Sechs Wochen Deutschland-Ticket: Top oder Flop?

Von: Sebastian Tauchnitz

Deutschland-Ticket © Dwi Anoraganingrum/IMAGO

Das seit rund sechs Wochen erhältliche Deutschland-Ticket für 49 Euro hat seine erste Feuertaufe in den Pfingstferien gut überstanden. Beim RVO freut man sich über volle Busse und neue Kunden.

Landkreis – Die Erfolgschancen waren groß, die Befürchtungen auch, als die Heimatzeitung kurz vor Start des 49-Euro-Tickets mit RVO-Niederlassungsleiter Ralf Kreutzer sprach.

Nun sind sechs Wochen und die ersten langen Ferien vergangen und der Verantwortliche für den Busverkehr im Oberland zieht eine durchaus positive Bilanz: „Es ist mehr los in den Bussen, das merkt man deutlich.“ Das motiviere auch seine Fahrer und beweise, dass der Tarif echte Auswirkungen habe.

Wie viele 49-Euro-Tickets in seinem Zuständigkeitsbereich genau verkauft wurden, kann Kreutzer nicht sagen. Allerdings „merken wir beim Ticketverkauf sehr, sehr deutlich, dass viele mittlerweile das Abo haben.“ All die Schüler, Azubis und Studenten, die normalerweise zu Monatsbeginn ihre Monatstickets gekauft hätten, würden jetzt das Deutschlandticket nutzen. Und wenn der Schülerverkehr mehr oder minder komplett auf den neuen Tarif umgestellt sei, „dann sind das allein schon knapp 6000 Deutschlandtickets“.

Viele Pendler lassen mittlerweile das Auto ganz stehen

Auch die Berufspendler hätten, so die Beobachtung von Kreutzer und seinen Kollegen, ihr Verhalten mittlerweile umgestellt: „Die sind halt früher mit dem Auto bis zum Bahnhof gefahren, weil sie nur das Zugticket bezahlt haben. Seit es das deutlich günstigere 49-Euro-Ticket gibt, nutzt diese Personengruppe verstärkt Busse, um zum Bahnhof zu kommen – ist halt im Preis schon alles mit drin.“ Auch die Freizeitnutzung des ÖPNV habe spürbar zugenommen. Und das nicht nur wie beim 9-Euro-Ticket im vergangenen Jahr am Wochenende. „Wir stellen fest, dass Leute, die mit einem 49-Euro-Ticket unterwegs sind, oftmals flexible Arbeitszeiten haben und auch unter der Woche mal in die Berge fahren.“

Die ersten Ferien habe man sehr gut bewältigt. „Da muss man allerdings auch sagen, dass der Andrang sehr überschaubar ausfiel“, so Kreutzer, Der Grund liege auf der Hand: An den meisten Bahnstrecken im Oberland wird gerade gebaut. Ob nun zwischen Tutzing und Weilheim oder Tutzing und Kochel – wer einen Ausflug plane und sehe, dass er dreimal umsteigen muss und auf Schienenersatzverkehr angewiesen ist, der suche sich im Zweifelsfall ein Ziel aus, das problemloser zu erreichen ist, so der RVO-Niederlassungsleiter. Der eigentliche Stresstest stehe also noch aus, wenn mal wieder alle Strecken befahrbar sind.

Zielgruppe ist eine andere - und das ist gut so

Auch die Befürchtungen, dass durch das günstige Ticket jetzt wieder zunehmend „Problem-Fahrgäste“ in den Bussen des RVO unterwegs seien, hätten sich bislang nicht bestätigt, so Kreutzer. Im vergangenen Sommer waren die Busfahrer teilweise übel beschimpft und bedroht worden.

Die Zielgruppe des 49-Euro-Tickets sei eine andere, analysiert Kreutzer. Das 9-Euro-Ticket hätte man sich überall – auch direkt beim Busfahrer – kaufen können. Beim 49-Euro-Ticket indes seien die Hürden höher: man müsse die App herunterladen, sich registrieren, ein Abo abschließen. Das schrecke viele, die nur mal kurz ins Oberland wollen, offenbar ab.

Auch sonst laufe in Sachen 49-Euro-Ticket alles weitestgehend reibungslos. Mussten Gewerbetreibende in der Corona-Zeit teilweise monatelang auf Erstattungen vom Staat warten, werden dem RVO die Einnahmeverluste wegen des Deutschland-Tickets zeitnah ausgeglichen, so Kreutzer. „Das wurde gut vorbereitet und gut umgesetzt“, lobt er.

Personallage beim RVO entspannt sich weiter, das Problem bleibt aber bestehen

Die Personallage bei seiner RVO-Niederlassung entspanne sich weiter. Hatte Kreutzer noch im Oktober wegen akuten Personalmangels davor gewarnt, dass es zu Ausfällen im Schulbusverkehr kommen könnte, konnten zwischenzeitlich sieben der 14 freien Fahrerstellen nachbesetzt werden. „Wir suchen weiter, aber wenigstens sind wir jetzt offiziell als ,Mangelberuf’ anerkannt“, so Kreutzer.

Dass sich durch die neuen Fahrer nun alle Probleme in Luft auflösen würden, sei aber doch übertrieben. „Im Gegenzug mussten wir weitere Linien übernehmen, die unsere Subunternehmer zurückgegeben haben.“ Am Ende bleibe es bei seiner Forderung aus dem vergangenen Jahr: Der Bus-Führerschein müsse entbürokratisiert und dadurch deutlich günstiger werden. Ansonsten drohen in Zukunft weitere Engpässe.

Die Zukunft ist ohnehin beim RVO mit vielen Fragezeichen versehen. Eines der größten steht hinter der Frage, wie es mit dem Deutschlandticket weitergehen soll. „Das ist jetzt ein attraktives Angebot, das viele dazu bringt, das Auto stehen zu lassen und den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen“, so der RVO-Niederlassungsleiter.

Wenn sich allerdings die Berichte bestätigen, dass im kommenden Jahr der Preis des Deutschlandtickets auf 129 Euro pro Monat steigen soll, „dann könnte man es eigentlich auch gleich ganz wieder einstellen“.