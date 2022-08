Heftiges Gewitter zieht über Oberbayern: Unterführungen laufen voll - Sandsäcke können abgefüllt werden

Von: Boris Forstner

Ein kräftiges Gewitter hat am Donnerstag gegen 18 Uhr den Verkehr in Weilheim teilweise lahmgelegt. Auch für Freitag besteht eine Unwetterwarnung für die Region.

Update vom 19. August, 13 Uhr: Die Unwetterwarnung mit Hochwassergefahr im Landkreis Weilheim-Schongau beschäftigt auch den Markt Peißenberg. Bürgermeister Frank Zellner weist deshalb nun darauf hin, dass die Anlage zur Selbstabfüllung von Sandsäcken am Peißenberger Festplatz für Bürger der Marktgemeinde bereit steht. Sand, Säcke und Schaufeln werden vor Ort zur Verfügung gestellt. „Vorkehrungen zur Sicherung des Wasserablaufes an den Straßen der besonders neuralgischen Stellen im Ort sind durch den gemeindlichen Bauhof getroffen worden“, so Zellner. Die Situation werde laufend beobachtet und bewertet. Aktuelle Warnungen gibt es auch über das System swarn-peissenberg.de.

Update von Freitag, 19. August, 9.11 Uhr: Der kurze aber kräftige Regenschauer, der sich am Donnerstagabend über Weilheim ergoss, hatte es in sich. Das zeigt auch ein Facebook-Post der Freiwilligen Feuerwehr Weilheim, veröffentlicht am Vortag gegen 21 Uhr. „Seit etwa 18.25 Uhr sind wir nunmehr im Stadtgebiet unterwegs. Voll gelaufene Keller, überflutete Straßen…. Aktuell sind wir noch an zwei größeren Gebäuden an der Pütrichstrasse und im Paradeis mit mehreren Tauchpumpen und Wassersaugern im Einsatz“, heißt es darin.

Starkregen in Weilheim: Feuerwehr im Dauereinsatz - Vollgelaufene Keller, überflutete Straßen

Die veröffentlichten Bilder der Feuerwehr verdeutlichen das Ausmaß des heftigen Gewitters: Dort ist etwa zu sehen, wie der große Parkplatz um ein Geschäft nahezu komplett unter Wasser steht. Auch Straßen und Keller wurden überflutet.

Schon am frühen Donnerstagabend legte das Unwetter in Weilheim teilweise den Verkehr lahm. Grund waren vollgelaufene Unterführungen (siehe Ursprungsmeldung).

Ursprungsmeldung vom 18. August 2022:

Weilheim - Innerhalb von 20 Minuten kam so viel Regen herunter, dass zahlreiche Unterführungen wie hier an der Schützenstraße vollliefen – die Autofahrer mussten sich genau überlegen, ob sie da noch durchfahren wollten. Manche riskierten es, manche drehten um - und standen dann vor der nächsten vollgelaufenen Straße.

Schweres Unwetter in Weilheim - DWD warnt auch am Freitag vor extremem Dauerregen

Überall mussten die Autofahrer auf riesige Pfützen aufpassen. Von „fünf bis sechs Einsätzen“ sprach die Integrierte Leitstelle, betroffen war nur Weilheim – es könnte ein Vorgeschmack auf den Freitag sein, wo der Deutsche Wetterdienst ab 6 Uhr den ganzen Tag vor „extrem ergiebigem Dauerregen“ im gesamten Landkreis gewarnt hat.

