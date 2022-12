Wenn die Polizei im Landkreis Weilheim-Schongau den Bestatter ruft . . .

Von: Jennifer Battaglia

Bei unnatürlichen Todesfällen verständigt die Polizei einen Bestatter zum Abtransport des Verstorbenen. Die Polizei muss in der Region Schongau einen neuen Bestatter finden © Symbolfoto IMAGO / Panthermedia

Sterben Menschen eines unnatürlichen Todes, kümmert sich die Polizei um die Klärung der Todesumstände. Für den Abtransport der Verstorbenen werden Bestatter kontaktiert, die mit der Polizei einen Vertrag abgeschlossen haben. Drei Bestattungsunternehmen aus dem Landkreis berichten von ihrer Arbeit.

Landkreis – Seit 27 Jahren ist Werner Pausch als Bestatter tätig. Der 51-Jährige ist der stellvertretende Leiter von „Bestattungen Penzberg“, die zur Stadt Penzberg gehören. Stirbt ein Mensch eines unnatürlichen Todes im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Penzberg – also bei einem Autounfall oder einem Gewaltverbrechen – wird der Bestattungsbetrieb verständigt. Zwischen der Polizei und „Bestattungen Penzberg“ ist es vertraglich geregelt, dass nur dieser Betrieb in solchen Fällen für den Abtransport des Verstorbenen zuständig ist.

„Pro Jahr haben wir circa 15 polizeiliche Einsätze“, sagt Pausch. Dazu zählen nicht nur Verkehrstote oder Mordopfer, sondern auch Suizidtote, tot aufgefundene Vermisste oder Verstorbene von Wohnungsöffnungen. Im Einzugsgebiet der Polizeiinspektion liegt sowohl eine Autobahn als auch eine Zugstrecke. „Manchmal werden wir auch zum Walchensee gerufen.“

Gearbeitet wird nur im Team

Der Anblick unnatürlich zu Tode gekommener Menschen ist oft nur schwer zu ertragen, Pausch versucht trotzdem, das Prozedere als reine Routine abzuwickeln. „Ich denke nicht viel darüber nach“, sagt er. „Wenn man zu viel nachdenkt, macht man sich kaputt.“ Er ist eigentlich gelernter Metzger, hatte sich aber in den 1990er Jahren dazu entschieden, den Beruf seines Vaters zu ergreifen, der über viele Jahrzehnte Bestatter in München war. Seit 2001 ist Werner Pausch in Penzberg tätig.

Gearbeitet wird bei „Bestattungen Penzberg“ immer im Team. Nach der Verständigung durch die Polizei, kommen die Bestatter zu zweit an die Unfallstelle oder den Tatort. Sie haben eine verschließbare Bahre dabei. Bevor der Verstorbene in die Bahre gelegt wird, kommt er in einen „Bodypack“. Das ist ein großer, weißer Plastiksack mit Reißverschluss. Dieser kommt auch dann zum Einsatz, wenn der Tote, wie etwa nach einem Zugunfall, Extremitäten verloren hat und diese verstreut liegen.

Zur Obduktion in die Rechtsmedizin nach München

Der Bestattungsbetrieb fährt den Verstorbenen zunächst nach Penzberg, wo er in der begehbaren Kühlung am Friedhof hinterstellt wird. Entweder erfolgt dann die Freigabe durch die Staatsanwaltschaft oder der Tote muss in die Rechtsmedizin nach München gebracht werden. Die Überführung übernimmt ebenfalls der Bestattungsbetrieb. „Eine Obduktion dauert in der Regel nur wenige Stunden, selten über einen Tag“, sagt Pausch. Die anschließende Beerdigung des Verstorbenen kann, muss aber nicht über den Bestattungsbetrieb abgewickelt werden.

Carolin Engstler ist die Standortleiterin von „Bestattungen Jehle“ in Schongau. Das Bestattungsunternehmen, das neben Schongau noch weitere Standorte hat und zur mymoria GmbH gehört – einem deutschlandweit tätigen Firma –, war bisher ebenfalls vertraglich an die Bayerische Polizei gebunden. „Den Vertrag habe ich aber gekündigt“, sagt Engstler auf Nachfrage der Heimatzeitung. Das liege allen voran an zeitlichen Gründen. Denn Bestatter verpflichten sich im Vertrag dazu, in maximal einer Stunde vor Ort zu sein, das ist aber für Engstlers Unternehmen nicht immer zu leisten. „Zum einen wegen des Wetters, zum anderen wegen des aktuell hohen Aufkommens an Sterbefällen“, sagt Engstler. Dadurch ist der Betrieb zu sehr eingebunden, um immer sofort auf aktuelle Todesfälle reagieren zu können.

