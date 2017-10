Einbrecher will in Weilheimer Kik einsteigen - und scheitert

Ein Einbrecher hat sich an der Fensterscheibe eines Weilheimer Textildiscounters zu schaffen gemacht. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete das Geschehen.

Weilheim - Eine Mitarbeiterin des Pflegeheimes in der Lohgasse in Weilheim hörte Samstag gegen 3.30 Uhr drei laute Schläge. Sie sah einen Mann mit blinkender Taschenlampe auf einem silbernen Fahrrad vom Geschäft in Richtung Ammer davon fahren. Wie die Polizei berichtet, dachte sich die Frau nichts dabei und setzte ihre Arbeit fort.

In der folgenden Nacht stellte sie eine beschädigte Scheibe bei der KIK-Filiale fest. Sie verständigte die Polizei. Vor Ort wurde festgestellt, dass mehrmals mit einem Gegenstand gegen die Scheibe geschlagen worden war. Die Scheibe splitterte großflächig, hielt jedoch stand. Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt die Polizei Weilheim unter Tel. 0881/6400 entgegen.

