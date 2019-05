Weilheim: Wie wär’s mit einer Kita „Achalaich“?

Eine städtische Kita im neuen Gewerbegebiet „Achalaich“? Das wäre eine gute Idee, meint die CSU-Fraktion im Weilheimer Stadtrat. Doch die Stadtverwaltung winkt ab: Möglich wäre dort allenfalls ein Betriebskindergarten.

Weilheim – Mit dem aktuellen Notstand in Sachen „Kita“ – wie vergangene Woche bekannt wurde, fehlen in Weilheim für Herbst über 100 Betreuungsplätze – hat der CSU-Vorstoß nichts zu tun. Bereits Mitte März hat die Fraktion ihren „Antrag auf Prüfung der Errichtung einer Kindertagesstätte im Gewerbegebiet ,Achalaich’“ eingereicht. Diskutiert wurde dieser nun in der Mai-Sitzung des Hauptausschusses.

Um berufstätigen Eltern mit betreuungsbedürftigen Kindern „in ihrer anspruchsvollen Situation der Doppelbelastung bestmöglich zu helfen“, so heißt es in dem Antrag, sollten Kita und Arbeitsplatz „örtlich nahe beieinander“ liegen. „Denn dann“, so die Argumentation der CSU, „ist der zeitliche Hol- und Bringaufwand am geringsten, die Möglichkeit der schnellen Reaktion auf unvorhergesehene Vorfälle am einfachsten und die Verkehrsbelastung innerorts minimiert, weil die Fahrt zur Kita und die Fahrten Wohnung–Arbeitsstätte nahezu identisch sind“.

Da im neuen Gewerbegebiet „Achalaich“ zwischen Weilheim und Polling „viele Arbeitsplätze konzentriert sein werden“, sieht die CSU-Fraktion dort ein großes „Potenzial an Nutzern einer Kita“. Zudem seien dort „noch ein paar Flächen verfügbar“, die dafür geeignet wären. Deshalb sei zu überprüfen, ob die Stadt Weilheim dort eine Kita errichten kann.

Doch das „ist gar nicht so einfach“, stellte Bürgermeister Markus Loth (BfW) im Hauptausschuss fest. Soziale Einrichtungen wie ein Kindergarten seien dort per Bebauungsplan ausgeschlossen, erklärte Stadtbaumeisterin Andrea Roppelt. Und diese Regelung sei „relativ eng auszulegen“ – „sonst würden wir unser Gewerbe gefährden“. Die Stadt könne in dem Gewerbegebiet also keine Kita bauen oder betreiben, so Roppelt, „und auch andere Träger hätten keine Berechtigung“. Einzig Betriebskindergärten wären dort zulässig: Würde ein Unternehmen eine solche Kita einrichten, dann könnten dort freilich auch andere Kinder untergebracht werden, nicht nur jene von eigenen Mitarbeitern.

Alle Betriebe, die nach „Achalaich“ ziehen, so der einstimmige Beschluss im Hauptausschuss, sollen nun befragt werden, ob sie Bedarf haben und ob sie sich vorstellen könnten, einen Betriebskindergarten zu betreiben. Möglicherweise könnte sich dafür auch mehrere Firmen zusammentun, wie es hieß.

Doch CSU-Vertreter Klaus Gast sieht auch Möglichkeiten für die Stadt selbst: „Ein Bebauungsplan kann geändert werden. Wir sollten prüfen, ob wir uns da selber helfen können.“ Eine Kita in „Achalaich“ wäre seiner Meinung nach auch ein wichtiger Standortfaktor. Dagegen befand Bürgermeister Loth, die Stadt solle Kitas eher „in der Stadt bauen“: „Für das Langfristige sind wir da ja auch mit Hochdruck dran“, so der Rathaus-Chef, und an möglichen Standorten mangle es nicht. „Das Problem ist die kurzfristige Situation“ – die so nicht absehbar gewesen sei.

Aktuell laufen die Planungen und Vorarbeiten für zwei städtische Kita-Neubauten in Weilheim: Das „Kinderhaus an der Ammer“ (hinter dem neuen „Edeka“-Markt an der Kanalstraße) soll im Januar 2020 eröffnen. Im Herbst 2020 soll dann auch die neue Kita an der Hardtkapellenstraße stehen. An der Kanalstraße ist mittelfristig noch eine weitere Kindertagesstätte vorgesehen: in einem Wohnkomplex, der anstelle des einstigen „Krone-Center“ geplant ist. Allerdings verzögert sich dieses Projekt, wie es am Rande der jüngsten Hauptausschuss-Sitzung hieß – weil das Areal erneut an einen anderen Investor verkauft worden sei.

Die Stadt erfülle ihre Aufgaben in Sachen „Kinderbetreuung“ also „hinlänglich“, wie Stadtratsmitglied Alfred Honisch befand. Was eine mögliche Kita in „Achalaich“ betrifft, sind nach Ansicht des Grünen-Sprechers die sich dort ansiedelnden Unternehmen gefragt. „Man könnte auch mal sagen: Die Betriebe haben dort einen Platz bekommen, also sind sie vielleicht in der Pflicht, von sich aus mal in so einer Sache aktiv zu werden.“

