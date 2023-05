Ein Festakt voller Erinnerungen an der Hardtschule Weilheim

Von: Boris Forstner

Zum Festakt waren am Donnerstagvormittag alle Schüler und Lehrer in die Hardtschul-Turnhalle gekommen. © Ralf Ruder

Mit einem Festakt unter Beteiligung zahlreicher Schüler ist am Donnerstag das 50-jährige Jubiläum der Weilheimer Hardtschule gefeiert worden.

Weilheim – Es herrscht ohrenbetäubender Lärm in der Hardtschul-Turnhalle – kein Wunder, schließlich sind mehr als 450 Schüler im Halbkreis ums Rednerpult versammelt. Doch als Rektorin Ursula Taffertshofer ganz leise, kaum verständlich am Mikrofon anfängt zu sprechen, ist es wie von Zauberhand still – da müssen nicht einmal die Lehrer eingreifen.

„Ich war damals die modernste Schule in Bayern“

Die Schulleiterin begrüßt die Gäste des Festakts, darunter zahlreiche Stadträte und Leiter anderer Weilheimer Schulen, und schlüpft für den Rückblick auf ein halbes Jahrhundert Schulgeschichte selbst in die Person der Hardtschule, berichtet also aus der Ich-Perspektive – was witzig rüberkommt, wenn sie sagt: „Ich glaube, ich war damals die modernste Schule in Bayern.“ Bis aus Stockholm sind die Interessenten zu Führungen beim ersten Schulleiter Christian Buck gekommen.

Ihr Blick zurück zeigte, wie viel sich geändert hat. „Damals gab es noch kein Haus in der Umgebung, keinen Narbonner Ring, nur einen kleinen Kindergarten, der heute das Haus der Begegnung ist“, sagte Taffertshofer. Nicht alles hatte lange Bestand in der modernen Schule, zum Beispiel die Ziehharmonika-Wände, oder noch schneller die bekletterbaren Kunstwerke im Pausenhof: „Die wurden schon nach einem Jahr wieder abgeschafft, weil es zu viele Unfälle gab“, sagte Taffertshofer.

18 Klassen, aber nur 17 Lehrer

Im Schnitt 37 Schüler seien es damals pro Klasse gewesen, für 18 Klassen standen aber nur 17 Lehrer zur Verfügung – „eine Lehrkraft musste also zwei Klassen unterrichten, was gar nicht so selten vorkam. Offenbar gab es schon früher Lehrermangel.“

46 Jahre lang sei es nachmittags sehr still in der Schule gewesen, bis 2019 die Offene Ganztagsschule eingeführt wurde und nun ganztags die Schüler durchs Haus wuseln. Die nächste Veränderung steht mit dem geplanten Anbau schon bevor, weil der Platz erneut zu eng wird: „Ein Anbau ist übrigens schon 1972 geplant worden, wurde aber nie umgesetzt“, sagte Taffertshofer.

Vize-Bürgermeisterin hat nur gute Erinnerungen an die Hardtschule

Vize-Bürgermeisterin Angelika Flock hatte nur gute Erinnerungen an die Hardtschule, ihre drei Kinder haben dort ihre ersten Schuljahre verbracht. Sie erinnerte wie bereits zuvor Taffertshofer an die langjährige Vize-Schulleiterin Eva-Maria Schweiger, „die sich so auf das Jubiläum gefreut hat“, aber leider vergangenes Jahr gestorben war. Flock betonte das gute Verhältnis zwischen Schule und Stadtverwaltung und zollte den Lehrern Respekt, „die jedes Jahr aufs Neue diese Herausforderung meistern“.

50 Schüler pro Klasse waren durchaus üblich

Schulamtsleiterin Ingrid Hartmann-Kugelmann kramte auch tief in ihrer Erinnerung, als sie erzählte, dass damals 50 Schüler pro Klasse durchaus üblich waren und in den Schulen Kinder von der ersten bis zur neunten Klasse untergebracht waren. „Vieles davon gibt es nicht mehr, aber eines ist geblieben: Nämlich dass die Hardtschule modern und innovativ ist“, so Hartmann-Kugelmann.

Und sie lobte Taffertshofer, die die Hardtschule bisher neben ihrem Hauptposten als Leiterin der Peißenberger Josef-Zerhoch-Grundschule nur Interimsweise geführt hat, ebenso wie das Konrektorinnen-Trio, das nach dem Tod Schweigers und dem Weggang von Taffertshofers Vorgänger Tobias Pupeter viel habe auffangen müssen – wobei sie da nicht unschuldig war, wie sie selbst zugab: Denn Pupeter war zur ihr ans Schulamt gewechselt.

Auftritte der Kinder sorgten für Begeisterungsstürme

Mit einer launigen Fragerunde an Taffertshofer und ihren Vorvorgänger Remig Ulrich klang der Festakt aus, doch für wahre Begeisterungsstürme hatten zwischendurch immer wieder die Kinder selber gesorgt. Denn sie legten tolle Auftritte hin: Angefangen von den Eröffnungsliedern mit Pippi Langstrumpf und Pumuckl, bei denen sich auch Ältere wieder wie Kindern fühlten, über einen herausfordernden Bandltanz, bei dem der Trachtenverein mitgeholfen hat, und eine Modenschau, bei der offenbar manche Familie in ganz alten Kisten gekramt hatte (manches sah sogar wieder modern aus), bis zu einem Hula-Hoop-Reifen-Tanz der Ganztagskinder wurden die Besucher prächtig unterhalten. Am Ende schmetterten alle das neue Schullied mit, ehe nachmittags noch ein Tag der offenen Tür folgte.