Disput um Zukunft der Asylunterkunft am Leprosenweg in Weilheim

Von: Sebastian Tauchnitz

Die Wohncontainer am Leprosenweg werden teilweise schon seit neun Jahren als Asylunterkünfte genutzt. Sie sind mittlerweile verschlissen. Was an ihrer Stelle errichtet werden soll, ist aber noch vollkommen unklar. © RUDER

Während man sich im Landkreis auf die Ankunft der ukrainischen Flüchtlinge vorbereitet, pfeift die Asylunterkunft am Leprosenweg in Weilheim buchstäblich auf dem letzten Loch. Über einen möglichen Ersatz gibt es Streit zwischen Stadt und Landratsamt.

Weilheim – Dass die Wohncontainer, von denen die ersten bereits Ende 2013 am Leprosenweg aufgestellt wurden, mittlerweile dringend erneuert werden müssen, weil sie vollkommen verschlissen sind, ist nicht neu.

Dennoch gehen die Ansichten vom Stadt- und Kreisverwaltung weit auseinander, wie es am Standort weitergehen soll. Kreiskämmerer Norbert Merk hat sehr präzise Vorstellungen. Er präferiert deutlich einen festen Neubau an Stelle der heutigen Containersiedlung. Rund sieben Millionen Euro würde der Landkreis dafür ausgeben, eine dauerhafte Lösung zu schaffen, berichtet er.

Für den Landkreis wäre das eine Investition, die er über einen langfristigen Mietvertrag mit der Regierung von Oberbayern – im Gespräch sind zehn Jahre – gut refinanzieren könnte. „Das bedeutet zwar, dass der Bau nach Ablauf des Mietvertrages in weiten Teilen refinanziert wäre – genutzt werden könnte er im Gegensatz zu Wohncontainern im Anschluss aber weiter“, so Merk. Ein ähnliches Projekt wurde bereits in Bad Tölz realisiert. Hier wurde eine feste Asylunterkunft errichtet und an die Regierung vermietet. Der Bau wurde aber so gestaltet, dass nach Ablauf des Mietvertrags mit dem Freistaat Aufzüge und Balkons nachgerüstet werden können, um preiswerten Wohnraum zu schaffen.

Bei der Stadt Weilheim sei das Projekt allerdings auf wenig Gegenliebe gestoßen, so Merk weiter im Gespräch mit der Heimatzeitung. Dort sei ihm gesagt worden, in diesem Umfeld – in einem Gewerbegebiet in Bahnhofsnähe, in direkter Nachbarschaft liegen der Huawei-Neubau und ein Autohaus – sei eine dauerhafte Wohnnutzung nicht gewünscht.

Vorstellen könne sich die Stadt, so Merk, maximal eine neue Containersiedlung mit einer maximalen Nutzungsdauer von fünf Jahren. „Auf einen solchen Mietvertrag würde sich die Regierung allerdings nicht einlassen“, so Merk. Er rechnet vor: Wenn man neue Container anschafft und die damit verbundenen Investitionen über einen fünfjährigen Mietvertrag mit der Regierung refinanzieren wolle „kommen wir bei einem Mietpreis von etwa 28 Euro pro Quadratmeter heraus – da macht keiner mit.“

Bei der Stadt Weilheim zeigte sich Bürgermeister Markus Loth wenig erbaut darüber, dass bereits öffentlich über das Thema gesprochen wird. „Die Verhandlungen mit dem Landkreis laufen noch“, sagte er. Den Antrag für den festen Neubau habe das Landratsamt mittlerweile wieder zurückgezogen, was nun folge, wisse er nicht. „Wir können erst konkret in Verhandlungen treten, wenn etwas auf dem Tisch liegt“, so Loth weiter.

Prinzipiell sei die Stadt aber natürlich gesprächsbereit. Allerdings gab der Bürgermeister zu bedenken, dass eine feste Wohnbebauung in einem Gewerbegebiet so ohne weiteres gar nicht möglich sei. Dabei spielen auch Immissionsschutz-Grenzwerte eine Rolle. Schlimmstenfalls könnten sich dann bestimmte Gewerke nicht mehr im Gewerbegebiet ansiedeln. Die heutigen Container gelten hingegen nur als vorübergehende Nutzung, was die damit verbundenen Auflagen deutlich erleichtert.