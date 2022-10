Die Wertschätzung fürs Handwerk ist gestiegen

Teilen

Beachtenswerte Leistung: Kreishandwerksmeister Michael Andrä (hinten links) und Kreishandwerkerschaft-Geschäftsführer Roland Streim (hinten rechts) mit den Innungssiegern Veronika Brachner, Lea Bock, Anna-Lena Frei, Viola Partheymüller, Lorenz Ostler, Johanna Albrecht (hinten ab 2. v. l.) sowie Michael Angerer, Lucas Oliver Knoth, Maximilian Bablick, Thomas Felix Stefan Luitz, Sebastian Trainer und Pius Susanek (vorne v. l.). © Reindl

Grund zum Feiern hat es bei der Kreishandwerkerschaft Oberland gegeben: 128 junge Frauen und Männer wurden freigesprochen.

Murnau/Landkreis – Natürlich standen die Absolventen an dem Abend im Fokus, aber nicht allein: Bei der Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft in Murnau bildeten nicht nur sie, die sich fortan Gesellen nennen dürfen, den Mittelpunkt, sondern auch das Handwerk und dessen gesellschaftliche Relevanz. Das Handwerk, von Brauchtum und Tradition geprägt, sei zugleich innovativ und zukunftsfähig.

Die Freigesprochenen kommen aus den Bereichen „Anlagenmechanik“ (10), „Bäckerhandwerk“ (4), „Elektronik/Energie- und Gebäudetechnik“ (14), „Fachverkauf im Lebensmittelhandwerk“ (Bäckerei: 4; Fleischerei: 5), „Feinwerkmechanik“ (6), „Friseurhandwerk“ (17), „Büromanagement“ (13), „Metallbau“ (4), „Metzgerhandwerk“ (5), „Schreinerei“ (42) und „Spenglerei“ (4). Als Dieter Vierlbeck auf der Bühne stand und auf den Handwerkernachwuchs hinabblickte, sagte er, dass er sich keine Sorgen um die Zukunft machen müsse. Bei diesem Anblick „weiß ich, dass wir auf einem guten Weg sind“, so der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für München und Oberbayern.

„Alle sind gleich wichtig“

Handwerker kämen gut durch Krisen, sagte Vierlbeck. Er wollte die Freisprechung aber nicht nutzen, um über Politisches zu sprechen. Weil er sich nicht mit Worten eines „Dichters oder dergleichen“ von der Bühne verabschieden wollte, bediente er sich eines Liedes der Band „Die Toten Hosen“. Dass „das Leben eine Prüfung ist“, wird im Song „Paradies“ besungen; um in den Himmel zu kommen, müsse man mit einer Eins bestehen. Ein solches notengeprägtes Paradies wünschte Vierlbeck den jungen Menschen aber nicht.

Michael Rapp, stellvertretender Garmisch-Partenkirchener Landrat (CSU), betonte, dass es nicht allein Menschen brauche, die „übers Abi kommen und studieren gehen“. Er sei „immer wieder erstaunt, wie vielfältig das Handwerk ist“. Traditionsgemäß erhob Kreishandwerksmeister Michael Andrä die 128 jungen Leute in den Gesellenstand. Sie hätten „die Ausbildung mit viel Fleiß und Bravour“ gemeistert, sagte er. Gerade in den vergangenen Jahren sei die Wertschätzung für das Handwerk gestiegen – und das wünsche er sich auch für andere Berufe, so Andrä. „Ob Handwerker, Anwalt oder Kanalreiniger, alle sind gleich wichtig.“

Anschließend erhielten die Innungssieger ihr Zeugnis: zwölf Frauen und Männer, „eine ganze Menge“, sagte Roland Streim. Besonders viel Applaus erhielten die Friseurgesellinnen. Den Innungssiegerinnen Lea Bock und Anna-Lena Frei hatte der Geschäftsführer zuvor bereits ein großes Lob ausgesprochen, immerhin sei diesen wegen Corona zeitweise „die Dienstleistung untersagt“ worden. Die guten Noten sind für Streim unter diesen Umständen „nicht selbstverständlich“.

Antonia Reindl