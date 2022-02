Debatte im Stadtrat: Weilheim verdichten, das Umland entlasten?

Stellungnahme zur Landesplanung

Von Magnus Reitinger schließen

Soll die Stadt Weilheim Stellung beziehen zur aktuellen Landesplanung der Staatsregierung? Lohnt sich der Aufwand überhaupt? Diese Fragen führten im Stadtrat jetzt zu einer spannenden Debatte. Dabei ging es auch um das künftige Wachstum der Kreisstadt.

Weilheim – Wie ernst soll man eigentlich nehmen, was die bayerische Staatsregierung im „Landesentwicklungsprogramm Bayern“ (LEP) festschreibt, das offiziell als „Grundlage und Richtschnur für die räumliche Entwicklung des Freistaats“ gilt und derzeit in einigen wichtigen Abschnitten fortgeschrieben wird? Da stießen in der Februar-Sitzung des Weilheimer Stadtrates sehr unterschiedliche Ansichten aufeinander.

„Entscheiden können wir gar nichts“

Für Bürgermeister Markus Loth (BfW) ist der Prozess, in dem die Kommunen landauf, landab zu den geplanten LEP-Änderungen befragt werden, eher eine Formalie. Direkt angehört würden dabei nur die Spitzenverbände, in diesem Fall der Bayerische Städtetag. Diesem können die Kommunen in den nächsten Wochen Stellungnahmen zuleiten und etwaige Ergänzungen anregen. „Aber entscheiden können wir gar nichts“, betonte Loth im Stadtrat – und fügte an: „Das Landesentwicklungsprogramm hat konkret mit Weilheim gar nichts zu tun.“

Lob von den Grünen für das Programm

Dagegen fing Grünen-Stadträtin Brigitte Gronau bei Lektüre des 85-seitigen Änderungs-Entwurfs Feuer fürs LEP. Klima- und Naturschutz würden darin „sehr konkret abgehandelt“, sagte sie: „Das ist toll, was da drin steht.“ Und es betreffe Weilheim durchaus, etwa in Sachen Umgehungsstraße. „Die Tendenz dieses Programms geht eindeutig weg von weiteren Umfahrungen, hin zum Bahnausbau“, befand Gronau. Die Frage sei, „ob das tatsächlich Regelwirkung hat und finanziell entsprechend unterfüttert wird“.

Lesen Sie auch: Stadträte sauer über Kritik der Naturschützer

Auch SPD-Vertreter Horst Martin fand – anders als Bauverwaltungsleiter Manfred Stork in seiner Einführung –„gar nicht so vage und banal“, was in den geplanten LEP-Änderungen stehe. So würden die Hürden für künftige Flächenbebauung im Außenbereich deutlich höher. Bemerkenswert sei auch, dass Oberzentren wie Weilheim laut LEP nicht unbedingt wachsen müssen – „anders, als das bisher manchmal kommuniziert wurde“, so Martin. Seiner Ansicht nach solle Weilheim konkret den Wunsch nach einem zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Tutzing-Garmisch in das Verfahren einbringen. Denn andere Projekte seien darin durchaus namentlich genannt.

Es gibt tolle Papiere in Bayern. Aber es ist oft ein großer Unterschied zwischen den Aussagen und der Realität.

Wie berichtet, hatte die SPD bereits zur Bauausschuss-Sitzung vor zwei Wochen eine Stellungnahme zu den LEP-Änderungen vorgelegt –als einzige Stadtratsgruppierung. Zur Ratssitzung reichten nun auch Grüne und CSU Eingaben nach. Ob daraus eine gemeinsame Stellungnahme des Gremiums wird, das blieb bei der Zusammenkunft am vergangenen Donnerstag offen. Man nehme das Thema in die Klausurtagung am Wochenende mit, erklärte Loth. Dort wollte der Stadtrat nicht-öffentlich und sehr grundsätzlich Weilheims künftige Entwicklung besprechen – und auch die mögliche Stellungnahme zum LEP, die dann in der nächsten öffentlichen Bauausschuss-Sitzung erneut Thema sein soll. „Hoffen wir, dass wir einen Konsens hinbekommen“, sagte Loth.

Stadtrats-Klausur zur Entwicklung Weilheims

Dass es in der Klausur munter werden würde, das ließ die Diskussion am Donnerstagabend schon mal ahnen. Während sich Grünen-Vertreterin Gronau so positiv über das Landesentwicklungsprogramm geäußert hatte, konstatierte ihr Fraktionskollege Karl-Heinz Grehl, es gebe zwar „tolle Papiere in Bayern“, doch die Umsetzung sei stets freiwillig: So ergebe sich „ein großer Unterschied zwischen den Aussagen und der Realität“. Beispiel sei die zunehmende Zersiedelung der Dörfer mit ausfransenden Neubau- und Gewerbegebieten, die das LEP so eigentlich nicht wolle.

Wachstum gehört in die Zentren und gehört auch in die Stadt Weilheim, damit die Dörfer nicht noch mehr zersiedeln.

Für Claus Reindl (BfW) steht fest: In Städten lasse sich höher, dichter und flächensparender bauen als in Dörfern. Wenn die Region wachse, seien also vor allem die Zentren gefordert. „Wachstum gehört in die Zentren und gehört auch in die Stadt Weilheim, damit die Dörfer nicht noch mehr zersiedeln“, so Reindl. Weilheim müsse bei seinen Entscheidungen „für die ganze Region denken“. Dass es auch im Stadtrat oft Kritik an Weilheims Verdichtung und Wachstum gebe, bemängelte Stefan Zirngibl (CSU). „Zu viele“ im Gremium seien „gegen alles“ – weshalb sich der Stadtrat bei Debatten wie jener über den LEP „erst an der eigenen Nase fassen“ müsse.