Drei Chöre, ein Leckerbissen

Drei A-cappella-Chöre auf einmal

Es gibt sie noch, die Überraschungen. Für den Auftritt von drei A-cappella-Chören füllte sich Weilheims Apostelkirche derartig, dass manche Fans stehen mussten.

Weilheim – Das Kirchenschiff war am Samstagabend so dicht besetzt, dass der Raum sogar fast jeden Hall verlor. So wurde nach dem Konzert aus den hinteren Reihen vereinzelt der Wunsch nach Lautsprechen geäußert. Die Vokalisten aber setzten ihre ganze Munterkeit dagegen - und die war erheblich und ließ sich hören.

Sinnigerweise sangen die drei Ensembles nach Personenzahl gestaffelt, und so begann der zahlenmäßig kleinste Chor – was aber dennoch großen Effekt garantierte, jedenfalls in Gestalt der „Spiritual Profanists“, dem Weilheimer Chor ohne Leiter. Mit zehn Mitgliedern, die noch dazu exakt im Geschlechterverhältnis austariert sind, konnte das Ensemble mit viel stimmlicher Wärme aufwarten, denn selbst ein „Bassman“ war dabei, der ab und zu ein tiefes „um-um“ von hinten her sang. Für die richtige Taktung sorgten Fingerschnippen und eine dezente Rassel.

Frischer Schwung aus Huglfing

Das Ensemble bot sowohl Sanftes wie „See my child“, das fast Wiegenlied-Charakter trug, als auch schlichten Frohsinn wie die „Bare necessities“, dem auf deutsch populären „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“. Auch solche Stücke wurden durch die feine Stimmbalance zum Freudenspender. Umso mehr potenzierte sich die Intensität in der berührenden und schier überirdisch sensiblen Umsetzung der Country-Ballade „Calling my children home“, welche die Isolierung von weit entfernten Familienmitgliedern in eine gebetsartige Wiederbegegnungshoffnung transponiert: Vielleicht auch ein Echo auf die Monate der Corona-Isolierung, welche Sänger und Zuhörer bald schon drei Jahre getrennt hatten. Den Wert des Zusammenkommens in der Musik und in der direkten Begegnung hob auch Pfarrerin Sabine Nagel in ihrem Grußwort hervor.

Häufig irisch gefärbt waren die Lieder des erst wenige Jahre jungen Chores der „Huglsingers“. Die 19 Choristen, darunter vier Männer, starteten in ihren coronabedingt erst zweiten (!) Auftritt zunächst mit klassischen Gospels, etwa „All hail the power of Jesus’ name“. Schon hier machten sie Eindruck mit den rhythmisch perfekten Stakkato-Rufen „Crown him!“ Wunderbar gelang die Umsetzung des gälisch-sprachigen „Dulaman“ (Seetang), für das Chorleiter Eoin Grealis die komplexen keltischen Zeilen vorsang, während das Ensemble den atmosphärisch wellenden Refrain weitertrug. Für diese zauberische Wirkung mischte sich sogar Jubel unter den Applaus.

Extra Trittstufen gebaut

Mit einem Unterhaltungs-Leckerbissen, der zugleich ein perfekter Kanon war, sorgten die „Huglsingers“ anhand des Pop-Knallers „Wannabee“ der Spice Girls für eine absolut gelungene A-cappella-Überraschung, die herrliche Wechsel in der Zugkraft der Stimmen zutage legte. Zuletzt gab es noch Gospels mit recht bemerkenswerten Einzelstimmen – da kommt aus Huglfing ein ordentlicher Schub an frischem Schwung.

Die Gospel-Formation der Apostelkirche, die „Heaven Travellers“, bestritten mit ihren 24 Mitgliedern das dritte Set aus jeweils sieben Liedern. Da bekam der Klassiker „Wade in the Water“ eine schöne Dynamik, und sogar in langsam wiegenden Zeilen („Precious Lord, take my hand“) baute der Chor Kraft auf. Exakt auf den Punkt dirigierte Adam J. Cory die Zeilen des „Steal away to Jesus“: Da konnte man den gemeißelten Zeilen glatt einen Scharfzeichner attestieren. Und doch kam aus den Kehlen im selben Lied gleich das weiche „I ain’t got long to stay here“.

Es waren sauber herausgesungene Kontraste wie diese, die eine schöne Feierlichkeit über das Dreifach-Konzert legten, das natürlich mit einem Gesamtauftritt endete. Und fast hätten die Gospel-All Stars noch einen Karawan an die Kirche anbauen müssen, denn für den „Caravan of love“ passten die kombinierten Sänger kaum noch auf die eigens eingebauten Trittstufen. Großer Beifall.

Andreas Bretting