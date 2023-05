Markus Söder bei Eröffnung des Weilheimer Volksfests: „Eines der schönsten Bayerns“

Von: Alfred Schubert

Halten die erste Mass hoch: (v.l.) Festwirt Peter Schöniger, Ministerpräsident Markus Söder und Bürgermeister Markus Loth. © Gisela Schregle

Zur Eröffnung des Weilheimer Volksfests am Donnerstag war Markus Söder gekommen. In seiner kurzen Rede setzte er vor allen auf die „Liberalitas Bavarica“ und rief die Besucher im Festzelt dazu auf, zu essen, was ihnen schmeckt, und zu trinken, was sie vertragen.

Weilheim – In seiner Begrüßungsrede klärte Söder gleich eingangs die Frage: „Warum geht ein Ministerpräsident auf ein Volksfest, warum ist er nicht die ganze Zeit in der Staatskanzlei?“ Weil er es schätze, „mal mit so vielen vernünftigen Menschen auf einem Haufen zusammenzukommen“. Und das Weilheimer Volksfest sei eines der schönsten in Bayern. Dazu trage auch bei, dass es kein veganes Volksfest sei. Er selbst sei zwar auch schon Veganer gewesen – „für ein paar Stunden“ –, er sei dadurch aber zu der Erkenntnis gekommen: „Ein Leben ohne Hendl ist theoretisch möglich, aber nicht sinnvoll.“

Das Kettenkarussel war zum Start gut besucht. © Gisela Schregle

Wenn Deutschland wie Bayern wäre, wäre dies ein Image-Gewinn für Deutschland. Den Besuchern im voll besetzten Zelt gab Söder die Empfehlung: „Esst, was ihr wollt, trinkt, was ihr vertragt, und singt, was ihr wollt.“ Und wenn die Kapelle ein Stück spiele, das jemand nicht gefällt – „ich weiß nicht, ob sie das tut“, dann könne der Betroffene ja rausgehen.

Nicht ganz wie erhofft verlaufen ist das Anzapfen des ersten Fasses durch Markus Loth. Früher hatte es der Bürgermeister meist mit zwei Schlägen geschafft. Nach dem zweiten Schlag war diesmal der Bierdruck noch stärker und drückte den Zapfhahn aus dem Fass. Loth musste noch zwei Schläge nachsetzen, bevor er die ersten paar Mass zapfen und mit Söder und den anderen Ehrengästen anstoßen konnte.

Zum Anstich war das Festzelt gesteckt voll. © Gisela Schregle

Das Volksfest dauert bis Pfingstmontag. Zu den Höhepunkten zählt ein Feuerwerk am heutigen Freitag (22 Uhr, Ausweichtermin 25. Mai). Am Sonntag, 21. Mai, ist ab 10 Uhr ein Frühschoppen des CSU-Ortsverbands Weilheim mit Friedrich Merz und Alexander Dobrindt. Am Sonntag, 28. Mai, findet ab 10 Uhr ein Boxkampf des TSV Peißenberg gegen BC Zürich statt. Seniorennachmittag ist am Montag, 22. Mai, Kinder- nachmittag am Mittwoch darauf.

Die Mass Bier kostet in dem Festzelt, das 1800 Plätzen bietet, 10,80 Euro, eine Flasche Champagner „Laurent-Perrier Grand Siècle“ 350 Euro.

