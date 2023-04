Drei Mitglieder, 279 Jahre Lebensfreude: Der besondere Stammtisch in Weilheim

Verstehen sich blendend: die Klassenkameraden (v.l.) Dora Dennhöfer, Karl Bauer und Suse Ryck. © Emanuel Gronau

Suse Ryck, Dora Dennhöfer und Karl Bauer kennen sich seit der Schulzeit. Die 93-Jährigen treffen sich jeden Monat, diskutieren. Und lachen über alte Geschichten.

Weilheim – Zusammen 279 Jahre alt ist das Trio, das sich derzeit jeden ersten Donnerstag im Monat um 15 Uhr im Café Krönner am Marienplatz trifft. Doch Suse Ryck, Dora Dennhöfer und Karl Bauer eint nicht nur das gemeinsame Alter von 93 Jahren, sondern vor allem eines: Sie sind ehemalige Klassenkameraden und kennen sich seit ihrer Grundschul- beziehungsweise Gymnasialzeit.

1960 hatten die drei mit knapp 50 Mitschülerinnen und Mitschülern ihr erstes gemeinsames Klassentreffen veranstaltet. Gefeiert wurde damals in der Gaststätte Vollmann, später wechselte die Gruppe an einen Stammtisch im Café Krönner, immerhin war auch Trudi Krönner eine Klassenkameradin. „Inzwischen sind mehr und mehr gestorben und zwei kommen nicht mehr“ sagt Dennhöfer mit Bedauern.

Die drei Weilheimer einen Lebensfreude, Neugier und Humor

Was die drei bis heute eint, sind – neben der gemeinsamen Vergangenheit natürlich – eine für ihr Alter bemerkenswerte Lebensfreude und Neugier, gepaart mit einer ordentlichen Portion Humor. Man rede bei diesen jeweils rund dreistündigen Treffen über „Politik, Wetter Freunde – und immer wieder auch über die Schulzeit“, sagt Karl Bauer.

Mit schelmischem Grinsen erzählt er einige Geschichten von damals. Zum Beispiel, wie er einst dem „Professor“ (so mussten die Lehrer damals genannt werden) vorgegaukelt hatte, er sei gar nicht anwesend: Mit „Herr Professor, der Bauer fehlt heute!“ nutzte er aus, dass die „nicht mehr wehrtauglichen Lehrer“ die Schüler so manches Mal nicht erkannten. Einen Riesen-Spaß habe er auch bei seinen Pflicht-Einsätzen im Gymnasium bei Flieger-Alarm gehabt, bei denen Sie im Souterrain Wassereimer füllen sollten, um gegebenenfalls kleine Brände löschen zu können. Beim Alarm-Ruf „Herr Professor, feindliche Flieger im Anflug auf Weilheim!“ hätten sich die meisten in Sicherheit gebracht, während er und zwei, drei Klassenkameraden sich eine Gaudi daraus gemacht hätten, bis zur Entwarnung „mit dem großen Volksempfänger im Vorzimmer des Direktors AFN zu hören – was streng verboten war!“ Man habe da auch Zugang zum Schrank mit den Schulaufgaben aller Klassen gehabt. Noch nicht korrigierte Arbeiten nachträglich zu verbessern, habe man sich dann aber doch nicht getraut.

Ein geballtes Stück Weilheimer Identität in vertrauter Runde

Heute kaum vorstellbar ist auch die Aussage von Suse Ryck, dass evangelische Kinder damals nicht in die Pfarrkirche durften und „evangelische und katholische Pfarrer getrennte Fahrradständer“ hatten. Solche und andere Erinnerungen werden ausgetauscht, während – je nach Lust und Laune – ein warmes Essen, ein Gläschen Wein, Kaffee, Kuchen oder ein leckerer Eisbecher konsumiert werden. Ein geballtes Stück Weilheimer Identität in vertrauter Runde.

Emanuel Gronau