Die neue Schulleiterin spricht Bairisch

Hatte noch nicht viel Zeit zum Einleben: Die neue Schulleiterin Andrea Martin in ihrem Büro im Gymnasium Weilheim. © Gronau

Das Gymnasium Weilheim wird weiter von einer Frau geführt: Nachdem Beate Sitek zum Halbjahr in Ruhestand gegangen ist, hat Andrea Martin den Posten übernommen. Die 59-Jährige ist gebürtige Münchnerin – und spricht, völlig untypisch für die Leiterin eines Gymnasiums, ein herrliches Bairisch.

Weilheim – Laut schallt das Lachen von Andrea Martin beim Fototermin durchs Büro. Ihr fröhliches Wesen fällt als erstes auf – und danach ihr für eine Lehrerin ungewöhnlicher Dialekt. „Ich bin quasi ein Münchner Kindl“, sagt die 59-Jährige. Sie ist in Haidhausen geboren und daheim wurde bairisch gesprochen – den Dialekt hat sie sich bewahrt, auch während der Schulzeit und dem Studium in München, wo einem alles Nicht-Hochdeutsche früher normalerweise konsequent ausgetrieben wurde.

„Ich bin tatsächlich durch und durch Oberbayerin“, sagt Martin. Mit ihren Eltern war sie oft im Umkreis von München bei traditionellen Volksmusik-Abenden unterwegs, da war es völlig normal, im Dialekt zu reden. Sprachen sind sowieso ihr Thema, ihre Fächer waren Sport – sie war früher Geräteturnerin – und Englisch. „England ist ein ganz wichtiges Land für mich, ich war schon oft dort“, sagt Martin.

2009 ging es zurück in den Schuldienst

Die erste große Bewährungsprobe für den Dialekt war ihre erste Stelle. „Ich habe mit einer Freundin noch gewitzelt, dass ich bestimmt nach Marktredwitz komme “, erinnert sie sich – es wurde dann Hof, noch weiter nördlich, wo fränkisch angesagt war. Nach drei Jahren ging es wieder zurück Richtung Heimat, ans Gymnasium Kirchheim im Osten von München. „Da herrschte zu der Zeit richtige Aufbruchstimmung, es waren tolle sieben Jahre dort“, sagt sie.

2003 folgte der erste große Schnitt – Martin wechselte ans Kultusministerium, zu Monika Hohlmeier ins Ministerialbüro. „Das war eine sehr lehrreiche Zeit. Genau zu dem Zeitpunkt hatte Ministerpräsident Stoiber die Einführung des achtjährigen Gymnasiums verkündet.“ Nach einem halben Jahr wechselte sie innerhalb des Ministeriums in den Bereich Begabtenförderung, war dort oft in Bonn und auch in Brüssel – „auch eine spannende Zeit, weil ich viele inspirierende Chefs gehabt habe“, sagt Martin. 2009 wechselte sie zurück in den Schuldienst, als Vize-Leiterin eines Münchner Gymnasiums – ehe kurz darauf der zweite, noch größere Schnitt erfolgte.

Sieben Jahre bei Hamburger Stiftung

Denn Martin ließ sich als Beamtin beurlauben und wechselte nicht nur den Job, sondern zog nach Hamburg, wo sie bei der Joachim-Herz-Stiftung arbeitete. „Ich hatte schon im Ministerium Kontakt zu Stiftungen und fand das interessant. Als sich die Möglichkeit ergeben hat, habe ich es gemacht.“ Joachim Herz war ein Tchibo-Erbe, der 2008 bei einem tragischen Unfall in den USA mit 67 Jahren gestorben war. Der kinderlose Unternehmer brachte 1,3 Milliarden Euro in die Stiftung ein, die sich unter anderem um die Persönlichkeitsbildung von Jugendlichen kümmert. Martin half beim Aufbau der Stiftung im Bereich Bildung, rückte später sogar in den Vorstand auf.

„Es war ein ganz toller Job“, sagt sie über die sieben Jahre im hohen Norden, in denen sie zuerst in Hamburg, dann auf dem Land in Schleswig-Holstein gelebt hat. Dort legte sie sich auch einen Hund zu, einen Flat Coated Retriever, der seitdem ihr größtes Hobby ist. „Nord- und Ostsee sind wunderschön, mir hat es wirklich gut gefallen.“

Ohne Vorbereitung zur Schulleiterin

Doch irgendwann schlug das Heimweh zu – und ihre auslaufende Beurlaubung, Martin wollte ihren Beamtenstatus nicht verlieren. Also ging es zurück nach Oberbayern, dieses Mal zur Schulaufsicht als Ministerialbeauftragte für Oberbayern-West. Der Wiedereinstieg in den „normalen“ Schuldienst folgte 2020 als Vize-Leiterin in Geretsried, wo sie auch einige Klassen unterrichtete, ehe sie sich erfolgreich auf den Posten in Weilheim bewarb.

Es hat Vor- und Nachteile, eine Schulleitung zum Halbjahr zu übernehmen. „Positiv ist: Alles läuft, man steigt in einen funktionierenden Betrieb ein“, so Martin. Sie habe engagierte und tolle Kollegen vorgefunden, die ihr das Ankommen leicht gemacht haben, und eine Seminarschule mit so vielen Referendaren ist auch neu für sie. Zudem habe ihr Sitek eine perfekte Übergabe beschert, sie hatten sich mehrfach getroffen.

Andererseits ist es schwer, quasi übers Wochenende ohne große Vorbereitung als Vize der einen Schule als Direktorin nach Weilheim zu wechseln. „Im Büro habe ich nur einen Kalender aufgehängt, mehr habe ich noch nicht geschafft“, sagt Martin. „Es ist eine große Aufgabe hier, ich trete in enorme Fußstapfen.“ Doch muss sie wenigstens nicht mehr hochdeutsch reden wie in Hamburg. „Natürlich hat man dort meinen Dialekt trotzdem durchgehört. Und immer wieder wurde ich gefragt, ob ich aus Österreich komme“, erinnert sich Martin und lacht. Das sollte ihr in Weilheim nicht passieren.