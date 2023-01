Diebesbande in Bekleidungsgeschäft aufgeflogen - Polizei schätzt Schaden auf 15.000 Euro

Von: Elena Siegl

Die Polizei nahm eine Diebesband in Weilheim fest. © Friso Gentsch/dpa

Mitarbeitern eines Geschäfts in Weilheim war schon länger aufgefallen, dass immer wieder Ware fehlte. Nun wurden Diebe auf frischer Tat ertappt.

Weilheim – Mitarbeitern eines örtlichen Bekleidungsgeschäftes in Weilheim war bereits seit längerer Zeit ein stetig anwachsender Fehlbestand im Sortiment aufgefallen, berichtet die Polizei Weilheim. Gestern Vormittag, am 26. Januar, nun konnten die Angestellten drei Mitarbeiter einer Firma, welche mit der Reinigung der Geschäftsräume beauftragt ist, auf frischer Tat ertappen. Die beiden Frauen im Alter von 66 und 72 Jahren, sowie ein Mann im Alter von 33 Jahren hatten zahlreiche Artikel aus dem Sortiment genommen, die entsprechenden Etiketten entfernt und anschließend in einen unverfänglichen Abfallsack verpackt, um diesen im Rahmen ihrer Tätigkeit im Anschluss zu „entsorgen“, so die Polizei.

Mehrere Lagen gestohlener Kleidung getragen

Die verständigten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Weilheim stellten bei Überprüfung fest, dass eine der beiden Frauen zudem mehrere Lagen gestohlener Kleidung am Körper trug. Alle drei wurden vor Ort vorläufig festgenommen. Bei den sich anschließenden Wohnungsdurchsuchungen konnte schließlich eine größere Warenmenge aufgefunden werden, welche dem geschädigten Modehaus zugeordnet werden konnte, heißt es im Polizeibericht. Der Beuteschaden wurde vorläufig auf ca. 15.000 Euro taxiert.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die drei deutschen Tatverdächtigen aus dem Raum Weilheim nach Abschluss aller kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren nach § 243 StGB - besonders schwerer Fall des Diebstahls.

