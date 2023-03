Ob Salat oder Süßes: Initiative rettet Essen vor der Tonne - Im Landkreis will sie noch aktiver werden

Von: Stephanie Uehlein

Lebensmittel nicht zu verschwenden, sondern zu verwenden: Das ist Ziel von „foodsharing“. © Marius Becker/dpa (Symbolfoto)

Lebensmittel verwenden statt wegwerfen: Das ist erklärtes Ziel der Initiative „foodsharing“. Erstmals bot diese nun im Landkreis eine „Öffentliche Lebensmittelfairteilung“ an – im Treffpunkt „MiA“ in Wielenbach. Sie möchte ihr Engagement im Raum Weilheim ausbauen.

Landkreis – Orangen und Mangos, Fenchelknollen und Salatköpfe, aber auch Konserven und Süßwaren lagen im „MiA“ bereit, um kostenlos an Interessierte ausgegeben zu werden. Rund 50 bis 60 Menschen nutzten das Angebot, wie Andrea Kurz (34) aus Pähl erklärt, die als Botschafterin für „foodsharing Weilheim“ fungiert. Die Lebensmittel, die nicht mehr für den Verkauf, aber noch für den Verzehr geeignet waren, waren bei verschiedenen Betrieben eingesammelt worden, die mit „foodsharing“-Gemeinschaften in der Region kooperieren. Mit der Aktion machte die Initiative „foodsharing“ darauf aufmerksam, dass sie auch im Raum Weilheim tätig ist.

Etwa 50 bis 60 Menschen nutzten das Angebot im Treffpunkt „MiA“ in Wielenbach. © „foodsharing“

Neben der Gruppe Weilheim, die seit einiger Zeit zwischen Penzberg und Raisting und bis zum Staffelsee aktiv ist, gibt es im Landkreis eine Gemeinschaft im Raum Schongau/Peiting. Aber etwa auch im Landkreis Landsberg ist „foodsharing“ vertreten.

Ihre Gruppe strebe nicht nur an, nicht mehr verkaufbare Lebensmittel aus Läden wie Supermärkten, Bäckereien und Metzgereien zu retten, sagt Kurz. Als Kooperationspartner, die „foodsharing Weilheim“ Lebensmittel zur Verfügung stellen, kämen auch Restaurants, Wochenmärkte und Schulkantinen in Frage. Die Abholung könne regelmäßig genauso wie einmalig erfolgen und „zu allen möglichen Uhrzeiten“.

Bislang wird mit zwei Supermärkten zusammengearbeitet

Die Gruppe Weilheim arbeitet laut Kurz derzeit fest mit zwei Supermärkten zusammen. Sie wünscht sich aber mehr Kooperationspartner. Ihre sogenannten Foodsaver (Lebensmittelretter), die in den beiden Läden Ware abholen, tun dies für sich selbst, geben aber laut Kurz auch meist etwas an andere weiter. Die Zahl der Menschen, die sich der Gruppe Weilheim anschließen, wächst nach Auskunft der „foodsharing“-Botschafterin kontinuierlich. Sie liegt inzwischen bei knapp 200 – registriert auf der Internet-Plattform food-sharing.de.

Kistenweise Lebensmittel waren für die erste „foodsharing“-Lebensmittelverteilung im Landkreis vorbereitet. © „foodsharing“

Bei der Initiative gehe es nicht nur darum, bei Kooperationspartnern Lebensmittel zu retten, sagt Kurz. Man könne bei „foodsharing“ genauso zum Beispiel Interessierte zur Apfelernte einladen oder Lebensmittel, die man im Vorrat hat und aus irgendeinem Grund nicht selbst verwenden möchte, zum Weitergeben anbieten. Dabei könne es sich auch um eine Packung mit Tee handeln, der einem nicht zusagt. Nahrungsmittel werden im Rahmen von „foodsharing“ stets kostenlos abgegeben.

Gerettete Lebensmittel verwenden - „Ein sehr schönes Gefühl“

Über ihre persönlichen Erfahrungen mit der Initiative sagt Kurz, es sei „ein sehr schönes Gefühl“ gerettete Lebensmittel in der Küche zu verwenden. Wenn man zubereite, was man über das Projekt bekommen hat, werde man beim Kochen kreativer. Die Initiative habe sie auch dazu gebracht, erstmals Grünkohl und Mangold zu verarbeiten, erzählt die 34-Jährige. Die Lebensmittel für ihren Zwei-Personen-Haushalt bekomme sie zu etwa 50 bis 60 Prozent über „foodsharing“.

Lokal aktiv sein und „nicht unnötig in der Gegend herumfahren“

Ihre Gruppe versteht sich nicht als Konkurrenz zur „Weilheimer Tafel“, wie Kurz erklärt: „Wir versuchen, uns gegenseitig zu ergänzen.“ Wer von „foodsharing“ profitieren will, müsse nicht bedürftig sein. Die Initiative unterstütze aber durchaus Menschen mit vergleichsweise geringem Budget. Kurz stellt klar: Vorrangiges „foodsharing“-Ziel sei es nicht, „den Kühlschrank zu füllen“, sondern Lebensmittel vor dem Wegwerfen zu bewahren. Dabei werde angestrebt, lokal aktiv zu sein und „nicht unnötig in der Gegend herumzufahren“. Mit ihrer Gruppe möchte Kurz im Sommer eine neue Verteilungsaktion anbieten, wie sie in Wielenbach stattfand. Und mit einem „food-sharing“-Picknick könne auch eine Möglichkeit zum Austausch geboten werden.

Mehr Infos zur Initiative „foodsharing“, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv ist, erhalten Interessierte unter foodsharing.de. Kontakt zur Gemeinschaft Weilheim per E-Mail an weilheim@foodsharing.network.