Das sagen die Gegner des Bürgerentscheids: „Wir müssen handeln“

Interview mit Landrätin und Krankenhauschef

Von Elke Robert schließen

Sebastian Tauchnitz schließen

Im Interview sprechen Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Thomas Lippmann, Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH, über große Probleme, Hoffnungen für die Zukunft und die Gefahren, die ein erfolgreicher Bürgerentscheid ihrer Ansicht nach mit sich bringt.



Immer wieder wird kritisiert, dass in der öffentlichen Debatte der Bau des Zentralkrankenhauses als de facto alternativlos propagiert wird. Warum wurden nicht verschiedene Varianten geprüft, etwa die Frage untersucht, wie beide Standorte zukunftsfähig entwickelt werden können?



Lippmann: Grundlage unserer jetzigen Arbeit ist das Gutachten von Prof. Norbert Roeder. Er sollte die Frage untersuchen, was der Landkreis tun muss, um auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren eine kommunale Krankenhausversorgung zu haben. Bei dieser Untersuchung gab es nur einen Weg, der diese Aufgabenstellung löst: der Bau eines neuen Zentralkrankenhauses auf der grünen Wiese.

Das Gutachten wurde im Kreistag vorgestellt. Der hat im November eine eindeutige Entscheidung getroffen: Es soll ernsthaft geprüft werden, was Zentralisierung und Neubau bedeuten würden. Die Kreisräte wollten belastbare Zahlen und Fakten, für die ein Planungsprozess nötig ist.

Sollte sich der Neubau nicht umsetzen lassen, dann soll die Tätigkeit der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH an einem Standort zentralisiert werden. Das ist der politische Wille der gewählten Volksvertreter, der später noch einmal vom Ministerium überprüft worden wäre. Die schenken uns nicht einfach einen Neubau, sondern hätten vorher natürlich geprüft, ob eine Erweiterung des Bestands nicht auch möglich wäre.

Jetzt reden Sie viel im Konjunktiv. Haben Sie etwa die Pläne für das Zentralkrankenhaus schon beerdigt?



Jochner-Weiß: Natürlich nicht. Aber wir sind durch den Bürgerentscheid mitten im Planungsprozess ausgebremst worden. Das kostet uns Zeit und eventuell Fördermittel und sorgt dafür, dass angesichts steigender Preise und Zinsen der Neubau am Ende teurer werden könnte.

Lippmann: Da fehlte nicht viel, dann hätten die Fakten auf dem Tisch gelegen.



+ Selbst wenn das neue Zentralkrankenhaus kommt, muss weiter in Schongau investiert werden. © Hans-Helmut Herold

Zu den Fakten gehört auch die Entscheidung, wo das Krankenhaus gebaut werden soll. Angeblich ist die Clinotel-Standortstudie, die die Bewerbungen von Schongau, Peißenberg und Weilheim untersuchen sollte, nahezu fertig. Warum wurde sie nicht zu Ende gebracht?



Jochner-Weiß: Es ist richtig, dass Ende September nur noch der letzte Block hätte eingearbeitet werden müssen, dann hätte man das Ergebnis gehabt. Aber der Aufsichtsrat der Krankenhaus GmbH (dem die Landrätin vorsteht, Anm.d.Red.) hat das Verfahren gestoppt, als die Unterschriften für das Bürgerbegehren abgegeben wurden. Bevor wir mit der Standortentscheidung in den Kreistag gehen konnten, hätten wir mit den Eigentümern der in Frage kommenden Grundstücke darüber reden müssen, ob sie grundsätzlich verkaufswillig sind. Wenn das Projekt aufgrund des Bürgerentscheids auf der Kippe steht, ergeben solche Gespräche aber kaum Sinn...



Die Stadt Schongau hat in ihrer Bewerbung angegeben, dass die Grundstücke verfügbar wären...



Jochner-Weiß: Eben deswegen mussten wir ja vor einer öffentlichen Debatte und Entscheidung mit den Eigentümern wenigstens Vorgespräche führen. Wenn die in Peißenberg und Weilheim nicht verkaufen wollen würden...



