Wasser, die wichtigste Zutat im Bier - Ein Brauereibesuch

Von: Boris Forstner

Dachsbräu-Braumeister Günter Klose vor dem Sudkessel. © Ruder

Es gibt mittlerweile unzählige Biersorten, Tausende verschieden Hopfenarten, die auch einem nach dem Reinheitsgebot gebrauten Bier ungewohnte Noten verleihen können – doch der grundsätzliche Geschmack des Bieres wird vom Wasser bestimmt.

Weilheim - Wasser „ist die wichtigste Zutat“, bestätigt der Weilheimer Dachsbräu-Braumeister Günter Klose. Zu 90 Prozent besteht das Bier aus Wasser. Er unterscheidet das Bier nach Typen – je nachdem, durch was für Gesteinsschichten das Regenwasser in Richtung Grundwasser gelaufen ist und welche Salze wie Kalzium und Magnesium es damit aufgenommen hat. Da gibt es den Münchner Typ, in der Regel ein dunkles Bier, den kupferfarbenen Wiener Typ oder den milden Pilsener Typ aus Böhmen, wo das Wasser recht schnell durch Gneiß-Granitschichten gelaufen ist und wenig Salze abbekommen hat. Und das harte soda-alkalische Wasser aus dem Ruhrpott macht laut Klose das Bier sehr dunkel mit eher bitterem Geschmack.

In Weilheim wurde, ähnlich wie in München, aufgrund des Wassers früher vor allem dunkles Bier gebraut, sagt Klose, dazu Weißbier – Helles gab es nicht. „Unser Wasser hat einen hohen Kalziumgehalt, das ist gut, und zum Glück wenig Magnesium.“ Früher wurde noch mit Flusswasser gebraut, auch wenn der Bach beim Dachsbräu nicht mehr zu sehen ist. „Der ist mittlerweile unter der Erde verrohrt, da könnte man sogar durchgehen“, sagt der Braumeister und deutet auf den Innenhof.

Elf Biersorten im Angebot

Weil früher das Wasser oft mit Bakterien verunreinigt war, wurde gerne Bier getrunken, „auch von Kindern“, sagt Klose. Denn durch das Erhitzen beim Brauvorgang sei das Bier deutlich gesünder gewesen als das Flusswasser.

Dass der Dachsbräu mittlerweile elf verschiedene Biersorten anbieten kann, obwohl das Wasser aus der Leitung immer noch das Gleiche ist, liegt zum einen am Wissen, das sich Klose angeeignet hat: Als er nach seiner Ausbildung bei Augustiner 1999 zurück ins Familienunternehmen kam, hat er beispielsweise die Rezeptur des Hellen geändert und der naturtrübe Ur-Hell kreiert, die beide das lange dominierende Weißbier abgelöst haben. „Früher hatten wir zu zwei Dritteln Weißbier und zu einem Drittel Helles, jetzt ist es umgekehrt.“ Dass das Helle mittlerweile so beliebt ist, dass auch viele norddeutsche Brauereien es mittlerweile anbieten, „war natürlich Glück, das war nicht abzusehen“, sagt Klose.

Technik hat sich enorm weiterentwickelt

Andererseits liegt die neue Bier-Vielfalt auch an der modernen Technik, die sich enorm weiterentwickelt hat. So hat Klose vergangenes Jahr für einen sechsstelligen Betrag einen Austauscher angeschafft, der es ermöglicht, mit komplizierten chemischen Abläufen – beim Erzählen über Ionen, Wasserstoff-Komponenten und Salzsäure klingt Klose wie ein Lehrer – das Wasser so von den Salzen zu befreien, dass auch mit eigentlich untauglichem Wasser andere Biere gebraut werden können. „Nur so war es mir möglich, dieses Jahr erstmals den hellen Maibock anzubieten. Den wollte ich nämlich immer schon machen“, sagt Klose.

Doch auch in dem Bereich sind die Kosten für Ausgangsmaterialien enorm gestiegen. Salzsäure zum Beispiel, von der Klose pro Jahr 3000 Liter braucht, hatte zwischendurch statt 50 Cent plötzlich drei Euro pro Liter gekostet, jetzt liegt der Preis bei 1,50 Euro. Ähnliches gilt für andere Zutaten wie Malz. Deshalb ist Sparen wichtig, und weil Wasser die wichtigste Bier-Komponente ist, kann man dort ansetzen.

Wasserverbrauch pro Lier Bier deutlich gesenkt

Wie viel Wasser der Dachsbräu pro Jahr verbraucht, verrät Klose im Gegensatz zur produzierten Biermenge (8500 Hektoliter) nicht – „Geschäftsgeheimnis“, sagt er. „Aber früher haben wir zum Brauen von einem Liter Bier 15 Liter Wasser gebraucht“, sagt Klose. Diese Quote wurde über zehn und fünf Liter auf jetzt vier Liter Wasser pro Liter Bier gesenkt – „viel weniger geht nicht, wir sind da ganz vorne dabei“, sagt Klose.

Dank des Austauschers könnte Klose auch Pils produzieren, aber das will er nicht – ebenso wie alkoholfreies Bier, dessen Produktion enorme Mengen Energie benötige. „Dann müssen die Leute eben Wasser oder Saft trinken“, sagt Klose. Oder gleich das pure Weilheimer Leitungswasser.

