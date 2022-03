Die Tafeln sind „bestens vorbereitet“

Vorzeitiges Ostergeschenk für Anastasiya (unten) und Veronica (oben). Mit im Bild Oma Marina Kovalova, Eva-Maria Muche von der Tafel und Mama Sophiya Doroshenko (von links). 90 Ukrainer in die Marktgemeinde © Ruder

Die Tafeln im Landkreis sind gut vorbereitet auf Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Bislang allerdings haben erst wenige Frauen mit ihren Kindern das Angebot in Anspruch genommen. Das dürfte sich in den nächsten Wochen ändern.

Landkreis – Donnerstag, 14 Uhr, vor dem evangelischen Gemeindehaus in Weilheim: An der Ausgabestelle der Weilheimer Tafel herrscht reger Betrieb, die Menschen warten geduldig, bis sie an der Reihe sind. Unter den Wartenden befinden sich auch Marina Kovalova, ihre Tocher Sophiya Doroshenko mit deren Töchtern Anastasiya (4) und Veronica (3). Neben der obligatorischen Tasche mit Lebensmitteln erhält Doroshenko auch noch einen Einkaufstrolley, die beiden Kinder bekommen ein riesiges Schokoladen-Osterrei, das Veronica sofort auspackt und zu verzehren beginnt.

Die Familie ist eine von dreien, die an diesem Donnerstag das Angebot der Tafel in Anspruch genommen haben. In der vergangenen Woche – Ausgabe ist immer donnerstags – waren sechs ukrainische Familien bei der Tafel, so Eva-Maria Muche vom Tafelteam. Sie allen wurde erst versorgt, dann bekamen sie den bunten Tafelausweis, mit dem sie vorerst für ein halbes Jahr befristet, Lebensmittel für einen Euro mitnehmen dürfen, so Muche. „Es genügt anfangs der ukrainische Pass oder eine Registrierung durchs Landratsamt“ so Muche. Lebensmittel seien derzeit genug vorhanden. Das liege auch daran, dass bei den meisten Supermärkten wegen der derzeit hohen Preise vieles liegen bleibt.

Hilfe erfolgt ganz unbürokratisch

„Wir handhaben das ganz unbürokratisch“, sagt auch Christine Geiger vom Leitungsteam der Penzberger Tafel. Bislang waren in Penzberg noch keine ukrainischen Familien, obwohl schon einige in der Stadt leben. „Die sind aber privat untergebracht“, so Geiger.

Allerdings habe es schon Anfragen bei der Stadt gegeben. Die Tafel Penzberg hat einen größeren Vorrat an unverderblichen Lebensmitteln, außerdem werde regelmäßig frische Lebensmittel hinzugekauft – derzeit vor allem Kartoffeln und Eier. Sollten in den kommenden Wochen mehr als die durchschnittlich 40 Menschen, die für sich und ihre Familie einkaufen dürfen, die Tafel besuchen, werde man reagieren und Waren hinzukaufen.

Auch der Peißenberger „Gabentisch“, der genauso aufgebaut ist wie die bundesweiten Tafeln, hat noch keine ukrainische Familie versorgt. Aber das wird sich nächste Woche laut Rudolf Fischer vom Vorstandsteam ändern: Rund 90 Ukrainer sollen in die Marktgemeinde kommen. „Wir sind bestens vorbereitet und haben dank vieler Spenden genügend Lebensmittel“, so Fischer.

Auch in Schongau wurden bislang noch keine Menschen aus der Ukraine versorgt. In der nächsten Woche werden sich die Verantwortlichen des Anbieters, die Diakonie Herzogsägmühle, zusammensetzen und beraten, ob es zusätzliche ehrenamtliche Helfer oder mehr Lebensmittel braucht.

„Wir überlegen uns, wie wir dem gerecht werden können“, so Tafel-Leiter Stefan Schütz. „Wir wollen auf keinen Fall einen Menschen ohne Lebensmittel wegschicken müssen.“ Die Tafel versorgt derzeit pro Woche rund 90 bis 100 Gäste mit deren Familien, so Schütz im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Johannes Thoma