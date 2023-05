Digitalisierung der Schulen wird teurer - jede Menge Geld für externe Dienstleister

Debatte im Kreistag

Der Einsatz von IT in Schulen wird immer wichtiger. Damit verbunden sind allerdings auch erhebliche Kosten, wie sich dieser Tage im Kreistag zeigte.

Landkreis – „Klein-Klein bringt uns bei der Digitalisierung in den Schulen nicht weiter“, so der stellvertretende Kreiskämmerer Matthias Brugger im Kreistag. Deswegen setzte man vor Jahren darauf, IT-Dienstleister mit der Wartung der Computertechnik in den Schulen und der Unterstützung der Lehrer zu beauftragen. Parallel dazu kümmerte sich die Arbeitsgruppe Schul-IT des Kreistags darum, Standards bei Hard- und Software festzulegen, die für alle Schulen gelten sollen, für die der Landkreis zuständig ist. Gleichzeitig wurden aber auch Pläne für ein „Kreis-Rechenzentrum“ geschmiedet.

Dieses sollte innerhalb des Landratsamtes soviel Personal und Expertise aufbauen, dass irgendwann keine externen Dienstleister benötigt werden. Doch der Personalmangel insbesondere auf dem IT-Sektor machte den Verantwortlichen da einen dicken Strich durch die Rechnung.

Externe Dienstleister soll die Fragen der Lehrer beantworten

Deswegen musste der Kreistag nun darüber befinden, ob weiterhin externe Dienstleister beschäftigt werden sollen. Deren Aufgabe ist vor allem der „First Level Support“ – zu gut Deutsch die Betreuung der Nutzer bei Fragen und Problemen. Zudem sollen sie die Bestandsaufnahme fortsetzen, dafür sorgen, dass die Geräte jederzeit einsatzbereit sind, das Lizenzmanagement für die Software betreiben und die Datensicherung verantworten.

Extra bezahlt werden muss, wenn die Dienstleister größere Mengen Hardware austauschen müssen, so Brugger weiter im Kreistag. An der zugrundeliegenden Idee hat sich nichts geändert: Zogen früher Lehrer Kabel und schlugen sich mit Serverinstallationen herum, sollen sich die Pädagogen heute auf die Lehre konzentrieren und die Profis sich um die Technik kümmern. Alles, was mit Netzwerken zu tun hat, fällt in die Zuständigkeit der IT-Abteilung des Landratsamtes.

Neue Verträge sollen wieder vier Jahre lang laufen

Die Ausschreibung für die neuen Verträge, die wieder vier Jahre lang gelten sollen, läuft. Doch bereits jetzt wird deutlich, dass die Sache sehr viel teurer wird als bisher. Gab der Landkreis bislang rund 400 000 Euro pro Jahr für die Betreuung der Schul-IT aus (insgesamt also rund 1,6 Millionen Euro für die vier Jahre), verdoppeln sich die Kosten nahezu. Brugger rechnet mit 2,9 Millionen Euro für die nächsten vier Jahre (725 000 Euro pro Jahr).

Angesichts der ohnehin angespannten Finanzlage des Landkreises eine weitere Hiobsbotschaft für die Kreisräte. Rüdiger Imgart (AfD/Weilheim) stellte deswegen gleich das gesamte Projekt zur Diskussion. Er habe gehört, so Imgart, dass „die Schulleiter die Vereinheitlichung der Hard- und Softwareausstattung ablehnen“.

Kreiskämmerer Norbert Merk bestätigte das, nannte den Weg der Vereinheitlichung „allerdings alternativlos“. Wenn man nicht gemeinsam Hard- und Software anschaffe und dabei bessere Preise erziele, dann „wäre es nochmal teurer, weil wir dann 13 verschiedene Varianten hätten“.

Firmen müssen bei Anfragen binnen vier Stunden reagieren

Zudem zog er die Beweggründe der Schulleiter in Zweifel: „Da geht es auch um höhere Besoldungsstufen der Lehrer, die sich um die IT gekümmert haben. Und um gewachsene Partnerschaften mit Anbietern vor Ort, die nicht weitergeführt werden konnten.“

Michael Marksteiner (Freie Wähler/Penzberg) war wichtig, dass die Reaktionszeit der Dienstleister genau vorgeschrieben wird. Sonst könnte unter Umständen tagelang nicht gearbeitet werden, weil die Technik defekt ist. Matthias Brugger von der Kreiskämmerei versicherte, dass die externen Dienstleister binnen vier Stunden reagieren müssten.

Peter Erhard (CSU/Böbing) sagte mit Blick auf das Auftragsvolumen: „Wenn das schon alles von den Gemeinden über die Kreisumlage finanziert wird – besteht dann die Möglichkeit, dass die Grund- und Mittelschulen, für die nicht der Landkreis, sondern die Gemeinden zuständig sind, bei Bedarf ebenfalls mit von den Dienstleistern betreut werden?“ Brugger meinte dazu: „Gedanklich spricht da nichts dagegen.“ Am Ende votierte der Kreistag einstimmig für die Fortsetzung der externen Betreuung der Schul-IT.