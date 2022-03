„Klar ist: Die Impfpflicht im Gesundheitssektor wird auch in Bayern vollzogen“

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Der neue, proteinbasierte Impfstoff Novavax sollte viele Impfskeptiker in medizinischen Berufen zum Umdenken bewegen. Doch die Aussagen von Ministerpräsident Söder zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht brachten die Impfkampagne zum Erliegen, bevor sie überhaupt begonnen hatte. © Bernd Feil/M.i.S.

Ab morgen müssen die Arbeitgeber im Gesundheitssektor ungeimpfte Mitarbeiter an das Gesundheitsamt melden. Die Hoffnungen der Impfskeptiker, dass der von Ministerpräsident Markus Söder angedeutete bayerische Sonderweg wirklich kommt, haben sich zerschlagen.

Landkreis – Lange wurde sie angekündigt, jetzt ist es so weit: Ab dem morgigen Mittwoch gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Will meinen, dass nur noch vollständige Geimpfte in medizinischen und Plegeberufen arbeiten dürfen.

Das Landratsamt hat jetzt bekannt gegeben, wie genau die Kontrolle der Impfpflicht ablaufen soll. Insgesamt gibt es nach Angaben des Landratsamtes rund 650 Einrichtungen im Landkreis Weilheim-Schongau, in denen die Impfpflicht zum Tragen kommt. Wie viele Mitarbeiter dort beschäftigt und damit betroffen sind, ist nicht bekannt. „Es handelt sich sowohl um kleinere Unternehmen mit zwei bis fünf Beschäftigen als auch um große Krankenhäuser mit mehreren hundert Mitarbeitern“, so der Pressesprecher des Landratsamtes, Hans Rehbehn.

Wie hoch die Impfquote beim medizinischen Personal wirklich ist, ist derzeit unbekannt, wird sich aber schnell zeigen. Ab morgen müssen die jeweiligen Arbeitgeber über das neue „BayImNa“-Internetportal alle Mitarbeiter, die keinen Nachweis über einen gültigen Genesenenstatus, Impfnachweis oder ein gültiges ärztliches Attest vorlegen können, melden.

Die Kontrolleure werden vom Landkreis kontrolliert

Schummeln lohnt sich dabei nicht: „Alle Einrichtungen, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, sind auch in der infektionshygienischen Überwachung durch das Gesundheitsamt und zum Teil auch unter Kontrolle der Heimaufsicht. Die Rückmeldung wird daher bei den regelmäßigen oder anlassbezogenen Kontrollen überprüft. Die Arbeitgeber müssen dann Einsicht in die Impfdokumentation der Mitarbeitenden geben“, so Rehbehn weiter.

Im nächsten Schritt werde das Gesundheitsamt diesen Personen „die Möglichkeit bieten, eine Impfberatung wahrzunehmen und ihre Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, zu überdenken“. Diese „Beratungsfrist“ betrage laut Vorschrift der Landesregierung vier Wochen. Danach bleiben noch einmal vier Wochen Zeit, um die nötigen Nachweise beizubringen. Ist auch diese Zeitspanne verstrichen, was frühestens am 15. Mai der Fall sein wird, würden entsprechende Bußgeldverfahren gegen die Impfverweigerer eingeleitet, so der Pressesprecher.

Erste Betretungsverbote drohen im Juni/Juli

In letzter Konsequenz, wenn das Bußgeldverfahren abgeschlossen ist und kein Umdenken stattgefunden hat, würden die Arbeitgeber angehört. Dabei steht im Kern die Frage, ob die Versorgungssicherheit in der jeweiligen Einrichtung auch dann gewährleistet werden kann, wenn gegen den impfunwilligen Mitarbeiter ein Betretungsverbot ausgesprochen wird. Sollte dessen Unabkömmlichkeit nicht belegt werden können, rechnet das Landratsamt damit, dass frühestens im Juni/Juli die ersten Betretungsverbote ausgesprochen werden könnten.

Lesen Sie auch Wie Kliniken, Seniorenheime und das Landratsamt darauf reagieren Kaufbeuren/Ostallgäu – Eigentlich ist es beschlossene Sache: Die Impfpflicht in den Pflegeberufen soll ab Mitte März dieses Jahres in Kraft treten. So will es zumindest die Bundesregierung. Doch Bayern schlägt jetzt einen anderen Weg ein. Wie Kliniken, Seniorenheime und das Landratsamt darauf reagieren Vier Szenarien: So könnte es nach Omikron mit Corona weitergehen Experten aus Großbritannien stellen Szenarien auf, wie sich das Pandemiegeschehen in den nächsten Monaten entwickeln könnte. Die Ergebnisse sind auch auf Deutschland übertragbar. Vier Szenarien: So könnte es nach Omikron mit Corona weitergehen

Das käme dann de facto einem Berufsverbot gleich, denn bei Neueinstellungen ist ein gültiger Impfstatus mittlerweile bereits vorgeschrieben.

Bundesgesetz wird auch in Bayern vollzogen

Nachdem sehr lange große Unsicherheit herrschte, wie in Bayern mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht umgegangen werden soll, weil Ministerpräsident Markus Söder missverständliche Aussagen zu ihrer Umsetzung tätigte, herrscht in den Gesundheitsämtern mittlerweile Klarheit. Ende Februar „kamen sehr konkrete Verfahrensanweisungen vom Gesundheitsministerium“, so Rehbehn. „Klar ist: Die einrichtungsbezogene Impfpflicht ist Bundesgesetz und wird auch in Bayern vollzogen“, so der Pressesprecher weiter.