.penzberg.de veröffentlicht. Erste Ergebnisse zur Bürgermeisterwahl werden ab 18.30 Uhr erwartet. Laut Stadt ist die „ordnungsgemäße Durchführung der Wahl in Penzberg gesichert“, alle Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Es wird aber gebeten, „auf das Händeschütteln zu verzichten“. Zum Ausfüllen der Stimmzettel kann ein eigener Stift mitgenommen werden. Das Wahllokal 12 im Altenheim Steigenberger Hof wird jedoch in den Kindergarten St. Raphael verlegt. Für die Heimbewohner wird am Wahltag ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung vor Ort sein und bei Bedarf einen Fahrservice zum Kindergarten St. Raphael anbieten.

Update vom 13. März 2020, 12.24 Uhr: Für die Wahl an diesem Sonntag, 15. März, bittet die Marktgemeinde Peißenberg darum, dass die Wähler ihre eigenen Stifte mitbringen. Für die, die keinen Stift dabei haben, gibt es in den Wahllokalen welche. Zudem wurde für jedes Wahllokal Desifektionsmittel besorgt, für die Wahlherfer und damit unter anderem die Stifte desinfiziert werden können, die zur Verfügung gestellt werden. Als weitere Schutzmaßnahme „werden wir den Abstand der Tische vergrößern“, sagte Bürgermeisterin Vanni zudem werde geschaut, dass sich wirklich nur die Menschen im Wahllokal aufhalten, die gerade wählen.

Alle Informationen zur Wahl im Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie in unserem Live-Ticker.

Dennoch habe es viele Absagen von Wahlhelfern gegeben, wie Vanni sagt. Viele hätten sich krank gemeldet. „Es ist eng mit den Wahlhelfern, aber wir schaffen es“, sagte Vanni. Ab Montag, 16. März, sind in Peißenberg alle öffentlichen Einrichtungen wie das Jugendzentrum, die Volkshochschule, die Tiefstollenhalle, die Bücherei, das Bergbaumuseum und alle Sporthallen bis auf weiteres geschlossen. Die Sauna der „Rigi-Rutsch’n“ bleibt noch geöffnet.

Wahlhelfer sagen aus Angst vor Corona ab

Auch in Weilheim haben viele Wahlhelfer ihr Amt niedergelegt. Genau könne es nicht gesagt werden, aber circa 50 Personen haben abgesagt, teilte Andreas Wunder, Leiter des Ordnungsamts Weilheim, mit. Für jeden wurde aber ein Ersatz gefunden.

In Penzberg und Peiting habe kein Wahlhelfer wegen des Coronavirus abgesagt, heißt es von den Verantwortlichen auf Nachfrage. In Schongau hielten sich die Absagen „in Grenzen“, wie der Leiter des Bürgerservice Schongau, Martin Keßler, sagte.

Update vom 13. März 2020, 12.13 Uhr: Nach und nach trudeln immer mehr Veranstaltungsabsagen ein: Im Weilheimer Rathaus gibt es am Wahlsonntag keine Präsentation der Wahlergebnisseim Sitzungssaal und kein Stelldichein der Lokalpolitik (wie sonst üblich). Der Sitzungssaal bleibt zu - „auf Empfehlung des Bayerischen Städtetages", wie Ordnungsamts-Leiter Andreas Wunder betont. Bürger können die Ergebnisse laufend im Internet einsehen:

www.weilheim.de

Zudem haben alle bisher im Stadtrat vertretenen Fraktionen (BfW, CSU, SPD/FDP, FW, Grüne) beschlossen, am Samstag keine Infostände in der Stadt abzuhalten. Wie die anderen Gruppierungen verfahren, ist unklar.

Update vom 13. März 2020, 12.09 Uhr: Die VHS Penzberg hat ab Montag, 16. März, bis einschließlich der Osterferien alle laufenden Kurse- und Einzelveranstaltungen abgesagt. Dazu haben sich Vorstand und Stadt aufgrund der allgemeinen Lage entschlossen. Weitere Informationen gibt es auf www.vhs-penzberg.de.

Auch der für Sonntag, 29. März, geplante Palmmarkt in Weilheim wird wegen Corona von der Stadt abgesagt. Sowohl der Fierantenmarkt in der Oberen Stadt als auch der Bauernmarkt auf dem Marienplatz finden nicht statt.

