Die dümmste intelligente Ampel Weilheims

Von: Boris Forstner

Deutlich vor dem Induktionsfeld, das im Asphalt vor dem Auto zu erkennen ist, steht dieser Autofahrer auf der Waisenhausstraße an der Amtsgerichts-Kreuzung – doch sie wurde trotzdem grün. © Ralf Ruder

Die intelligenten Ampeln an der B 2 in Weilheim funktionieren tadellos – nur am Amtsgericht gibt es auch ein knappes halbes Jahr nach Installierung Probleme. Eine Spurensuche.

Weilheim – Wer regelmäßig die Waisenhausstraße Richtung Amtsgericht fährt, erlebt an der dortigen Kreuzung immer wieder ein besonderes Phänomen: Sie wird einfach nicht grün. Wenn die Schlange sich dann bis zur Pollinger Straße und sogar darüber hinaus gestaut hat, erbarmt sich meist ein Autofahrer, steigt aus, marschiert nach vorne und klopft beim ersten Auto an die Scheibe mit der dringenden Bitte, doch noch etwas vorzufahren – denn sonst erkennt die intelligente Ampel nicht, dass dort jemand steht.

Induktionsfeld im Asphalt

Das Problem ist seit vergangenen November, nach dem Umbau an der Amtsgericht-Kreuzung, aufgetreten. Wie bereits zuvor am Rathausplatz, zeigt die Ampel auf der Durchgangsstraße (B 2) ständig grün – außer, es will jemand von der Hauptstraße aus Richtung Murnau kommend links in die Waisenhausstraße ab- oder von dort auf die B 2 einbiegen. Dann sorgt ein in den Asphalt eingelassenes Induktionsfeld dafür, dass die Ampel merkt: „Da ist jemand“, und schaltet zeitnah auf Grün.

Laut Andreas Lenker vom Staatlichen Bauamt Weilheim klappt das System überall – nur an dieser Ampel gibt es Probleme. Liegt es am kurzen Abstand zwischen Haltelinie und Ampel, dass die Autos oft zu viel Abstand halten? Oder daran, dass das Induktionsfeld zu nah an der Ampel verbaut wurde? Laut Lenker nicht. Man habe bereits reagiert und im Dezember ein Schild „Bis zur Haltelinie vorfahren“ aufgestellt, was eigentlich nicht vorgesehen sei und man noch nirgendwo gemacht habe. „Seitdem haben wir auch keine Beschwerden mehr bekommen“, betont Lenker.

„Das Induktionsfeld geht nicht nur senkrecht nach oben“

Der Heimatzeitung dagegen sind die anfangs geschilderten Probleme immer wieder mitgeteilt worden, deshalb baten wir mit Lenker um einen Ortstermin, an dem auch der für Ampelanlagen zuständige Robert Perzl teilnahm. Tatsächlich hat es in der halben Stunde immer funktioniert. Nur am Ende wurde es spannend, weil ein älterer Autofahrer doch sehr viel Abstand hielt und weit entfernt von der Ampel stand. Erkennbar hinter dem Induktionsfeld wartete er an erster Stelle – und die Ampel schaltete trotzdem um. „Das Induktionsfeld geht nicht nur senkrecht nach oben“, sagt Lenker. Wie auf dem Bild zu sehen, hat es offenbar gerade noch die Stoßstange des Autos erkannt und auf Grün geschaltet. Was heißt: Die Autofahrer müssen nicht nur das Schild ignorieren, sondern auch wirklich deutlich mehr als zwei Meter hinter der Haltelinie stehen, damit die Ampel nicht umschaltet.

Mit einer Verkehrslenkung, wie manche vermuten, habe das auch nichts zu tun, beteuert Lenker – man wolle keinesfalls die Waisenhausstraße madig machen, um Autofahrer auf die Südspange zu zwingen. Während der monatelangen Baustelle vergangenes Jahr hatten Anwohner nämlich Gefallen an der ruhigen Waisenhausstraße gefunden. „In Stoßzeiten ist die Südspange sowieso schneller“, sagt Lenker – wobei auch da wieder die intelligente Ampel mithilft.

Auch Radler stehen vor dauerroter Ampel

Denn wird für die Waisenhausstraße grün, kontrolliert die installierte Kamera, ob noch weitere Fahrzeuge folgen. Und wer nicht schnell genug Gas gibt und eine größere Lücke zum Vordermann lässt, findet sich möglicherweise schneller als erhofft vor der erneut roten Ampel wieder.

Dass auch Radler manchmal nächtens vor einer dauerroten Ampel stehen, hat Lenker noch nicht gehört, ist der Heimatzeitung aber ebenfalls schon geschildert worden. Dann müsste der Radler genau zwischen den beiden Abbiegespuren die Lücke im Induktionsfeld erwischt haben, sagt Lenker, was unrealistisch sei. Oder es handelt sich um ein Rad komplett ohne Metallteile – das würde vom Induktionsfeld nämlich nicht erkannt: „Kein Witz, das ist tatsächlich schon einmal vorgekommen“, sagt Perzl.