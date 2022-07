Die ganze Innenstadt ein Klangkörper

Am Marienbrunnen sangen die Buben und Mädchen aus der Gruppe von Ute Lehmann. © Joahnnes Jais

An fünf Orten in der Weilheimer Innenstadt wurde drei Stunden meist 15 Minuten lang musiziert. So kamen bei „Musik in der Stadt“ 30 Mini-Konzerte zusammen, die von Schülern und Lehrkräften der Musikschule zur Freude der Passanten gegeben wurden.

Weilheim – Amara wartet entspannt auf den kleinen Auftritt. Sie lernt ein besonders seltenes Instrument: eine Quintfidel. Dann die Ansage ihrer Lehrerin Doris Seitner. Begleitet von Annika an der Gitarre, spielt Amara konzentriert zuerst ein Stück von Beethoven und danach das griechische Volkslied „Charalambis“. Das war nur ein Beitrag von vielen in den 30 Mini-Konzerten an fünf Plätzen unter dem Motto „Musik in der Stadt“.

Weilheim soll klingen, dachten sich die Lehrer und Kinder der Musikschule. Nach drei Jahren gingen sie erstmals wieder auf die Straße, um von sich hören zu lassen. „Es war ziemlich viel los“, freute sich Berthold Reitinger, der stellvertretende Musikschulleiter, über die Resonanz. 250 Kinder und Jugendliche zeigten, was sie gesanglich oder am Instrument so draufhaben. Insgesamt sind es an der Musikschule Weilheim, wenn man den Unterricht in Tutzing und Bernried mitrechnet, knapp 1200 Schüler, wie Reitinger schildert.

„Gong“ tritt mit zwei Dutzend Gitarristen auf

Solisten, Duos, Ensembles und Orchester ließen von sich hören. Die Besucher, unter ihnen viele Eltern, Großeltern, aber auch interessierte Zuhörer, bekamen jedenfalls eine breite Palette geboten.

Auf der Schmiedstraße trat mittags kurz nach 13 Uhr im letzten von sechs Mini-Konzerten die Formation „Gong“ auf. Der Name steht – anders als viele vermuten – für ein Ensemble mit zwei Dutzend jungen Gitarristen, die von Sonja Gruber, Doris Seitner und Christian Rosa-Rodriguez unterrichtet werden.

Wilde am Cello

Am Marienbrunnen im Herzen der Fußgängerzone ließ Ute Lehmann mit den Buben und Mädchen der musikalischen Früherziehung den Funken der Begeisterung auf die zahlreichen Zuhörer überspringen. Den Schlusspunkt setzten dort das Kinder-Streichorchester und ein Geigenensemble (Leitung Gesa Harms und Astrid Wolfrath).

Streicher ließen auch am Kirchplatz von sich hören – unter anderem „Die Tutzinger Cellowilden“. Schon am Vormittag ließen Harfenistinnen aufhorchen. Zu sechst unterm Pavillon, der Sonnenschutz bot, entlockten sie ihren Instrumenten nicht nur feine Töne, sondern gaben zu sechst auch ein beeindruckendes Bild ab.

Alle waren locker drauf

Vor dem Museum hatten kleinere Gruppen ihren Auftritt. Im Mittelpunkt stand das E-Piano. „Tastenspaß“ war angesagt. Das Instrument wurde zudem zur Begleitung von Gesang und Geige hergenommen.

Den Schlusspunkt setzte die Big-Band des Weilheimer Gymnasiums mit Musiklehrer Arthur Lehmann. Sie spielte ebenso wie das Akkordeon-Orchester mit Josef Dichtl, die Perkussionsgruppe „Los Okedos“ mit Alexander Gotowtschikow und die Formation „Air Connection XS“, eine Erwachsenengruppe mit sinfonischer Blasmusik, auf dem Hof vor der Musikschule. Satter Sound mit Saxophonen und Posaunenen in Stücken wie „Groovin Hard“ oder den „Themes from New York, New York“.

„Da waren alle locker drauf“, resümierte Reitinger. Damit waren die Mitwirkenden ebenso gemeint wie die Zuhörer. Es herrschte eine Atmosphäre, wie sie für kleine Straßenkonzerte typisch ist. Bei denen gut zum Ausdruck kam, wie es und vor allem mit welcher Vielfalt es in Weilheim klingt.

Johannes Jais