Coronavirus im Landkreis Weilheim-Schongau: Briefwahl kann noch bis 15 Uhr beantragt werden

Update vom 13. März 2020, 11.13 Uhr: Wer am Sonntag, 15. März, nicht ins Wahllokal gehen möchte, kann noch bis heute 15 Uhr die Briefwahlunterlagen beantragen, wie der Weilheimer Ordnungsamtsleiter Andreas Wunder auf Nachfrage mitteilt. „Im nachgewiesenen Krankheitsfall geht das sogar bis Sonntag um 15 Uhr“, erklärt Wunder. Auch in Penzberg gilt diese Regelung wie Peter Holzmann, Leiter des Ordnungsamt Penzberg, sagt. Die Wahlunterlagen können dann entweder persönlich im Bürgerbüro abgegeben oder in den Briefkasten des Rathauses geworfen werden. Das ist für alle Gemeinden gleich geregelt - und gilt auch für Schongau, Peiting, Peißenberg und die anderen Gemeinden.

In Peißenberg wird das Wahllokal Nummer 6 aus dem „Caritas-Seniorenzentrum St. Ulrich“ (Hans-Böckler-Straße 2) in die Wörther Turnhalle (Sonnenstraße 29 A) verlegt. Diese Maßnahme hat die Marktgemeinde Peißenberg „zum Schutz der Senioren“ dort ergriffen, wie die Peißenberger Bürgermeisterin Manuela Vanni heute (Freitag, 13. März) gegenüber der Heimatzeitung sagte.

Update vom 13. März 2020, 10.31 Uhr: Wie Thomas Lippmann, Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH Landkreis Weilheim-Schongau, mitteilt, wird dringend darum gebeten, dass keine Personen im Krankenhaus besucht werden. Das Risiko sei für alle Beteiligten zu hoch.

Update vom 13. März 2020, 9.53 Uhr: Wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bekanntgab, werden ab Montag alle Schulen in Bayern geschlossen. Auch die Kitas und Kindergärten sind von den Schließungen betroffen. Alle Einrichtungen haben bis nach den Osterferien geschlossen.

Kultusminister Piazolo betont, dass „es keine Ferien“ sind, wie *Merkur.de berichtet. Es gebe zwar keinen Unterricht, aber Lehrer hätten weiter Dienstpflicht. Für Eltern mit kritischen Berufen - wie zum Beispiel Ärzte, Krankenschwestern und Polizisten - wird die Betreuung bei den Klassen 1 - 6 sichergestellt - wenn das Elternteil die einzige verfügbare Betreuungsmöglichkeit ist.

Schüler befinden sich nicht in häuslicher Quarantäne

Update vom 12. März 2020, 18.26 Uhr: Wir haben sicherheitshalber noch einmal bei Landrätin Andrea Jochner-Weiß nachgefragt. Landkreis-Pressesprecher Hans Rehbehn hat eine Falschnachricht verbreitet. Fakt ist, dass die Berufsschule in Weilheim und die FOS/BOS in Weilheim für 14 Tage geschlossen sind. Betroffen sind 2290 Schüler, die sich bis auf weiteres NICHT IN HÄUSLICHER QUARANTÄNE BEFINDEN. „Erst wenn nachweislich auch Schüler erkrankt sind, müssen wir neu entscheiden“, sagte Jochner-Weiß gerade. Die Schüler sollen am Freitag nicht auf die Arbeit gehen und öffentliche Ansammlungen vermeiden. Die Redaktion stellt fest: Die vorher verbreitete Falschinformation wurde uns trotz mehrfacher Nachfrage von Pressesprecher Hans Rehbehn so mitgeteilt. Wir bitten um Entschuldigung.

Update vom 12. März 2020, 16.13 Uhr: Die Zahl der Corona-Erkrankten im Landkreis ist weiter gestiegen. Eine 38-Jährige, die sich wahrscheinlich im Urlaub in Ischgl infiziert hatte, bekam kurz nach ihrer Rückkehr die ersten Symptome. Sie befindet sich in häuslicher Quarantäne. Damit steigt die Zahl der Erkrankten auf acht.

Das am Mittwoch neu gemeldete Ehepaar (67 und 70 Jahre alt) zeige weiterhin keine Symptome, teilte Landkreis-Pressesprecher Hans Rehbehn am Donnerstagnachmittag mit. Auch sie sind – genau wie der sechsjährige Bub – in häuslicher Quarantäne isoliert, so Rehbehn.

+++

Weilheim-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Weilheim-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim - inklusive aller Entwicklungen rund um die Kommunalwahlen auf Gemeinde- und Kreisebene. Melden Sie sich hier an.

+++

Der 71-Jährige, der am Mittwoch ins Krankenhaus in Weilheim eingeliefert wurde, konnte mittlerweile auf die Isolierstation verlegt werden. Bei ihm sei nach wie vor keine Ansteckungsquelle bekannt, schreibt der Landkreis-Pressesprecher. Er teilt auch mit, dass die ursprünglich für den 27. März geplante Sportlerehrung bis auf Weiteres verschoben wurde. Ein neuer Termin wurde nicht genannt.

