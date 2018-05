76-jähriger rammt Krankenwagen

Drei Leichtverletzte

von Jörg von Rohland

Er hatte einen Patienten an Bord und war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als es krachte. Am Samstag ist in Weilheim ein Krankentransportwagen (KTW) von einem Auto gerammt worden. Der Fahrer, ein 76-jähriger Münchener, hatte nicht aufgepasst.