„Der Westen ist das Stiefkind von Weilheim“ - Anwohner hoffen zumindest auf Lärmschutz

Von: Katrin Kleinschmidt

Die Westumfahrung – mit Anbindern an die Gewerbegebiete – wäre eine Lösung für die Wessobrunner Straße gewesen, glaubt Christian Doneck. Doch er hätte auch weitere Vorschläge für Lärmschutz. © Ruder

Ein schöner Tag im Garten – für Christian Doneck gibt es den kaum noch. Zu viel Verkehr rauscht täglich am Haus an der Wessobrunner Straße vorbei. Eine Westumfahrung als Lösung dürfte nach der Bürgerbefragung hinfällig sein. Der Weilheimer aber hofft zumindest auf Lärmschutz. Bisher vergeblich.

Weilheim – Es scheppert. Schon wieder. Das dritte Mal in den vergangenen fünf Minuten. „Sehen Sie!“, sagt Christian Doneck und schaut aus dem Fenster. „Alle zwei Minuten donnert hier ein Lkw oder Traktor vorbei.“ Es ist ein Dienstag, früher Nachmittag. Und es rollt ordentlich Verkehr über die Wessobrunner Straße in Weilheim, an der das Haus von Irmgard und Christian Doneck steht. Das Paar hatte insgeheim auf eine Westumfahrung gehofft, auf Entlastung.

Das Ergebnis der Bürgerbefragung macht diese noch unwahrscheinlicher, als die Variante ohnehin war. Christian Doneck schickte in seinem Frust einen Leserbrief. Die Heimatzeitung entschied, ihn nicht einfach zu drucken, sondern die Familie zu besuchen.

Er sei keiner, der immer nur meckert

Und so sitzt Christian Doneck nun mit einem Ordner Unterlagen am Esstisch. Er sei keiner, der immer nur meckert, versichert der 75-Jährige. Seit 14 Jahren lebt er in dem Haus, seine Frau seit 1982.

Erst in den vergangenen fünf, sechs Jahren habe der Schwerlastverkehr stark zugenommen, sagt Doneck –aus Richtung Wessobrunn kommend und auch ortsauswärts. „Um 50, 60 Prozent“, schätzt er. Es handelt sich unter anderem um Lieferanten, Entsorgungsbetriebe und Baufirmen. Oft werde Bodenaushub vorbeigefahren – die stets gleichen Fahrzeuge würden dann in kurzen Abständen ein- und ausfahren.

Hinzu käme viel landwirtschaftlicher Verkehr, der häufig nicht nur laut ist, sondern auch Spuren hinterlässt: „Wir haben in der Erntezeit oft die Einfahrt voll“ – gehäckselter Mais, Stroh und Heu muss das Paar dann regelmäßig beseitigen, damit der Gulli nicht verstopft.

„Die Pkw sind gar nicht das Problem“

Auch den Verkehr von der Berufsschule merke man, wenn der Unterricht aus ist. „Aber die Pkw sind gar nicht das Problem“ – wenn sie sich auch morgens stadteinwärts auf der Wessobrunner Straße stauen. Sondern der Schwerlastverkehr. „Lärm, Dreck und Gestank: Das sind die drei Dinge, die uns das Leben schwer machen.“

Bisweilen beginne der Hauptverkehr gegen 6 Uhr morgens und gehe im Sommer schon mal bis abends halb 10. Doneck macht den Fahrern gar keinen Vorwurf. „Ich habe auch viel Verständnis für Umfahrungsgegner.“ Die Umgehungsstraße wäre in seinen Augen auch nicht die einzige Möglichkeit, die Anwohner der Wessobrunner Straße zu entlasten.

Es gebe auch andere Möglichkeiten als eine Umgehungsstraße

Doneck hat den Behörden schon andere Vorschläge unterbreitet: Wären die Kanaldeckel ebenerdig, würde das laute Klackern, das beim Drüberfahren entsteht, schon wegfallen. „Darum müsste sich die Stadt kümmern.“ Auch die Spurrillen führten dazu, dass es laut sei. Mit einem neuen Flüsterasphalt könne das Staatliche Bauamt Weilheim Abhilfe schaffen, glaubt Doneck.

Und „Tempo 30“ für landwirtschaftlichen Verkehr kann er sich auch vorstellen. Denn dass die Landwirte die bisher erlaubten 50 Stundenkilometer auch – wenn möglich – fahren, kann er nachvollziehen. „Die schauen natürlich auch, dass sie den Verkehr nicht blockieren.“

Seine Eingaben blieben bisher ohne Ergebnis

Seine Ideen schickte er an die Stadt, die sie ans Staatliche Bauamt Weilheim weiterleitete. Auch mit dem Bayerischen Bauministerium hatte er bereits Kontakt. Bisher ohne Ergebnis, schildert Doneck. Am Narbonner Ring gebe es „wunderbaren Lärmschutz. Und bei uns ist nichts. Der Weilheimer Westen ist das Stiefkind von Weilheim.“

Einige Nachbarn haben schon Mauern hochgezogen

Doneck und seine Frau leiden unter der Situation. Beide sind begeisterte Gartler – doch die Freude am Werkeln im Freien ist dahin, wenn’s ständig scheppert. Das ein Jahr alte Enkelkind erschrecke, wenn es draußen spielt. Einige Nachbarn hätten schon Mauern zum eigenen Schutz hochgezogen. Schön sei das nicht, aber verständlich, sagt Doneck. Er und seine Frau verzichten bisher darauf. In ihrer Hecke seien „so viele Vögel, wir hegen und pflegen sie“ – den Lebensraum wollen sie nicht zerstören.

Zumindest im Schlafzimmer ist es mittlerweile etwas ruhiger. Dort hat das Paar Lärmschutzfenster eingebaut. Sie helfen – sofern sie auch nachts geschlossen bleiben – gegen die Geräusche. Nicht aber gegen die Erschütterungen, die so manches schwere Fahrzeug auslöse. „Wenn ein Lkw durch die Schlaglöcher fährt, wackelt bei uns das Bett.“