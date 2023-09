Großer Garagen-Flohmarkt - in gleich zwei Dörfern

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Alle Stände beim Dorf-Flohmarkt Marnbach-Deutenhausen finden Sie in unserer Google-Maps-Karte im Artikel. © Screenshot Google Maps

Am Sonntag, 24. September, sollten Sie unbedingt eine Runde durch Marnbach und Deutenhausen einplanen. Dann ist nämlich in beiden Orten Dorf-Flohmarkt - mit vielen Ständen und tollen Angeboten.

Jeder Verkäufer beim Dorf-Flohmarkt in Marnbach-Deutenhausen 2023 verkauft seine Sachen vor der eigenen Haustüre. Angemeldet haben sich zahlreiche Dorfbewohner, die genauen Adressen entnehmen Sie der Karte. Diese hängt zur Orientierung auch am Gemeindehaus in Marnbach aus.

Karte mit allen Flohmarkt-Ständen

Hier geht‘s zur Google Maps-Karte mit allen Ständen: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1LE-5QdYiVD7DAubvSvGdEzOfdbYiCkA&usp=sharing

Der Flohmarkt geht von 9 bis 15 Uhr, angeboten werden verschiedenste Sachen wie Spielsachen, Babyartikel, Kleidung und Bücher. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird der Flohmarkt auf Sonntag, 8. Oktober, verschoben.

Wer beim Flohmarkt als Verkäufer noch mitmachen will, meldet sich bitte bei Michael Bauer unter 0170/183919 an.