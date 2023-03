„Ich mache Deutschpop mit rollendem R“: Weilheimer Daniel Aubeck (28) lebt für die Musik

Von: Jennifer Battaglia

Der gebürtige Weilheimer Daniel Aubeck singt nicht nur in seiner eigenen Band, sondern tritt auch mit den Bands „The Mercuries“, „4GoodNews“ und „Basement Music“ auf. Foto: Daniel Aubeck © Daniel Aubeck

Der Weilheimer Daniel Aubeck produziert seine eigenen Songs, singt in vier Bands und arbeitet als Gitarren- und Klavierlehrer. In seinen Liedern verarbeitet er schon mal Persönliches – so auch einen Schicksalsschlag, der ihn besonders geprägt hat.

Weilheim – Eigentlich wollte Daniel Aubeck (28) Leistungssportler werden. Der Popmusiker und Musikproduzent aus Weilheim hatte sich während seiner Jugend dem Fußball verschrieben. Aber nach drei Kreuzbandrissen und zwei Operationen musste er seinen Traum begraben. „Damals war ich am Boden zerstört“, erinnert er sich. Doch alles habe einen Sinn. „Wer weiß, ob ich Musik machen würde, wäre das nicht passiert.“

Heute hat Aubeck sein eigenes Tonstudio, schreibt seine eigenen Songs und spielt in vier Bands parallel. Er arbeitet außerdem als Musiklehrer. In seinem Unterrichtsraum an der Oberen Stadt bringt er rund 40 Schülern das Gitarre- und Klavierspielen bei. Die Musik ist aus Aubecks Leben nicht wegzudenken, er lebt für sie und von ihr.

Mit fünf Jahren lernte Aubeck Akkordeon zu spielen

Schon als kleiner Bub sang er viel mit seinem Großvater. Auf Fahrradtouren trällerten Enkel und Opa gemeinsam vor sich hin. Bei Famlienfeiern stand der kleine Daniel nicht selten als Alleinunterhalter im Raum. „Das Singen war einfach schon immer da“, sagt er. Im Alter von fünf Jahren lernte Aubeck Akkordeon spielen, später nahm er Gitarren- und Klavierunterricht. Seine erste Band gründete er mit 13. „So eine typische Punk-Rock-Band im Keller mit ein paar Kumpels“, sagt er. Zwei Jahre später schrieb er seinen ersten eigenen Song.

Nach dem Gymnasium wusste Aubeck erst nicht recht, was er mit seinem Leben anstellen soll. Er ging ein halbes Jahr ins Ausland, hielt sich in Australien als Straßenmusiker über Wasser. Zurück in Deutschland entschied er sich für ein Studium der Musikproduktion. Aubeck zog nach Stuttgart, kehrte aber nach seinem Bachelorstudium in seine Heimatstadt zurück. Heute lebt er mit seiner Freundin in Ummendorf bei Landsberg, wo er auch sein Tonstudio hat.

„Es ist mir wichtig, authentisch zu sein“

Seine Songs schreibt er auf Deutsch. „Ich mache Deutschpop mit rollendem R“, sagt Aubeck. Das spezielle R sei zu seinem Markenzeichen geworden. „Es ist mir wichtig, authentisch zu sein.“ Deshalb schreibe er auch keine Songs auf Englisch.

Zu seinen Liedtexten inspirieren ihn persönliche Erfahrungen. Manchenmal ist ein Text aber auch „komplett erfunden“, sagt der Musiker. Ein Song, der ihm besonders am Herzen liegt, hat den Titel „Flügel“. Er ist seinem verstorbenen Großvater gewidmet – dem Mann, mit dem Aubeck schon als kleiner Bub musizierte. Reinhard Lorenzkowski starb während der Corona-Pandemie in einem Pflegeheim, seine Familie konnte ihn die Monate zuvor nicht besuchen, denn es herrschte Besuchsverbot. Erst wenige Stunden vor seinem Tod, sah Aubeck seinen Opa ein letztes Mal. „Am selben Abend ist er dann gestorben.“

„Es war, als wäre mein Großvater neben mir gesessen“

Über Monate versuchte der Musiker seinen Schmerz in Worte zu gießen, aber es funktionierte nicht. Bestimmt zehn oder 15 Mal probierte er, einen Song über seinen Verlust zu schreiben. Erst gut ein halbes Jahr später sprudelten die Worte aus ihm heraus. An nur einem Nachmittag schrieb er den kompletten Song. „Es war, als wäre mein Großvater neben mir gesessen“, sagt Aubeck. Unter Tränen sang er den Song ein. „Seitdem geht es mir mit meinem Opa besser.“

Wer Aubecks Musik hören möchte, wird im Internet fündig. Auf der Streamingplattform Sportify hören den Weilheimer monatlich fast 50 000 Menschen. Sein You-tube-Account hat über 3000 Follower. Vor Kurzem lief eines seiner Lieder –„Alles Standard“, eine Coproduktion mit dem Künstler „pard“ – das erste Mal auf Bayern 3. Vor zwei Monaten war er zu Gast bei Radio Oberland. In Zukunft möchte sich der Weilheimer noch mehr dem Musikmachen widmen. „Ich lass mich vom Leben leiten und schau, wo’s mich hin verschlägt“, sagt Aubeck.