Lippmann: ...dann wäre Schongau in der zu bewertenden Reihenfolge durch Clinotel automatisch weit oben. Wir versuchen, den Prozess so transparent wie möglich zu gestalten und nur auf die Fakten und nicht auf politische Wünsche zu achten. Das Zentralkrankenhaus muss da gebaut werden, wo die Mitarbeiter und die Patienten am besten hinkommen.



Gerade im Schongauer Raum gäbe es da aber etliche Gemeinden, von denen aus man nicht binnen 30 Minuten ins Zentralkrankenhaus nach Peißenberg oder gar Weilheim fahren könnte...



Lippmann: Das Gesetz schreibt vor, dass 90 Prozent der Bewohner eines Landkreises binnen 30 Minuten ein Krankenhaus erreichen können müssen – das muss nicht das Zentralkrankenhaus sein. Es ist richtig, dass es Richtung Westen dünne wird, wenn man binnen 30 Minuten das Zentralkrankenhaus erreichen will. Aber dafür sind Krankenhäuser in anderen Landkreisen in diesem Zeitraum zu erreichen.



Im Notfall kommt es aber oft auf jede Minute an...



Lippmann: Im echten, lebensbedrohlichen Notfall – etwa bei einem Schlaganfall – ist nicht entscheidend, ob ein Krankenhaus um die Ecke ist oder nicht. Da kommt es darauf an, dass das Krankenhaus für diesen Fall optimal ausgerüstet ist. Wir haben drei Krankenhäuser im Landkreis, aber nur eines – das in Weilheim – verfügt über eine Stroke-Unit zur Behandlung von Schlaganfallpatienten. Schon heute werden diese immer nach Weilheim gebracht.



Jochner-Weiß: Bad Tölz-Wolfratshausen hat zwei Krankenhäuser, die jeweils gerne eine Schlaganfalleinheit hätten, jedoch aus Qualitätsgründen nur eine führen dürfen.



Wieder ein Punkt, bei dem Schongau das Nachsehen hat. Stimmen die Vorwürfe, dass das Schongauer Krankenhaus in den vergangenen Jahren bewusst geschwächt wurde, indem wichtige Abteilungen nach Weilheim verschoben wurden?



Lippmann: Wir haben in diesen Fällen nicht agiert, sondern reagiert. In der Regel wurden Abteilungen in Weilheim zusammengelegt, weil wir zu wenig ärztliches Personal hatten, um sie in Schongau aufrechtzuerhalten. Oder weil wir nicht auf die erforderlichen Fallzahlen kamen. Es wird immer wieder so hingestellt, als wären alle Probleme in Schongau gelöst, wenn dort einer unserer OP-Roboter stehen würde. Das bringt aber nichts, wenn kein Arzt da ist, der ihn bedient. Schon heute schicken wir regelmäßig Ärzte von Weilheim nach Schongau, um den Betrieb am Laufen zu halten. Zur Wahrheit gehört auch, dass uns in der Debatte um das Defizit der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH immer vorgehalten wird, dass wir in Weilheim und Schongau alles doppelt vorhalten. Wir müssen in Schongau schon teure Leihärzte einkaufen, um die Leistungen stabilisieren zu können...

Jochner-Weiß: ...genauer: um die Leistungen überhaupt noch vorhalten zu können. Der Ärztemangel ist ein riesiges Problem.



Der Ärztemangel ist ein riesiges Problem.

Offensichtlich betrifft das auch die Geburtenabteilung, wie der Gutachter sagte. Bislang hieß es immer, da laufe alles reibungslos...



Jochner-Weiß: Die Entscheidung, die Geburtenstation in Weilheim aufzugeben und in Schongau weiterzubetreiben, lag damals daran, dass in Weilheim die qualifizierten Fachkräfte nicht in ausreichender Anzahl vorhanden waren, gleichzeitig aber das hochengagierte Hebammenteam – übrigens alles freiberufliche Beleghebammen – verständlicherweise im Krankenhaus Schongau bleiben wollten. Diese Hebammen sind ein Glücksfall für Schongau. Aber wir haben auch dort nicht genug Fachärzte. Fällt der großartige Kollege aus, der die Hauptlast schultert, müssen wir die Geburtenstation vorübergehendschließen. Wir waren sogar schon auf Tour in den umliegenden Landkreisen und haben gefragt, ob die uns einen Arzt abgeben würden. Aber die können keinen entbehren.



