Wasser in Ordnung, doch Fischer besorgt um Dietlhofer See: Dann „gibt es ihn in 50 Jahren nicht mehr“

Von: Katrin Kleinschmidt

Ein beliebter Ort zum Abschalten ist für viele Weilheimer der Dietlhofer See. Doch beim Fischereiverein macht man sich Sorgen um das Gewässer. © Emanuel Gronau

Fischer sind besorgt um den Dietlhofer See. Weil sie Alarm schlugen, wurde 2021 die Wasserqualität überprüft. Die ist in Ordnung. Vom Tisch ist das Thema damit nicht.

Weilheim – Immer weniger Seerosen, verschwindende Fischarten, dafür in der Tiefe zunehmend mehr Schlamm und Schwefelgeruch. Der Fischereiverein Weilheim ist besorgt um den Dietlhofer See und machte darauf bereits 2020 aufmerksam. Bei einer Sitzung mit Ullrich Klinkicht (im Stadtrat zuständig für den See), Vertretern der Wasserwacht und des Sporttauchvereins Conger wurde damals mit dem Wasserwirtschaftsamt Weilheim festgelegt, dass die Wasserqualität des Sees überprüft werden sollte. Die Ergebnisse liegen nun vor. Und brachten keine Erklärung für die von den Fischern beobachteten Phänomene.

Denn im Vergleich zu früheren Werten „hat sich die gegenüber uns geäußerte Befürchtung einer Verschlechterung der Wasserqualität nicht bestätigt“, sagt Bernhard Müller, Abteilungsleiter für den Landkreis im Wasserwirtschaftsamt Weilheim (WWA). Zuletzt hatte die Behörde 2004 und 2009 Proben genommen und analysiert, um etwas über den Zustand des Sees zu erfahren. Bei der Überprüfung des WWA geht es vor allem um Flora und Fauna. Um Gefahren für den Menschen auszuschließen, wird der „Dietschi“ zudem regelmäßig auch vom Gesundheitsamt auf Bakterien überprüft. Heuer bereits zwei Mal – stets ohne Beanstandung.

Ein Jahr lang wurden Proben aus Dietlhofer See entnommen

Und auch das WWA ist mit der Wasserqualität zufrieden. Es ließ im vergangenen Jahr fast jeden Monat Proben an der tiefsten Stufe des See entnehmen – und gewann dabei Erkenntnisse über den Zustand des Sees in verschiedenen Tiefen. Dabei sei beispielsweise beim Gesamt-Phospor eine „signifikante Verbesserung“ festgestellt worden. Auch die Chlorophyll-Werte lagen 2021 leicht unter jenen von früheren Messungen, „was auf eine geringere Planktondichte hinweist und auch messbar größere Sichttiefen bedingt hat“, erläutert Müller. An den ungünstigen Sauerstoffverhältnissen habe sich „hingegen nichts verändert. Im Spätsommer war nach wie vor bereits unterhalb von fünf bis sechs Metern Tiefe kein Sauerstoff mehr vorhanden“.

Alles in allem könne man feststellen, dass sich die Wasserqualität in den Tiefen des Sees seit 2009 nicht verschlechtert habe. „Ein allgemeiner Trend zur Verbesserung der Wasserqualität“ könne aus den Ergebnissen aber auch nicht abgeleitet werden, betont Müller. Dafür sei der Untersuchungszeitraum von einem Jahr zu kurz. Über die Jahre gebe es witterungsbedingt und durch äußere Einflüsse, beispielsweise durch die Landwirtschaft, zu starke Schwankungen. Eines aber sei klar: Das Verschwinden der Seerosen „muss andere Ursachen haben, es liegt nicht an der Wasserqualität“, sagt Müller. Für das WWA ist „das Thema damit abgeschlossen“.

Stadt müsse „in die Puschen kommen“

Für die Fischer nicht. Daran lässt Stefan Schröpfer, Geschäftsführer des Fischereivereins Weilheim, keinen Zweifel aufkommen. „Dem Wasser fehlt also nichts“, stellt er fest. „Das Grundproblem, das der See hat, ist damit nicht vom Tisch.“ Der See habe in den vergangenen Jahrzehnten enorm an Tiefe verloren. Während in den 1970er Jahren noch von etwa 24 Metern die Rede war, liege der Grund des Sees nun nur noch etwa 18 Meter unter der Wasseroberfläche. Sorgen bereiten den Fischern auch die Schlammschicht am Grund, ein von den Tauchern festgestellter Bakterienteppich in der Tiefe und laut Schröpfer rund 20 000 Kubikmeter Gestein, Geröll und Erde, die durch Starkregen in den vergangenen Jahren in den See gespült wurden. „Wenn es in diesem Tempo weitergeht, gibt es den See in 50 Jahren nicht mehr“, befürchtet Schröpfer, der sich auch eine Untersuchung des Schlamms gewünscht hätte.

Die Stadt müsse „in die Puschen kommen. Irgendwann muss man dem See mal etwas Gutes tun“. Schröpfer könnte sich vorstellen, dass Schlamm abgesaugt oder dem See Sauerstoff zugeführt wird. Er will Kontakt zu Klinkicht aufnehmen, mit ihm Ideen sammeln. „Vielleicht kann er prüfen, für welche Arbeiten es Fördermittel gibt.“

Schröpfer bedauert, dass das Thema von der Stadt bisher nicht sonderlich dringlich angegangen wird. „Wenn man etwas nicht betonieren kann, ist es in Weilheim leider nicht so viel wert“, sagt er sarkastisch. Doch der Dietlhofer See sei ein „Kleinod. Ich finde, er ist erhaltenswert“. Das sehen sicher nicht nur die Fischer so.