Unterhausen zeigt, wie Jubiläen gefeiert werden sollen: Das ganze Dorf auf den Beinen

1200 Teilnehmer beim Festumzug

Wenn in einem Ort die Feuerwehr ihr 140-jähriges Bestehen feiert, ist das schon ein Grund zum Feiern. Wenn sich dann noch der Burschenverein mit seinem 15-Jähriges samt Standartenweihe dazugesellt, ist es ein Garant für ein gelungenes Fest. Und so war bei der Unterhauser Festwoche das ganze Dorf auf den Beinen.

Unterhausen – Begonnen hatten die Feierlichkeiten zum 140-jährigen Bestehen der Feuerwehr und dem 15-jährigen des Burschenvereins bereits am Donnerstag mit einem Sternmarsch. Aus allen Himmelsrichtungen starteten Musikkapellen und Vereine, es gab ein Standkonzert am Maibaum, bevor der Marsch weiter zum Festzelt nahe der B 2 führte.

Dort erfolgte der Bieranstich durch Bürgermeister Markus Loth, der dieses Mal nur einen Schlag benötigte zum „O’zapft is“. Musikalisch umrahmt wurde der Auftakt von der Blaskapelle Raisting.

Am Freitagabend heizten die „Briada“ und „Deschowieda“ den feierlustigen Unterhausern beim Heimathitkonzert ein. Am Samstag konnte man sich beim Oldtimertreffen mit Feldvorführung in den Bann alter Traktoren ziehen lassen.

Nach dem Burschenabend kam mancher schwer aus den Federn

Besonderes Highlight war hierbei der erste selbstfahrende Grashäcksler. Hoch her ging’s danach beim Burschenabend, wo die Ingolstädter „Saustoimusi“ für Stimmung sorgte. So fiel es manchem sichtlich schwer, nach den vielen langen Nächten am Sonntag pünktlich zum Kirchenzug zu erscheinen, aber es gelang letztlich allen, auch wenn mancher mit offener Uniformjacke erst auf der Zugstrecke eilig aus seinem Haus rannte. Beim Gottesdienst am Dorfanger waren alle wieder da.

Pfarrer Engelbert Birkle betonte die Bedeutung der Vereine für das Gemeinschaftsleben. „Wenn man bedenkt, welchen Herausforderungen sich die Feuerwehr in 140 Jahren stellen musste, kann man nur danken für das Engagement, den Schutz, den die Feuerwehrleute erfahren, und die Hilfe, die wir erhalten haben“, so der Stadtpfarrer. Die neue Standarte des Burschenvereins, die Birkle segnete, sei auch ein optisches Zeichen dafür, wo man steht, hingehört und wofür man sich einsetzt.

+ Pfarrer Engelbert Birkle weihte beim Feldgottesdienst auf dem Dorfanger die neue Standarte des Burschenvereins. © Foto: Bianca R. Heigl

Diakon Ralf Nesslauer hatte sich für die Predigt das Bild des Ackers mit vielen Steinen, auf dem dennoch Saat aufgeht, gewählt. Er ging auch genauer auf die Motive der neuen Standarte ein: Auf der einen Seite sehe man ineinandergreifende Hände, die auch als Zeichen des Friedens und Zusammenhalts zu verstehen seien. Die andere Standartenseite ziert ein Bild der Kirche Unterhausen, der „Ausgabestelle für Gottes Saat“, wie Nesslauer sie nannte. Und so schloss er mit dem Wunsch: „Gott schenke uns liebende Augen für unseren Acker und Vertrauen in unsere Saat!“

Schier endloser Festumzug mit prominenten Ehrengästen

Beim nachmittäglichen Festumzug war dann ein Großaufgebot benachbarter Feuerwehren und Burschenvereine zu sehen. Auch die anderen Unterhausener Vereine waren mit von der Partei, dazu Kapellen, Trommlerzüge, Trachtler, Schützen, Festwagen und Ehrengäste – insgesamt 72 Zugnummern mit rund 1200 Teilnehmern. In der Ehrenkutsche nahm neben Landrätin Andrea Jochner-Weiß, Bürgermeister Markus Loth und Kreisbrandrat Rüdiger Sobotta auch Unterhausens Feuerwehr-Ehrenkommandant Alois Strauß Platz. Den Ausklang der Festwoche Unterhausen bestritt dann die Oberland-Formation „Blechpfiff“ bayerisch-böhmisch-modern.