Verwirrung um Ende der Maskenpflicht: „Da kennt sich ja keiner mehr aus“

Von: Kathrin Hauser, Barbara Schlotterer-Fuchs

Fiona Hahn hat immer eine Maske zur Hand. Für sie eine Frage des Respekts ihren Kunden gegenüber. © Gronau

Am ersten Tag ohne Maskenpflicht haben wir uns in Geschäften in Weilheim und Peiting umgeschaut und wollten wissen: Wie gehen Kunden und Inhaber mit den neuen Regeln um? Deutlich wurde: Bei vielen ist Verunsicherung zu spüren.

Landkreis – Kurz vor 11 Uhr am Montagmorgen im Weilheimer Osten. Hier, wo die Kaltenmoserstraße auf die Römerstraße stößt, gibt es ein paar Geschäfte und eine Filiale der Sparkasse Oberland. Im Obst- und Gemüseladen „Ersoy’s Früchteparadies“ mit Hermes-Paketshop steht Verkäuferin Karina Toth mit schwarzer FFP-2-Maske hinter dem Verkaufstresen. Eine Kundin betritt den Laden, an dessen Eingangstüre noch immer das Schild klebt, das darauf hinweist, dass lediglich zwei Kunden gleichzeitig im Verkaufsraum sein dürfen.

Die Kundin zieht die eine FFP-2-Maske auf. „Ich hätte gerne Äpfel“ sagt sie und erzählt: Gerade sei sie beim Metzger gewesen, da habe es geheißen, sie könne die Maske ruhig absetzen, heute Morgen beim Arzt habe sie die Maske unbedingt aufziehen müssen, beim Bäcker wieder nicht und bei der Sparkasse sei die Maskenpflicht verlängert worden. „So ein Schmarren. Da kennt sich ja keiner mehr aus“, sagt die Kundin. Sie habe in diesem Geschäft ihre Maske aufgezogen, weil die Verkäuferin auch eine trage und sie generell eher vorsichtig sein wolle.

„Mein Chef hat es uns überlassen, ob wir eine Maske anziehen wollen oder nicht“, erzählt Karina Toth. Sie trägt Maske – auch, weil es für sie ganz normal geworden sei, eine zu tragen. „Mich hat die Maske nie gestört und das tut sie auch jetzt nicht“, sagt die Verkäuferin und wendet sich der nächsten Kundin zu, die ebenfalls eine Maske trägt.

Am Eingang der Sparkassen-Filiale auf der anderen Seite der Straße hängt ein Schild, das darauf hinweist, dass die Maskenpflicht verlängert wurde. „Aufgrund der hohen Inzidenzen haben wir die Maskenpflicht in den Geschäftsräumen der Sparkasse Oberland vorerst bis zum Ende der Osterferien verlängert. Wir schützen damit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um beispielsweise den Service für unsere Kundinnen und Kunden weiterhin aufrecht erhalten zu können“, teilt Michael Lautenbacher aus dem Vorstand der Sparkasse dazu mit.

Auch in der Weilheimer Innenstadt ist die Maske beim Einkaufen ein Thema. Sie entscheide von Kunde zu Kunde, ob sie eine Maske trage oder nicht, sagt Fiona Hahn, die vor vier Wochen ihr Geschäft „Hahndg’macht“ am Kirchplatz eröffnet hat. „Je nachdem, wie nah man bei der Kundenberatung beieinander ist“ oder wenn jemand eine Maske trage oder offensichtlich zu den vulnerablen Gruppen gehöre, setze sie ihre Maske auf oder nicht. Es sei eine Frage des Respekts für sie, auch in dieser Hinsicht auf die Bedürfnisse der Kunden zu reagieren. Die meisten hätten heute noch eine Maske getragen, sagt sie.

Sprung nach Peiting zum Lidl. Dort trägt geschätzt jeder zweite Kunde keine Maske mehr. „Endlich! Ich bin sehr froh und habe absolut keine Bedenken“, erklärt uns ein Mann. Ein anderer Kunde an der Kasse ist ebenfalls ohne Maske. Er ärgert sich: „Da trägt keiner Maske, da alle – bitte wenn, dann eine einheitliche Lösung!“, fordert er und zieht eine originalverpackte FFP2-Maske aus der Tasche, die er kopfschüttelnd – frei nach dem Motto: Man kann ja nie wissen – herzeigt.

Eine junge Mutter schiebt ihr Baby im Wagen vor sich her – mit Maske. „Beim Einkaufen stört mich die nicht“, erklärt sie uns – auch mit Blick in den Kinderwagen. Sie möchte durch das Maske-Tragen auch ihr Baby schützen. „Sicher ist sicher“, sagt sie.

Eine Kundin fragt verunsichert noch einmal an der Kasse nach, ob man jetzt Maske tragen muss oder nicht. „Man muss nicht, es wird empfohlen“, erklärt die Kassiererin geduldig. Sie selbst trägt Maske. Die Kollegin an Kasse zwei ist ohne Mundschutz im Dienst.

Weiter gehts zur Metzgerei Schmaußer. Eine Kundin ohne Maske ist sichtlich erleichtert, dass die Maske endlich der Vergangenheit angehört. „Ich habe keine Lust mehr auf die Maske.“ Schließlich nerve sie der Mundschutz schon in der Arbeit. „Ich kann damit einfach schlechter atmen.“ Auch der Handwerker neben ihr an der warmen Theke ist maskenlos.

Eine Ehepaar mit Maske kommt herein. Wir fragen, warum sie Maske tragen. „Ja, ich weiß jetzt auch nicht“, sagt die Frau. Das Schild mit Verweis auf Maskenpflicht am Eingangsbereich der Metzgerei ist zwar weg. Aber irgendwie kann es die Dame gar nicht fassen, dass sie keinen Mundschutz mehr tragen muss. „Braucht man nicht mehr“, erklärt ihr die Verkäuferin. „Ach so!“, sagt die Dame und zieht die Gummis von den Ohren. Weg ist er, der Mundschutz, an den man sich in den zwei Jahren Pandemie gewöhnt hat – oder auch eben nicht.

„Wir hatten heute schon ein paar Kunden ohne Maske vor der Tür stehen, die haben sich gar nicht in den Laden getraut“, erzählt Verkäuferin Frieda Schmid. Es stellt sich heraus: Draußen hängt noch der Verweis auf die FFP2-Maskenpflicht. Der Zettel wird schnell abgehängt. Auch Schmid und ihre Kollegin haben die Masken an den Nagel gehängt. „Die Leute sind ja nur so kurz hier im Laden.“ Bei ihrem Nebenjob als Bedienung wird Frieda Schmid die Maske allerdings noch eine ganz Weile tragen, erklärt sie. Alleine schon wegen der Verweildauer der Gäste.

Auch bei der Bäckerei Sesar hält es sich bei den Kunden mit und ohne Maske in etwa die Waage – die Hälfte kauft Backwaren lieber noch mit Mundschutz ein, die andere verzichtet gerne darauf. Über zwei Jahre antrainierte Verhaltensmuster lassen sich jedoch auch hier nicht einfach so ablegen. „Die Kunden halten nach wie vor Abstand und schauen erst mal von draußen rein, wie viele andere Kunden gerade im Laden sind“, erzählt uns eine Bäckerei-Mitarbeiterin. Von heute auf morgen kann eben nicht alles wieder beim Alten sein.