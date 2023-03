CSU Weilheim: Generationenwechsel — Johann Bertl (44) führt ab jetzt die Geschicke

„Habe Menge an Erfahrungen“

Generationswechsel bei der CSU Weilheim: Johann Bertl (44) führt künftig statt Frank Dittmann (76) die Geschicke. Der promovierte Historiker wurde mit großer Mehrheit gewählt.

Weilheim – Jünger und weiblicher wünschte sich Bertl bei seiner Vorstellungsrede im vollen Nebenzimmer des Gasthaus’ zum Gögerl seine Mitstreiter, ohne auf bewährte Kräfte zu verzichten. Er trete die Kandidatur, zu der ihn sein Vorgänger vorgeschlagen hatte, mit großem Respekt vor dessen Leistung an. Er sei zwar fast nur halb so alt wie Dittmann, aber dafür viel länger, nämlich seit 2002, in der Partei und habe viele Wahlkämpfe bestritten: „Ich habe eine Menge an Erfahrungen und die will ich mit ganzer Kraft in meine neue Aufgabe einbringen“, sagte er selbstbewusst. Bertl leitet das Wahlkreisbüro von Alexander Dobrindt in Peißenberg und begleitet dessen Arbeit als CSU-Landesgruppenchef im Bundestag in Berlin.

(Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.)

CSU Weilheim: „Unser gemeinsamer Erfolg ist die Reputation jedes Einzelnen“

Erfahrungen nannte Bertl das „Pfund, mit dem wir wuchern müssen“. Die CSU Weilheim habe Experten in vielen unterschiedlichen Bereichen unter ihren Mitgliedern: vom Autohausbesitzer über Ärzte, Jäger, Schuhmacher, Schlosser, Reisebürokauffrau, Seven-Summit-Besteiger bis hin zum Wissenschaftler. „Wir dürfen stolz sein auf Kompetenz und Kapazitäten in unserem Verband.“ Die Politik der CSU in der Stadt sei mehrheitsfähiger als die der anderen Parteien: „Wir müssen die Finger auf die Wunden legen.“ Auch deshalb, weil der Bürgermeister keine Stellung beziehe, wohin er mit der Stadt will – zum Beispiel in der Krankenhausfrage.

Bertl hat auch gesellschaftliche Bereiche entdeckt, „in denen wir Luft nach oben haben“: etwa in der Musik- und Literaturszene. Auch bei jungen Leuten und Neubürgern gebe es Defizite: „Denen müssen wir was bieten. Da müssen wir ran.“ Er habe jedenfalls eine Menge Ideen. Als Motto für seine Arbeit als Vorsitzender nannte er: „Unser gemeinsamer Erfolg ist die Reputation jedes Einzelnen.“ Und daran arbeiten werden künftig bewährte und neue Kräfte – alle von Bertl vorgeschlagen und von den 49 stimmberechtigten Mitgliedern einstimmig oder nur mit wenigen Gegenstimmen gewählt. Bertl stehen die wiedergewählten Stellvertreter Susanne Schmalhofer, Marion Lunz-Schmieder und Xaver Winter sowie Schatzmeister Manfred Pongratz und die neu gewählte Schriftführerin Julia Sedlmayr sowie Digitalbeauftragte Claudia Spieckenreuter zur Seite.

+ Die für langjährige Mitgliedschaft Geehrten stellten sich zusammen mit der Politprominenz zum Erinnerungsbild auf: Albert Schencking (40 Jahre); Manfred Bögl, Reinhild Röhrig, Brigitte und Erich Stöppel und Hans Hörmann (50 Jahre) sowie Peter Michalek (60 Jahre). © Schanitzky

CSU Weilheim: Stehende Ovationen für Ex-Vorstand Frank Dittmann

Bevor der neue Vorstand in Amt und Würden gehoben wurde, machte Diplom-Kaufmann Dittmann deutlich, dass „es Zeit ist, die Verantwortung in jüngere Hände zu geben“. Er werde demnächst 77 Jahre alt und sei somit bei der nächsten Kommunalwahl 80: „Wir wollen wieder stärkste Kraft im Rathaus werden.“ Dittmann hatte den Ortsverband acht Jahre geführt und verlässt den Posten mit einem guten Plus im Haushalt und einer stabilen Mitgliederzahl von 152; trotz des Austritts von sechs Mitgliedern und drei Todesfällen im vergangenen Jahr: „Darauf kann man stolz sein“, meinte Dittmann, der stehende Ovationen für seine Amtszeit bekam.

„Deine Art hat dem Ortsverband gut getan. Du warst zur richtigen Zeit die richtige Person“, lobte Bundespolitiker und Kreisvorsitzender Alexander Dobrindt den Hobbywinzer, der dem Ortsverband weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen will: „Darauf freue ich mich“, so Dobrindt. Er überreichte eine Flasche Rotwein. Weitere Geschenke gab es dann nach den Wahlen am Ende der Versammlung, unter anderem Gutscheine für Dittmann und seine Frau für eine Fahrt und ein Essen auf der Zugspitze. Dittmann gab daraufhin ein Beispiel seiner viel gelobten ruhigen und humorigen Art. Jetzt habe er was, so sagte er, womit er seiner Frau gegenüber das späte Heimkommen rechtfertigen könne: „Hallo Schatz, ich habe noch eben zwei Gutscheine besorgt.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau finden Sie auf Merkur.de/Weilheim.

VON RALF SCHARNITZKY