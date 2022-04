Einiges neu beim Weilheimer Orgelsommer

Von: Magnus Reitinger

Präsentierten das Programm des Weilheimer Orgelsommers 2022: (v.l.) Kulturreferentin Ragnhild Thieler, Mitorganisator Rudolf Sotta und künstlerischer Leiter Jürgen Geiger vor der Orgel der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. © Gronau

Hochklassig und breit gefächert, lokal und international präsentiert sich der Weilheimer Orgelsommer 2022. Experimentiert wird nicht nur mit den Stilen, sondern auch mit den Anfangszeiten – was neue Besuchergruppen ansprechen soll. Und: Für fast alle Konzerte gilt Eintritt frei.

Weilheim – Angesichts wieder erlangter Freiheiten für Kulturveranstaltungen gehen die Organisatoren um den künstlerischen Leiter Jürgen Geiger voller Freude und Optimismus in die neue Saison – mit einem Programm, das viele Geschmäcker bedient und auch junge Musikfreunde begeistern kann. Zum Beispiel die „rhythmisch-musikalische Weltreise“, die der Allgäuer Perkussionist Magnus Dauner am 9. Juli mit seiner Combo in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt bietet: Der vielfache „Jugend jazzt“-Preisträger vereint unter dem Motto „Portrait in Rhythm“ die Spontaneität und Spielfreude des Jazz mit der „schönen Einfachheit einer Popmelodie“ und der Energie von treibenden Grooves aus Afrika, Indien oder dem Nahen Osten.

Auftaktkonzert bei den evangelischen Nachbarn

Die hörbar angeschlagene Orgel von Mariä Himmelfahrt – die bekanntlich eines Neubaus harrt – taugt für Konzerte freilich nur noch als Begleiter. Das virtuose Solo, mit dem der in Tschechien geborene und in der Schweiz tätige Organist Martin Kovarik am 23. April den Weilheimer Orgelsommer 2022 eröffnet, findet deshalb in der evangelischen Apostelkirche statt. Ein sehr abwechslungsreiches Programm, etwa mit der „Freischütz“-Ouvertüre, werde „schön die verschiedenen Farben der hervorragenden Orgel“ dort erklingen lassen, verspricht Geiger.

Konzerte erstmals schon vormittags

Während das Auftaktkonzert in der Apostelkirche um 18 Uhr beginnt, wurden die beiden Orgelsommer-Termine in Mariä Himmelfahrt erstmals auf 11.15 Uhr gelegt – neben Dauners Auftritt auch das Gastspiel des Bad Kissinger Stadtkantors Burkhard Ascherl und seiner Frau, der Sopranistin Brigitte Ascherl, am 17. September. Solche Matineen „kommen in anderen Städten sehr gut an“, erklärt Mitorganisator Rudolf Sotta. Neue Zuhörer dürfte auch die Tatsache anlocken, dass für die Konzerte freier Eintritt gilt. Es wird freilich um Spenden für die Unkosten sowie für die neue Orgel in der Stadtpfarrkirche gebeten.

Neben den drei ausgewiesenen Orgelsommer-Konzerten verweist das Programm-Faltblatt, das in Weilheims Kirchen ausliegt, auch auf zwei hochkarätige Chor-Gastspiele in Mariä Himmelfahrt: Am 6. Juni singen hier preisgekrönte Chöre aus Slowenien und den USA im Rahmen des Internationalen Kammerchor-Wettbewerbs Marktoberdorf. Und am 11. Juni gastiert erneut das „Synagogal Ensemble Berlin“, das bereits 2021 mit einem interreligiösen Chorkonzert begeisterte.

Ragnhild Thieler, Kulturreferentin der Stadt, freut sich, dass Weilheims Kulturleben wieder so eindrucksvoll erwacht: „Dieses Miteinander in der Kunst ist so wichtig“, sagte sie beim Pressetermin, „gerade in Krisenzeiten“.

Das Programm im Überblick: Samstag, 23. April: Orgelkonzert mit Martin Kovarik (Horgen/Schweiz), Werke von Weber, Händel, Liszt, Guillou u.a. – Evang. Apostelkirche, 18 Uhr.

Pfingstmontag, 6. Juni: Konzert im Rahmen des Internationalen Kammerchor-Wettbewerbs Marktoberdorf mit „University of Montana Chamber Chorale“ (USA) und „Megaron Chamber Choir“ (Slowenien) – Kirche Mariä Himmelfahrt, 20 Uhr (Tickets ab 19. April unter www.kammerchorwettbewerb.org). Samstag, 11. Juni: Interreligiöses Chorkonzert mit dem „Synagogal Ensemble Berlin“ – Kirche Mariä Himmelfahrt, 19 Uhr. Samstag, 9. Juli: „Portrait in Rhythm“, rhythmisch-musikalische Weltreise mit Magnus Dauner & Combo (Percussion & Orgel) – Kirche Mariä Himmelfahrt, 11.15 Uhr. Samstag, 17. September: Orgelkonzert & Gesang mit Burkhard und Brigitte Ascherl, „Very British“ (Werke von Robert Jones, Bob Chilcott, John Rutter, William Faulkes, Simon Lole u. a.) – Kirche Mariä Himmelfahrt, 11.15 Uhr. Für alle Konzerte – mit Ausnahme des Kammerchorkonzerts am 6. Juni – gilt freier Eintritt (Spenden erbeten zur Deckung der Unkosten und für die neue Orgel in Mariä Himmelfahrt).

Info: www.weilheimer-orgelsommer.de