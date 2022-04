„Das gibt wahnsinnig viel Kraft“ - An Krebs erkrankte Marion fassungslos über Zuspruch und Spendenbereitschaft

Von: Boris Forstner

Teilen

Sie sind unendlich dankbar über die viele Hilfe: Marion mit Ehemann Thomas und den Kindern Veronika und Korbinian. © Boris Forstner

120.000 Euro für ein wichtiges Medikament sind über eine Spendenaktion schnell zusammen gekommen. Die an Krebs erkrankte Marion und ihr Mann Thomas sind fassungslos über den Zuspruch.

Weilheim/Traubing – Sie lacht viel, trotz allem. Beim Gespräch in der Küche ihres Hauses in Traubing wirbelt die fünfjährige Veronika herum, der sieben Monate alte Korbinian wechselt sich im Hochstuhl zwischen Lachen und Weinen ab, doch die 35-Jährige bleibt gelassen. Erzählt lächelnd, wie sie als begeisterte Trachtlerin aus der Nähe von Steingaden 2013 beim Bezirksmusikfest in Schongau ihren Thomas kennengelernt hat, der bei der Blaskapelle Traubing aktiv ist. Wie sie heirateten, erst Veronika bekamen, vor zwei Jahren ein Haus bauten und der kleine Korbinian vergangenes Jahr das Glück perfekt machte.

Doch das endete jäh Ende Januar. Marion hatte schon längere Zeit gespürt, dass mit ihrer linken Brust etwas nicht stimmt, „aber ich habe mir nichts weiter dabei gedacht. Ich habe ja gestillt, da hat man immer wieder mal Knoten“, sagt sie. Ende Januar ging sie doch zum Arzt – und erhielt die niederschmetternde Nachricht Brustkrebs. Noch dazu eine aggressive Art – der Tumor war so schnell gewachsen, dass er gar nicht mehr auf das Ultraschallbild passte.

Brustkrebs: Krankenkasse zahlt neues Medikament nicht - Familie steht vor großem finanziellen Problem

Es ging gleich los mit der ersten Chemotherapie, mit allen Einschränkungen, die das gesundheitlich mit sich bringt. „Weil der Tumor so aggressiv ist, nimmt er auch das Gift der Chemo gut auf“, sagt Marion. Um die Chance zu verbessern, dass der Krebs nicht schnell wieder zurückkommt, gibt es ein neues Medikament, das sich in Studien als wirksam erwiesen hat. Das Problem: Die Zulassung gibt es bisher nur für andere Krebsarten, nicht für Brustkrebs. „Die Erfolge sind in den Untersuchungen genauso gut, es wird sicher auch bald zugelassen – aber solange das nicht der Fall ist, übernimmt die Krankenkasse die Kosten nicht“, schildert Ehemann Thomas (42) das Dilemma.

Das führte zu zwei Problemen. Zum einen finanziell, weil eine einzige Dosis des Medikamentes laut Marion etwas mehr als 7000 Euro kostet. „Und ich brauche 17 Gaben“, sagt sie – macht rund 120 000 Euro, die die Familie, die eben erst ein Haus gebaut hat, das drumherum noch wie eine Baustelle ausschaut, nie hätte aufbringen können. Zum zweiten kam der Zeitfaktor dazu. Denn der Onkologe will das neue Medikament, damit es besonders wirksam ist, nur rund um die in einigen Monaten anstehende Operation mit weiteren Chemo-Zyklen verabreichen. Schon in wenigen Wochen müsste also die Therapie mit dem teuren Medikament starten. „Die Zeit war plötzlich unser größter Feind“, sagt Marion.

Das war der Stand der Dinge, als sie vor rund zwei Wochen am Telefon ihren Chef Michael Walk und dessen Tochter Katharina über ihre Lage informierte. In der Weilheimer Filiale der Metzgerei hat sie gearbeitet und schwärmt: „Wir sind dort einfach ein super Team.“ Walk habe ihr gesagt, man werde ihr helfen. „Das hat mich natürlich gefreut. Aber ich hätte nie gedacht, was danach passiert“, sagt Marion.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter und unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Spendenaktion für Marion geht viral - Fast 1000 Teilnehmer bei Spendenlauf

Denn die Metzgerei startete mit eigenen 20 000 Euro eine beispiellose Spendenaktion, die nicht nur unter anderem von der Heimatzeitung aufgegriffen wurde, sondern vor allem in den sozialen Netzwerken viral ging und mannigfaltig geteilt wurde. Wie viel Anteil die Menschen am Schicksal der zweifachen Mutter nahmen, erfuhr Thomas, als ihm ein Arbeitskollege bei Compact Dynamics in Starnberg spontan anbot, 1000 Euro zu spenden, weil ihn das Schicksal seiner Frau so bewegt hat. „Ich hätte nie gedacht, dass das so einschlägt“, sagt Marion und schüttelt den Kopf. „Das gibt einem wahnsinnig viel Kraft.“ Und, sagt sie schon wieder lachend: „Manchmal ist es gut, wenn man bekannt ist wie ein bunter Hund.“

Denn überall gab es Aktionen. In Rottenbuch am Wochenende einen von der Schönegger Käsealm unterstützten Spendenlauf mit fast 1000 Teilnehmern, den ein Verwandter organisiert hatte, und am Sonntag ein Benefizkonzert der Blaskapelle Traubing, deren Erlös ebenso aufs Spendenkonto floss. Für Marion war die viele Unterstützung gar nicht so leicht zu verarbeiten: „Man muss erst einmal zulassen, dass man sich helfen lässt“, sagt sie. Aber sie ist unendlich dankbar, dass sie jetzt eine bessere Chance hat, die heimtückische Krankheit zu besiegen.

Marion braucht teures Medikament - Benötigte Spendensumme ist erreicht

Schon vor den Aktionen am Wochenende war die benötigte Spendensumme erreicht. Das bestätigt Markus Hochmuth, der für die Metzgerei Boneberger die Spendenaktion organisiert hat – eine genaue Summe hatte er aber auch nicht parat. Marion und Thomas haben schon überlegt, ob sie das restliche Geld teilweise zurücküberweisen oder an eine Krebsstiftung weiterreichen – wobei die Spender ja vor allem Marion helfen wollten. Schwierige Entscheidungen, die aber erst einmal nebensächlich sind. Jetzt geht es erst einmal darum, wieder gesund zu werden.

Beim abschließenden Fototermin sagt Marion, das sie unbedingt wieder arbeiten will, und schaut auf eine freie weiße Fläche am Haus, die noch darauf wartet, verziert zu werden. „Das mache ich auf jeden Fall“, sagt die passionierte Lüftlmalerin. Die 35-Jährige wird weiter kämpfen – in Gedanken unterstützt von vielen, vielen Menschen.

Hier gibt es noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau und Weilheim.