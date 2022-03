Einen alten Baum verpflanzt man doch - Investor startet spektakuläres Baumrettungs-Projekt

Von: Magnus Reitinger

Der große Spitzahorn auf dem einstigen Edeka-Areal an der Kanalstraße steht der Tiefgarage im Weg. Doch statt gefällt soll er versetzt werden. Vielleicht ist das ja ein Projekt, das man in anderen Fällen auch fordern und anwenden kann. Bauausschuss-Mitglied Horst Martin (SPD) © gronau

Dass prächtige Bäume für Bauprojekte fallen, das kommt in Weilheim ziemlich oft vor. Für die Neubebauung des alten Edeka-Areals an der Kanalstraße geht der Investor nun einen anderen Weg: Er lässt einen 17 Meter hohen Spitzahorn, welcher der Tiefgarage im Weg steht, aufwändig versetzen.

Weilheim – Die bereits für kommenden Montag geplante Aktion dürfte für einiges Aufsehen sorgen. Und im Rathaus hätte man wohl nichts dagegen, wenn sie in Weilheim Schule machen würde. Der Bauausschuss des Stadtrates war diese Woche jedenfalls angetan vom etwas anderen Baum-Antrag der „Kanalstraße Entwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG“. Diese hat das Problem, dass sie für die geplante Neubebauung des einstigen „Krone-Center“/ „Edeka“-Geländes an der Kanalstraße die Tiefgarage neu aufbauen und nach Süden und Westen erweitern muss. Dort steht jedoch ein großer Spitzahorn im Weg, der laut aktuellem Bebauungsplan zu erhalten ist.

Hier eine Fällung zuzulassen, „das kommt nicht in Frage“ – das hat Manfred Stork, Leiter der städtischen Bauverwaltung, dem Investor nach eigenen Worten gleich klargemacht. Schließlich sei im Verfahren „lange um diesen Baum gerungen“ worden. Deshalb kommt es nun zu einer Aktion, wie es sie bei Bäumen dieser Größe in Weilheim noch nicht gegeben hat: Der Bauherr lässt den Spitzahorn von einer Spezialfirma versetzen. Das im mittelfränkischen Heideck ansässige Unternehmen „Opitz“ hat sich vor 50 Jahren bereits auf Großbaumverpflanzungen verlegt und gibt laut Stork „eine 99-prozentige Garantie“, dass dies auch bei dem 17 Meter hohen Baum an der Kanalstraße 5 gelingt.

„99-prozentige Garantie“, dass die Umsetzung gelingt

Der Spitzahorn soll mit Spezialgerät ausgegraben und rund 300 Meter entfernt auf eine städtische Grünfläche gegenüber der Stadthalle versetzt werden. Dort sei zwar erst vergangenen Herbst ein junger Baum gepflanzt worden, so Stork; doch der habe noch keine neuen Wurzeln bilden können und lasse sich noch ohne großen Aufwand umsetzen. Auch diese Kosten übernehme der Investor.

Dass der Bauherr den Spitzahorn „aufgrund neuer Anforderungen für die Tiefgarage“ nicht am jetzigen Standort halten könne, das sei nachvollziehbar, sagte SPD-Vertreter Horst Martin im Bauausschuss. Und verknüpfte mit der Versetzung eine Hoffnung: „Vielleicht ist das ja ein Projekt, das man in anderen Fällen auch fordern und anwenden kann.“ Auch Rupert Pentenrieder (BfW), der Stadtratsreferent für städtisches Grün, freute sich, „dass der Investor und das Stadtbauamt auf diese Lösung hingearbeitet haben“. Allerdings könne man diese „nicht auf alle Bäume übertragen“, fügte er hinzu, denn es müsse die Zufahrt mit schwerem Gerät möglich sein.

Antragsteller muss sich drei Jahre lang um den Baum kümmern

Um welche Dimension von „Gerät“ es da geht, das zeigt schon der Hinweis des Bauherren, dass für den Transport womöglich ein Fahnenmast sowie der Auflagerpfosten der Schranke an der Zufahrt von der Kanalstraße zum Festplatz „temporär zurückgebaut“ werden muss. Auch für diese und alle weiteren Nebenarbeiten der Aktion muss der Antragsteller in voller Höhe die Kosten tragen – so legte es der Bauausschuss bei seiner einmütigen Zustimmung zu der Baumversetzung fest. Dazu gehören, falls nötig, etwa auch Rückschnitte einzelner Äste an Bäumen im Wegebereich.

Zudem hat der Stadtrats-Ausschuss noch Folgendes festgelegt: Nach Fertigstellung der Bauarbeiten ist auf dem einstigen Edeka-Areal als Ersatz für den Spitzahorn ein Baum zweiter Wuchsordnung nachzupflanzen. Der Antragsteller übernimmt für drei Jahre die notwendige Anwuchspflege für den verpflanzten Spitzahorn und lässt diese von einer Fachfirma durchführen. Und sollte die Verpflanzung nicht den gewünschten Erfolg haben und der Ahorn während der Anwuchspflege wider Erwarten abgehen, muss der Investor einen adäquaten Baum am Versetzungsstandort nachpflanzen.