Lehrer erkrankt: 2300 BOS/FOS-Schüler und Auszubildende müssen in Quarantäne

Am Mittwochabend musste die Staatliche Berufsschule Weilheim aus Gründen des Infektionsschutzes geschlossen werden (siehe Update weiter unten). Ein positiv bestätigter Lehrer, der nicht aus unserem Landkreis kommt, hatte laut Pressesprecher Hans Rehbehn einen intensiven Kontakt zu Mitschülern und Lehrern. Deshalb wurde beschlossen, die Berufsschule und sicherheitshalber auch die FOS/BOS für 14 Tage zu schließen. Sämtliche 1730 Schüler und 52 Lehrer der Berufsschule wurden, wie Hans Rehbehn, Pressesprecher des Landratsamtes, auf Nachfrage mitteilte, unter häusliche Quarantäne gestellt.

Das bedeutet, dass nahezu sämtliche Auszubildenden nicht mehr zur Arbeit dürfen. Genauso verhält es sich bei den FOS/BOS-Schülern - insgesamt 560 Schüler sind in häuslicher Quarantäne.

Update vom 12. März 2020, 13.21 Uhr:

Jetzt ist auch die für Mittwoch, 1. April, vorgesehene Verleihung des Weilheimer Literaturpreises an Saša Stanišić im Stadttheater abgesagt. Dies teilt soeben die Redaktion der „Weilheimer Hefte zur Literatur“ des Gymnasiums mit. Karteninhaber erhalten ihr Geld an der entsprechenden Ausgabestelle zurück. Das Redaktionsteam bemüht sich um einen Nachholtermin im Herbst.

Update vom 12. März 2020, 12.55 Uhr:

Neuigkeiten vom Schulamt Weilheim: Nach aktuellem Stand läuft der Unterrichtsausfall an den Grundschulen in Hohenpeißenberg, Staufer-Schule Schongau und am Hardt in Weilheim bis heute. Der Unterrichtsausfall an der Mittelschule Weilheim läuft bis morgen, teilt Amtschefin Ingrid Hartmann-Kugelmann mit. An den vier Schulen liegen derzeit noch keine bestätigten Testergebnisse vor. Sobald diese vorliegen, werde über das weitere Vorgehen entschieden. Die Entscheidung über Schulschließungen treffe das Gesundheitsamt, heißt es.

Update vom 11. März 2020, 22.03 Uhr: Wie der Landkreis Weilheim-Schongau in einer Pressemitteilung schrieb, bleibt die Staatliche Berufsschule Weilheim am Donnerstag (12. März) und Freitag (13. März) geschlossen.

„Um eine mögliche Infektionskette zu unterbrechen“, werden die Schüler und Lehrkräfte gebeten, nicht in die Schule zu kommen und auch untereinander keinen persönlichen Kontakt zu haben. „Wir bitten die betroffenen Schüler, so lange nicht im Unternehmen zu erscheinen, bis die Schule den Betrieb wiederaufgenommen hat“, hieß es in der Mitteilung weiter.

In ganz Bayern bleiben immer mehr Schulen aus Vorsichtsmaßnahmen geschlossen - eine Übersicht über die Schließungen aller Schulen im Freistaat finden sie in unserem Ticker.

Vier neue Corona-Fälle im Landkreis Weilheim-Schongau

Update vom 11. März 2020, 18.56 Uhr:

Es handelt sich laut Aussage des Landkreis-Pressesprechers Hans Rehbehn bei den neuen positiv getesteten Fällen um ein Ehepaar, das sich vermutlich in dem Risikogebiet Italien infiziert hat. Das Ehepaar ist in häuslicher Quarantäne, der Gesundheitszustand ist stabil. Ein weiterer positiver Befund wurde bei einem sechsjährigen Kind festgestellt. Das Kind ist in häuslicher Quarantäne und ist frei von Symptomen. Beim vierten positiven Fall des heutigen Tages handelt es sich um einen 77-jährigen Mann, der stationär im Krankenhaus Weilheim aufgenommen wurde.

Derzeit fällt aufgrund von noch nicht bestätigten Testergebnissen an vier Schulen für insgesamt 13 Klassen (von insgesamt 40 Schulen mit 354 Klassen) der Unterricht aus, schreibt Rehbehn weiter. Betroffen sind zwei Grundschulklassen in Hohenpeißenberg, eine Klasse in der Staufer-Grundschule in Schongau, zwei Klassen an der Grundschule am Hardt in Weilheim und acht Klassen an der Mittelschule in Weilheim - das war Stand heute Mittag und kann sich ständig ändern. Sobald die Testergebnisse einen negativen Befund aufweisen, könnten die Klassen wieder die Schule besuchen, so Rehbehn. Die Schulen würden die Eltern informieren.

