Ein ganz besonderes Familientreffen in Weilheim

Was haben die auf dem Foto Versammelten gemeinsam? Sie stammen alle von einem Urahn ab: Hans Ammermüller, der um 1500 in Weilheim geboren wurde.

Die Ammermüllers

Jede Familie hat Wurzeln, die hunderte Jahre zurückreichen – und meistens kaum mehr nachvollziehbar sind. Bei den Ammermüllers ist das anders: Auf der ganzen Welt verteilt, eint sie das Wissen über die gemeinsame Vergangenheit. Erst kürzlich traf sich die Familie in Weilheim.

Weilheim – In Amerika wäre man nur eins: baff. „Bei vielen hört der Stammbaum spätestens beim Urgroßvater auf“, sagt die in New Jersey lebende Erica Aumüller und lacht. Bei ihrer Familie kann davon nicht die Rede sein: Die Ammermüllers sind ein weit verzweigtes, quer über den Erdball verstreut lebendes Geschlecht mit Dutzenden von Menschen, die miteinander verwandt sind. So weit, so gut. Nichts Besonderes im Grunde – jeder hat schließlich eine Familiengeschichte im Rücken und kann so einiges darüber erzählen. Dass sich aber die meisten von den Ammermüllers persönlich kennen und alle fünf Jahre zusammenkommen, um die familiären Bande zu pflegen, dürfte Seltenheitswert haben.

Der Urahn betrieb eine Mühle an der Ammer

Diese Treffen sind quasi ein Pflichtprogramm, dem man sich nicht entziehen darf, wie in Stein gemeißelt. Zuletzt waren sie 2012 und 2017 zusammengekommen. Nun fanden wieder rund 40 Familienmitglieder den Weg nach Weilheim.

Denn genau hier, in der oberbayerischen Kleinstadt, fern von New York, Sydney, Madrid und sonst wo auf dem Globus, liegen die Wurzeln der Familie. Hier in Weilheim – genauer gesagt: an der Kanalstraße nahe der heutigen Holzbrücke – hat um 1522 ein Steffan Ammermüller gelebt. Müller seines Zeichens, der an der Ammer eine Mühle betrieben hat. Das belegt eine Urkunde, die diesen Mann als Pächter ausweist.

Immer wieder begeistert von Weilheim

Der nachweisliche Ursprung geht aber noch weiter zurück, zu einem gewissen Hans Ammermüller, der um 1500 in Weilheim geboren wurde und um 1560 im französischen Alzey starb. „Es dürfte sich um den jüngeren Bruder des genannten Steffan gehandelt haben, der anstelle der Mühle eine gute Ausbildung an der Bürgerschule in Weilheim und eine finanzielle Ausstattung erhielt“, schildert Martin Ammermüller, der in der Region Köln/Bonn lebt und die treibende Kraft bei der Spurensuche in Sachen Familienhistorie und Verwandtschaftspflege ist. Hatte der 79-Jährige vor zehn Jahren nach eigenen Worten noch etwas Mühe, „Heimatgefühle aufkommen zu lassen“, so hat sich das Blatt inzwischen gewendet: „Ich komme gerne her, bin immer wieder begeistert.“

Weilheim, Tübingen, New York

Weitere wichtige Stationen sind Tübingen, wohin es Ludwig Christian (1785-1852) verschlagen hat, und dann New York, wohin 1854 vier Geschwister ausgewandert sind, um der wirtschaftlichen Not im damaligen Württemberg zu entgehen. Drei von ihnen kehrten allerdings vier Jahre später wieder nach Deutschland zurück.

Seit 1938, schildert Martin Ammermüller, sei die vom Aussterben bedrohte Familie wieder am Wachsen. Erica Aumüller und ihr Vater Arthur können zwar kein Deutsch, sie sind aber stolz auf ihre Herkunft und werden auch die künftigen Termine fest im Kalender vermerken. „Ehrensache, dass ich komme“, freut er sich jetzt schon. Eingebettet sind die Treffen in ein umfangreiches Rahmenprogramm. Heuer stand – wie könnte es anders sein – eine Rundfahrt auf dem Ammersee auf dem Programm, zuvor ging es auf den Wallberg bei Tegernsee.