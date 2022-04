Das nächste Solarfeld ist in Sicht - in direkter Nähe zur Stadt Weilheim

Von: Magnus Reitinger

Im rot markierten Bereich an der Staatsstraße zwischen Tankenrain und Zellsee könnte ein 35 000 Quadratmeter großes Solarfeld entstehen – so der Stadtrat zustimmt. „Am besten wären Windräder“ © bayernatlas

Zwischen Weilheim und Zellsee soll ein neues, rund dreieinhalb Hektar großes Solarfeld entstehen. Weilheims Bauausschuss ist angetan von den Plänen – die dem Investor eine Million Euro Umsatz pro Jahr bringen könnten, wie es in der Sitzung hieß. Entschieden wird darüber nächste Woche im Stadtrat.

Weilheim – Wer hinter den Plänen steckt, das blieb im Dunkeln, als der Bauausschuss des Weilheimer Stadtrates in seiner jüngsten Sitzung über „eine Anfrage zur Möglichkeit der Errichtung eines Solarfeldes“ zwischen Tankenrain und Zellsee beriet. Fest steht aber: Der potenzielle Investor hat damit offene Türen bei dem Gremium eingerannt. Die Tagesordnung der Sitzung – auf der noch zwei weitere, kleinere Anträge in Sachen „Solar“ standen – zeige, „dass die Antragsteller die Zeichen der Zeit erkannt haben“, konstatierte BfW-Vertreter Rupert Pentenrieder. Und fügte an: „Wir als Entscheidungsträger sollten unseren Beitrag leisten.“

Das tat der Bauausschuss schon mal, indem er das Vorhaben einstimmig befürwortete und dem Stadtrat empfahl, die dafür nötige Änderung des Flächennutzungsplanes plus Aufstellung eines Bebauungsplanes auf den Weg zu bringen. Das anvisierte Grundstück, bisher landwirtschaftlich genutzt, liegt im Außenbereich, direkt an der Staatsstraße Weilheim-Wessobrunn, kurz vor der ersten Zufahrt zur Lichtenau. Es ist rund 35 000 Quadratmeter groß, laut Bauanfrage soll dort eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von bis zu sechs Megawatt errichtet werden.

Investor könnte eine Million Euro pro Jahr an Umsatz erzielen

Damit könnte der Investor einen Umsatz von rund einer Million Euro jährlich erzielen, überschlug Karl-Heinz Grehl (Grüne), der Energie-Referent des Stadtrates: „Das bringt auch Gewerbesteuer.“ Doch nicht nur deshalb, sondern vor allem aus ökologischen und energiepolitischen Gründen freute sich der Grünen-Vertreter, „wenn jetzt die ersten größeren Solarfelder beantragt werden“. Das Projekt sei „ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll“ und solle schnell realisiert werden, sagte Grehl – und betonte, dass die Fläche damit „für die Landwirtschaft nicht endgültig verloren“ sei. Ein Solarfeld sei „eine vorübergehende Nutzung für etwa 20 Jahre“.

Einig war sich der Ausschuss, dass zur Straße hin „als Ausgleich“ eine Hecke gepflanzt werden müsse. Zudem solle das Grünland unter den PV-Elementen – die gewiss umzäunt werden – möglichst erhalten bleiben. Gerd Ratter (ÖDP) regte an, der Betreiber solle unter den Modulen nicht nur Gras wachsen und Schafe weiden lassen, sondern „wirklich eine Kombination von Landwirtschaft und Solar“ verwirklichen, eine so genannte „Agri-PV-Anlage“. Das sei letztlich „Verhandlungssache“, hieß es seitens des Stadtbauamtes. Generell könne ein Solarfeld so geplant werden, „dass darauf Tierhaltung im weitesten Sinne möglich ist“.

Umweltschutz kollidiert immer wieder mit dem Umweltschutz

Wie auch immer die Planung im Detail ausfällt: In jedem Fall bleibe „Raum für kleine Tiere“ und entstehe „etwas ökologisch Sinnvolles“, befand Stefan Emeis (Grüne) als Umwelt- und Klimareferent des Stadtrates. Was den Nutzen für die Energiewende betrifft, stellte er folgende Reihung auf: Am besten, weil platzsparend und ertragreich, seien Windräder. „Danach kommt gleich Photovoltaik“, so Emeis – während bei Biomasse ungleich mehr Fläche nötig sei, um einen vergleichbaren Ertrag zu erzielen.

3. Bürgermeister Alfred Honisch (Grüne) erinnerte als Sitzungsleiter an die Probleme, die aktuell bei einem anderen Solarfeld-Projekt bestehen, nämlich bei den Planungen der Stadtwerke in Unterhausen. Laut einem Gutachten, das der Bund Naturschutz vorlegte, befinden sich auf der dort auserkorenen Fläche geschützte Biotope – was nun näher untersucht werden muss (wir berichteten). Um eine spätere Überraschung zu vermeiden, solle der Investor des Projekts bei Tankenrain am besten schon vorher seine Fläche evaluieren, so Honisch. Für dieses Areal hat das Stadtbauamt bislang „keine Kenntnis von Landschaftsschutz- oder ähnlichen Verordnungen“.