Vertrag war „schlecht verhandelt“

Der Vertrag mit der Polizei war laut der Bestatterin „schlecht verhandelt“. Für Bestattungsunternehmen im Landkreis Ostallgäu gebe es ein Rotationsprinzip und keine vertragliche Bindung. „Die Inspektionen rufen einen Bestatter nach dem anderen an – wenn wir Zeit und Kapazitäten haben, springen wir ein, sonst nicht.“ Sie würde sich ein solches Vorgehen auch für die Region Schongau wünschen. „Aktuell können wir die Vertragsbedingungen einfach nicht gewährleisten.“

Wenn Vertragspartner wegfallen, stellt das für die Polizei ein Problem dar. Stefan Sonntag, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, teilt auf Anfrage mit, dass dann der zeitnahe Abtransport der Verstorbenen nicht mehr gewährleistet werden könne. „Wir brauchen die Firmen, wir können den Transport ja nicht selbst übernehmen.“ Es werde zunehmend schwieriger, Vertragspartner zu finden. Woran das allerdings liegt, konnte er nicht sagen.

Es gibt eine Erschwerniszulage

Ein langjähriger Vertragspartner für die Polizei im Inspektionsgebiet Weilheim ist die „Trauerhilfe Denk“. Seit fast zwei Jahrzehnten arbeitet das Bestattungsunternehmen mit der Bayerischen Polizei zusammen. „Das funktioniert auch sehr gut“, sagt Alfred Sand, Betriebsleiter für den Filialbereich Murnau und Bad Tölz, zu dem auch Weilheim gehört. Im Gebiet Weilheim-Murnau sind es circa 60 bis 80 polizeiliche Bergungen pro Jahr, zu denen die „Trauerhilfe Denk“ verständigt wird. Die Verstorbenen werden laut Sand grundsätzlich dort hinterstellt, wo sie aufgefunden werden. „Das heißt in der Nähe des Sterbeortes“, sagt der 55-Jährige – wenn der nächstgelegene Friedhof auch über eine Kühlmöglichkeit verfügt.

Die Preise für eine Bergung sind im Vertrag mit der Polizei geregelt. Bei Fällen mit besonderen Umständen, zum Beispiel einer Wohnungsöffnung erst Wochen nach Ableben des Verstorbenen, kann eine „Erschwerniszulage“ berechnet werden. „Pro Bergung ist man zum Teil schon mehrere Stunden unterwegs“, sagt Sand über den zeitlichen Aufwand. Für den Bereich Schongau wurde er bereits von der Polizei angefragt. Die Anfahrtszeiten seien für das Bestattungsunternehmen aber nicht in der vorgeschrieben Zeit zu bewerkstelligen. „Ich habe meinen Fuhrpark in Murnau“, so Sand.

Anders als im Ostallgäu

Der Landkreis Weilheim-Schongau fällt in den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Laut Polizeipressesprecher Stefan Sonntag werden hier Verträge mit den einzelnen Bestattern geschlossen und nicht – wie das im Ostallgäu der Fall ist – nach einem Rotationsprinzip verfahren. „So weiß man, dass man einen verlässlichen Partner hat“, sagt der Polizeihauptkommissar.

Die Verträge zur Bergung und zum Transport von Verstorbenen im Auftrag der Bayerischen Polizei werden durch das Polizeipräsidium im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung nach den Vorgaben der sogenannten Unterschwellenvergabeordnung geschlossen werden. „Dies bedeutet, dass in den relevanten Online-Portalen alle Bestatter, die ein Interesse an diesen Verträgen haben, die Möglichkeit erhalten, sich an dieser öffentlichen Ausschreibung zu beteiligen.“ In der Regel sind die Verträge laut dem Polizeipressesprecher so gestaltet, dass sich auch kleinere und mittelständische Unternehmen beteiligen können. Bis zu maximal fünf Jahren beträgt die Vertragslaufzeit.

