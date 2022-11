Heftige Debatte ums Geld im Kreistag: Ist das Realismus oder „Schwarzmalerei“?

Von: Sebastian Tauchnitz

Der Landkreis nimmt sehr viel Geld ein, gibt aber noch mehr aus. (Symbolbild) © Symbolfoto: Federico Gambarini /dpa

Es ist nicht so schlimm wie befürchtet, aber die kommenden Jahre werden extrem schwierig – so lässt sich die Debatte über den Nachtragshaushalt 2022 im Kreistag zusammenfassen.

Landkreis – Am Ende stimmten nur zwei Kreisräte gegen den Nachtragshaushalt, zu diskutieren gab es aber doch eine ganze Menge – insbesondere mit Blick auf die Zukunft. Weitestgehend einig war man sich darin, dass das Zahlenwerk, das Kreiskämmerer Norbert Merk und seine Mitarbeiter vorgelegt haben, sehr solide und nachvollziehbar sei. Mit einer gewissen Erleichterung wurde registriert, dass der Schuldenstand des Landkreises zum Jahresende nicht bei knapp 80 Millionen Euro, sondern nur bei gut 67 Millionen Euro liegen wird. Grund dafür ist ein erheblich besserer Abschluss des Haushaltsjahres 2021, wie Kreiskämmerer Merk berichtete.

Das brachte Manuel Neulinger (Grüne/Weilheim) zur Feststellung, dass die Finanzlage des Landkreises „letztlich solider ist, als immer berichtet wird“. Die Aussichten seien bei weitem nicht so schlecht. Er mahnte Kreiskämmerer Norbert Merk, „nicht immer so viel schwarzzumalen“, um „keine falschen Botschaften nach außen zu schicken“. Außenstehende könnten sonst den Eindruck gewinnen, die Finanzlage des Landkreises sei „verheerend“. Die Ansicht Neulingers wurde von den anderen Teilnehmern der Debatte allerdings nicht geteilt.

Kreisräte fordern Widerstand gegen (Neu-)Regelungswut der Bundesregierung

„Das ist keine Schwarzmalerei, das sind klare Fakten“, meinte Michael Asam (SPD/Peiting). Man müsse sich dagegen stemmen, dass der Bund und das Land immer neue Aufgaben auf die Landkreise übertragen, die dann den damit verbundenen Finanzaufwand allein schultern müssten.

Franz Seidl (BfL/Peiting) wurde noch deutlicher: „Wir müssen davon ausgehen, dass der Haushalt 2024 nicht mehr genehmigungsfähig ist“, sagte er. Damit bezog er sich darauf, dass der Landkreis nach derzeitigem Stand in zwei Jahren nicht einmal seine Kreditraten zahlen könnte, ohne sich neu zu verschulden. Man müsse endlich politisch umdenken, um die Finanzen in sichere Bahnen zu lenken, so Seidl. „In Zukunft haben wir sonst ein Riesenproblem“, so Seidl mit Blick auf Neulingers Äußerungen.

Kreiskämmerer: „Ausgaben wachsen schneller als die Einnahmen“

Merk meinte dazu, dass in den kommenden Jahren zwar durchaus Mehreinnahmen aufgrund eines höheren Steueraufkommens zu erwarten seien, aber „das Geld, das wir mehr einnehmen, haben wir nicht zur Verfügung, weil die Ausgaben noch schneller wachsen als die Einnahmen“.

Für die Fraktion der Freien Wähler sagte Michael Marksteiner (Weilheim): „Wir sind von einer Krise in die nächste gerutscht.“ Der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH attestierte er, dass sie „nun auf einem sehr guten Stand“ sei. Weitere Großinvestitionen seien daher mit Blick auf den bevorstehenden Bürgerentscheid und die Finanzlage des Landkreises nicht mehr möglich. Auch er lehnte Neueinstellungen beim Landratsamt, um Aufgaben zu erledigen, die auf Bundes- und Landesebene beschlossen wurden, ab. Das Geld, das man dadurch einspare, solle lieber in die Sicherheit und Ausstattung der Schulen investiert werden.

Maiken Winter: „Brauchen nicht nur ein Geld-, sondern auch ein verbindliches CO2-Budget“

Markus Kunzendorf (ÖDP/Oberhausen) kritisierte angesichts des großen Zuwachses an Angeboten bei der Krankenhaus GmbH, dass „nie besprochen wurde, was wir als Kreistag denn wirklich in unseren beiden Krankenhäusern anbieten wollen“. Er verwies zudem auf die konkreten Vorschläge, die die Fraktion der ÖPD/Unabhängige unterbreitet hätten, um die Finanzlage des Landkreises zu verbessern: Die Konzentration der Krankenhaus-Versorgung auf einen Standort, während das Weilheimer Krankenhaus zum neuen Landratsamt umgebaut werden soll (wir berichteten). Man habe sich auch dafür ausgesprochen, die Turnhalle am Gymnasium in Weilheim kostengünstig zu sanieren und nicht teuer neu zu bauen, so Kunzendorf weiter.

Das Schlusswort hatte Maiken Winter (ÖDP/Raisting), die anmerkte, man rede in der Haushaltsdebatte immer nur über Geld. Genau wie ein Geldbudget brauche der Landkreis auch ein CO2-Budget, an das er sich halten müsse. Die Landrätin pflichtete ihr bei, räumte aber ein, dass das womöglich noch komplizierter sei.