Schwerst erkrankter 80-Jähriger nach München verlegt

Update vom 11. März, 15.23 Uhr:

Der am Coronavirus erkrankte 80-Jährige, der bislang im Weilheimer Krankenhaus behandelt worden war, wurde nach Angaben des Landratsamtes Weilheim-Schongau gestern ins Klinikum „Rechts der Isar“ in München verlegt.

Lesen Sie auch: Coronavirus in Weilheim: Klinik darf neues Medikament zur Behandlung einsetzen - ohne Zulassung

Sein Gesundheitszustand konnte laut der Erklärung bis Dienstagnacht stabilisiert werden, „mit einer tendenziellen Verbesserung des Zustandes“. In der Nacht zum Mittwoch sei dann allerdings eine Verschlechterung eingetreten, wodurch das intensivmedizinische Ärzte-Team gezwungen war, die Intensivität der Beatmung zu verstärken. Es zeichnete sich ab, dass der Patient eine externe Lungenunterstützung benötige, wie sie nur in universitären Spezialzentren vorgehalten wird, schreibt Landkreis-Pressesprecher Hans Rehbehn weiter.

Lesen Sie auch: Corona im Landkreis: Klinikalltag im Isolationsbereich

Aufgrund der engen Kooperation mit dem Klinikum „Rechts der Isar“ in München sei es kurzfristig möglich gewesen, „diesen Platz für den Patienten zu gewinnen“. In enger interdisziplinärer Abstimmung zwischen den Ärzteteams in Weilheim und in München wurde der Patient inzwischen nach München ans Klinikum „Rechts der Isar“ verlegt.

Diese Entscheidung erfolgte in enger Abstimmung mit den Angehörigen und nach gemeinsamer Beratung. Das in den USA angeforderte antivirale Medikament „Remdesivier“ werde sofort nach Eintreffen per Eilboten ans Klinikum Rechts der Isar weitergegeben.

Corona im Landkreis Weilheim-Schongau: Auch Ehefrau des ersten Erkrankten positiv getestet

Update vom 7. März 2020:

Ebenfalls an Corona erkrankt, ist die Ehefrau des ersten Patienten. Doch ihr Zustand sei stabil und es liege nur ein leichter Verlauf vor, teilten das Gesundheitsamt und das Landratsamt mit. Deshalb könne die Frau in häuslicher Quarantäne behandelt werden.

Auch der zustand ihres 80-jährigen Ehemannes, der als erster im Landkreis am Coronavirus erkrankt war, habe sich wieder verbessert, berichtete Kreissprecher Hans Rehbehn.

Zweite Person positiv auf Coronavirus getestet - auch Krankenhauspersonal in Quarantäne

Update vom 6. März 2020:

Nur einen Tag nach Bekanntwerden des ersten Erkrankten wurde eine weitere Person positiv auf das Coronavirus getestet. Dabei handelt es sich um eine 50-jährige Frau, die grippale Symptome aufgezeigt hatte und deshalb in häuslicher Quarantäne behandelt wird. Sie ist Klinikmitarbeiterin und hatte keinen Kontakt zu Patienten. Wo sie sich angesteckt hat, „versuchen wir gerade nachzuvollziehen“, so Krankenhaus-Sprecherin Susanne Heintzmann.

Auch das Krankenhauspersonal, das mit dem ersten Infizierten in Kontakt stand, wurde vorsorglich in häusliche Quarantäne geschickt und auf das Virus getestet. Für 9 Personen liegen die Testergebnisse vor. Diese sind alle negativ. Für die verbleibenden vier Mitarbeiter werden die Testergebnisse spätestens im Laufe des kommenden Montags (9. März) vorliegen, heißt es weiter in der entsprechenden Pressemitteilung.

Coronavirus: Infektion im Landkreis Weilheim-Schongau bestätigt

Erstmeldung vom 5. März 2020:

Weilheim - Am Donnerstag, 5. März, wurde der erste Fall eines Coronavirus-Erkrankten in Weilheim gemeldet. Wie das Gesundheitsamt und die Krankenhaus GmbH Weilheim-Schongau in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgaben, wurde zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus Weilheim ein Patient behandelt, der positiv auf das Virus getestet wurde.

Dabei handelt es sich um einen 80-Jährigen, der „als Risikopatient“ gilt, wie Professor Dr. Andreas Knez, ärztlicher Direktor am Weilheimer Krankenhaus, sagte. Dieser musste intensivmedizinisch betreut werden, da sich sein Gesundheitszustand verschlechterte.