Lippmann: Das ist ein deutschlandweites Problem. Es fehlt an Spezialisten. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Geburtenstation in Schongau ein Zuschussgeschäft ist. Die gesetzlichen Regelungen sind klar: Es gibt einen Fixkosten-Zuschuss von einer Million Euro pro Jahr, wenn in der Geburtenstation mehr als 50 Prozent der Neugeborenen im Landkreis entbunden werden.



Das schaffen wir aufgrund der Lage von Schongau nicht. Werdende Mütter aus Weilheim orientieren sich nach Starnberg statt nach Schongau, die fehlen uns dann. Das bedeutet, dass wir statt einer Million Euro nicht einen Cent als Zuschuss bekommen.

Das klingt nicht gut. Und wenn man darauf schaut, dass für 2023 mit einem Minus der Krankenhaus GmbH von bis zu 20 Millionen Euro gerechnet wird: Wie lange halten die GmbH und der Landkreis das noch durch?



Jochner-Weiß: Nicht mehr lange, das ist klar, wenn man auf den Kreishaushalt schaut. Wir müssen handeln, und wir handeln mit dem Weg in Richtung Zentralklinikum.



Was passiert sonst? Der Gutachter meinte, wenn nichts passiert, sei Schongau „in ein bis drei Jahren“ dicht...



Jochner-Weiß: Die Gefahr besteht und sie ist ganz konkret. Das würde dann übrigens nicht daran liegen, dass wir nicht mehr bereit wären, die Zuschüsse aufzubringen. Vielmehr merken wir jetzt schon, wie verunsichert die Mitarbeiter im Schongauer Krankenhaus sind. Derzeit hoffen sie alle auf optimale Arbeitsbedingungen und eine langfristige Perspektive im Zentralkrankenhaus. Doch die Unsicherheit wächst – aufgrund des Bürgerentscheids und der Defizit-Debatte. Wenn uns die Leute in Richtung größerer, modernerer Häuser verlassen, wird es ganz schnell zappenduster im Schongauer Krankenhaus.



Lippmann: Auch deswegen gehen die allermeisten Mitarbeiter den Weg zum Zentralkrankenhaus mit Begeisterung und Engagement mit. Sicher gibt es auch bei uns einzelne, die das kritisch sehen. Aber die Masse der Mitarbeiter und alle Arbeitnehmervertreter unterstützen den Plan, ein Zentralkrankenhaus zu errichten. Wir machen das für und mit den Mitarbeitern, nicht gegen sie. Was da immer behauptet wird, dass die Mitarbeiter gezwungen und bedroht werden: Glauben Sie wirklich, dass sich eine Pflegekraft, die wirklich überall sofort wieder einen neuen Job finden würde, vorschreiben lässt, was sie zu denken und zu sagen hat?



+ Für eine Erweiterung des Weilheimer Krankenhauses müsste im Umfeld Platz geschaffen werden. © RUDER/ARCHIV

Was würde eine Schließung für das eigentlich geplante Ambulanzzentrum in Schongau bedeuten?



Jochner-Weiß: Zu heißt zu. Dann wäre auch das Ambulanzzentrum gefährdet. Man müsste nur schauen, was man vor Ort unbedingt vorhalten muss, um die geflossenen Fördermittel nicht zurückzahlen zu müssen.



Weilheim wäre dann der große Gewinner...



Jochner-Weiß: Mitnichten. Es ist auch kein Geheimnis, dass auch ein Haus mit 160 Betten wie heute in Weilheim nicht auf Dauer überlebensfähig wäre. Wir haben im Landkreis immer versucht, eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung für die Bevölkerung zu garantieren. Über kurz oder lang würde sich dann aber die Frage stellen, wie viel mehr als die bloße Daseinsvorsorge, die unsere Pflichtaufgabe ist, wir noch anbieten können. Und nicht zuletzt: Die Schließung eines der Krankenhäuser würde bedeuten, dass das Förderkonzept wegbricht, da somit ein „Aus zwei mach eins“ nicht mehr möglich wäre.



Es ist auch kein Geheimnis, dass auch ein Haus mit 160 Betten wie heute in Weilheim nicht auf Dauer überlebensfähig wäre.

Wie sieht diese Daseinsvorsorge aus?



Jochner-Weiß: Eine kleine Notaufnahme, eine kleine innere Abteilung, eine kleine Chirurgie. In einem Haus für den gesamten Landkreis. Das will aber keiner.



Wenn die Lage so ernst ist, warum erfährt man dann erst jetzt davon? In den vergangenen Jahren waren immer nur gute Nachrichten aus der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH zu hören...



Jochner-Weiß: Es ist gut möglich, dass wir in den vergangenen Jahren etwas zuviel Augenmerk darauf gelegt haben, insbesondere das Schongauer Krankenhaus möglichst positiv in der Öffentlichkeit darzustellen. Vielleicht hätten wir nicht immer wieder Leihärzte verpflichten sollen, um die Geburtenstation irgendwie offenhalten zu können. Vielleicht hätten wir klar sagen müssen, dass es ein Problem ist, wenn sich der internationale Arzt auf einer Station in Schongau im Prinzip mit Hilfe vom Google-Übersetzer verständlich machen kann...



Lippmann: Ich bin Geschäftsführer und damit auch für die Außen- und Innenwirkung des Unternehmens verantwortlich. Dazu gehört, dass ich dafür sorgen muss, dass wir gut wahrgenommen werden, die Patienten uns vertrauen, sich neue Mitarbeiter dazu entschließen, bei uns tätig zu werden. Das geht nicht, wenn man immer nur Hiobsbotschaften überbringt. Aber ja, vielleicht wäre es besser gewesen, Stationen auch mal abzumelden.



Was passiert, wenn die Bürger am 4. Dezember mehrheitlich mit „Ja“ beim Bürgerentscheid stimmen?



Jochner-Weiß: Dann verlieren wir ein komplettes Jahr, nicht mehr und nicht weniger. Ein Jahr lang dürfen wir dann keinen weiteren Schritt in Richtung Zentralkrankenhaus gehen. Viel würde verloren gehen: Im nächsten Frühjahr könnten wir unser Vorhaben im Bauausschuss des Landtags vorstellen. Dann wären wir in der Überprüfung, konkrete Aussagen zu Fördermitteln in greifbarer Nähe. Diesen Vorsprung vor anderen Landkreisen würden wir verlieren. Aber eines ist klar: Wenn das Jahr vorbei ist, werden wir da weitermachen, wo wir gestoppt wurden. Wir kämpfen weiter.



Ist der Bau des Zentralkrankenhauses denn überhaupt finanzierbar?



Jochner-Weiß: Wir werden auch keine Gewinne mit dem Krankenhaus machen, wenn das Zentralkrankenhaus bezogen ist. Aber das Minus muss stark sinken, mein derzeitiges Ziel wäre es, circa fünf Millionen Betriebskostenzuschuss einzusparen, dann könnten wir den Rest des Geldes in die Kreditraten für den Neubau stecken. Mir ist klar, dass wir, wenn das Zentralkrankenhaus gebaut wird, andernorts Abstriche machen müssen. Die Investitionen für landkreiseigene Liegenschaften und die Schulen werden dann sicher einige Jahre lang auf Sparflamme gefahren werden müssen.



Lippmann: Das Minus muss und wird definitiv kleiner werden, wenn wir das Zentralkrankenhaus bezogen haben. Das hat einen Abbau von Doppelstrukturen zur Folge, die viel Geld kosten. Die momentan massiven Instandhaltungskosten würden deutlich sinken. Und statt zweier Energieschleudern hätte man dann einen effizienten Neubau zur Verfügung.

Und was sagen die Initiatoren des Bürgerentscheids? Das lesen Sie hier.

Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.